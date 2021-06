Komický omyl. Francouzi přiletěli fandit do špatné země: Máme se o Evropě co učit

Nasedli do letadla a těšili se, že přímo na stadionu v Budapešti podpoří Francii proti fotbalistům Maďarska. Nakonec ale šestičlenná skupinka francouzských fanoušků skončila o stovky kilometrů dál. V Bukurešti.

Na Euru už zaujala výprava chorvatských příznivců, která soukromým letadlem mířila za svými krajany do Skotska, ale jelikož nedostala povolení k přistání, skončila v Praze.

Zmínění Francouzi zažili ještě větší dobrodružství. Dlouho přitom měli za to, že všechno je v pořádku.

V sobotu ráno nasedli do letadla a mířili do Budapešti, kde se Kylian Mbappé a spol. chystali na domácí Maďary. Naplněná Puskás Aréna slibovala výjimečný zážitek.

Jenže letadlo s partou kolegů z práce přistálo v rumunské Bukurešti, kde se ten den žádný zápas Eura nehrál.

Francouzští nadšenci si však ještě relativně dlouho žili svoji idylku. Rumunské vlajky na letišti jim nepřišly divné. Všudypřítomná rumunština, kterou dost možná nikdy předtím neslyšeli, také ne.

A tak se vydali na cestu k aréně. Respektive následovali jiné fanoušky, které považovali za Maďary. "Šli jsme za nimi do vlaku a pak na metro," vyprávěl jeden z Francouzů rumunskému deníku Jurnalul National, který příběh zveřejnil.

"Přišlo mi divné, že nešli ke stadionu, ale na pivo. Myslel jsem si ale, že jen chvíli posedí a pak budou pokračovat v cestě. Snažil jsem se s nimi mluvit, ale nerozuměl jsem jim ani slovo."

Nešlo o Maďary, ale Ukrajince, kteří cestovali na pondělní klání svého týmu proti Rakousku. Což bylo jasné ve chvíli, kdy jméno své země začali skandovat.

Asi po dvou hodinách tak Francouzům konečně došlo, že jsou v jiné zemi. Omyl jim potvrdil rumunský novinář, jehož zaujalo, že neskandují s ostatními, a tak se začal vyptávat. Jste z Kyjeva? Fandíte Ukrajině? "Ne, jsme tady omylem. Je čím dál jasnější, že nejsme tam, kde bychom měli být," odpovídali.

Jelikož klání Francie - Maďarsko startovalo v ten samý den odpoledne, na přesun do Budapešti už nebyl čas. Ostatně je to z Bukurešti pořádná dálka. Asi jako z Prahy do Bruselu.

Co na tom, že názvy hlavních měst Maďarska a Rumunska zní podobně. I ve francouzštině - Budapest, Bucarest.

"Do téhle části Evropy cestujeme poprvé," vysvětloval úsměvnou chybu jeden z Francouzů. "A abych byl upřímný, Budapešť a Bukurešť jsem doteď nijak nerozlišoval. Máme se o Evropě co učit."

Pomýlení Francouzi nakonec v Bukurešti zůstali. Narychlo si našli bydlení a zápas proti Maďarsku, který skončil překvapivou remízou 1:1, sledovali v televizi. Stejně jako pozdější střet s Portugalskem.

A protože Mbappé a spol. vybojovali skupinové prvenství, pondělní osmifinále proti Švýcarsku odehrají… v Bukurešti. Šestice nešťastníků tak už nemusí nikam cestovat. Reprezentace dorazí za nimi.

Francouzi napodobili devět let starý kousek fanoušků španělského Bilbaa, kteří v hojném počtu pádili soukromým letem na finále Evropské ligy v Bukurešti. Jenže pro změnu přistáli v Budapešti. A pak sledovali porážku svého týmu s Atlétikem Madrid.