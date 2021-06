Blíží se konečná, dráždí Bah. Však si to s ním ve Slavii vyřídíme, vzkazuje Ševčík

Dánský fotbalista Slavie Alexander Bah se domnívá, že jeho krajané v sobotním čtvrtfinále mistrovství Evropy ukončí cestu českého týmu turnajem. Třiadvacetiletý pravý obránce už své spoluhráče z Edenu popichoval. Záložník Petr Ševčík se tomu smál a s Bahem si to prý po návratu do Slavie z Eura vyřídí.

"Samozřejmě jsem za mé spoluhráče ze Slavie a jejich výkony na Euru velmi šťastný, ale nyní je trochu dráždím tím, že to pro ně bude konečná," řekl Bah pro dánský list Berlingske. "S Alexem si to po návratu do Slavie vyřídím. Já doufám, že postoupíme my," řekl v on-line rozhovoru s novináři s úsměvem Ševčík.

Bah, který se nevešel do konečné dánské nominace, má v českém týmu pět spoluhráčů ze Slavie. V nedělním vítězném osmifinále proti Nizozemsku (2:0) nastoupili tři z nich - záložníci Lukáš Masopust, Petr Ševčík a Tomáš Holeš. Mimo hru zůstali obránci David Zima a Jan Bořil, jenž si odpykal trest za dvě žluté karty.

"Výkon při vítězství nad Holandskem byl pro Českou republiku a české hráče, jak je znám, velmi typický. Velmi silní v presinku, při zisku míče velmi přímočaří a schopní vytvořit si šance," uvedl Bah.

"Když je tam tolik hráčů ze Slavie, je přirozené, že principy naší hry se dostávají i do českého národního týmu. I proto má Česko tak šíleně silné mužstvo. Zejména ten presink, který je pro Česko skoro uměním, funguje velmi dobře. Hráči přesně vědí, co mají dělat. Hrají ve velké intenzitě," doplnil dánský pravý bek či záložník, který přišel do Slavie v zimě ze Sönderjyske.

Holeš se proti Nizozemsku blýskl vítězným gólem a asistencí. "Je to defenzivní záložník, ale i tak si vede dobře mezi střelci. Často dává důležité góly i za Slavii, třeba v Evropské lize. Je to fantastický hráč a vůbec mě nepřekvapuje, že je nebezpečný. Bylo skvělé ho vidět takhle udeřit na velké evropské scéně," uvedl Bah.

"Masopust toho individuálně hodně dokáže, Ševčík by mohl běhat na Slunci. Ale u Česka je potřeba vyzdvihnout hlavně tým. Může se Dánsku vyrovnat v intenzitě hry. Ale Dánsko má pro mě stále o něco lepší hráče a v sobotu bude malým favoritem," dodal Bah, který se se Slavií momentálně připravuje na novou sezonu na soustředění v Rakousku.