Anglie rozdrtila ve čtvrtfinále 4:0 Ukrajinu a dál sní o domácím triumfu ve Wembley

Fotbalisté Anglie se stali posledními semifinalisty mistrovství Evropy, Ukrajinu porazili v Římě 4:0. Mezi poslední čtyři týmy se probojovali po 25 letech. Hráči "Albionu" rozhodli díky brankám z úvodu poločasů a v boji o finále narazí ve středu už zase v londýnském Wembley na Dánsko.

Na úvodní trefu Harryho Kanea ze 4. minuty navázal krátce po přestávce Harry Maguire. Třetí gól přidal opět Kane a skóre uzavřel v 63. minutě střídající Jordan Henderson. Neporaženi jsou Angličané už 11 zápasů a na Euru neinkasovali ani v pátém duelu.

S Ukrajinou neprohráli již sedmý z osmi zápasů, ve vzájemných duelech uspěli po dvou remízách. Na mezinárodní scéně udrželi čisté konto posedmé. Naopak pro Ukrajinu zůstalo čtvrtfinále maximem na ME.

Angličané vstupovali do zápasu z pozice favorita a tu potvrdili už po čtyřech minutách hry. Sterling našel po obléhání ukrajinského pokutového území Kanea a ten zblízka prostřelil brankáře Buščana. Útočník Tottenhamu zaznamenal 36. gól v reprezentaci a zároveň to v čase 3:32 byla nejrychlejší anglická branka na ME od roku 2004, kdy se prosadil po dvou minutách a pětadvaceti vteřinách Michael Owen.

Ukrajinci sice neměli územní převahu, přesto v první půli několikrát ukázali přímočarost. Po jedné z chyb Walkera střílel po okamžitém brejku nebezpečně Jaremčuk, avšak proti němu zasáhl brankář Pickford. Angličané zase odpověděli po půl hodině hry tvrdým pokusem Rice, ale i Buščan vytáhl pohotový zákrok.

Týmu trenéra Southgatea, který zatím evropský titul ještě nikdy v historii nevyhrál, vyšel i vstup do druhé půle. Po faulu Sydorčuka se postavil ve 46. minutě ke standardní situaci Shaw a jeho centr dopravil hlavičkou do sítě Maguire.

Jakýkoliv další odpor Ukrajinců následně zlomil o čtyři minuty později opět Kane, jenž propasíroval po dalším centru z levé strany míč mezi Buščanovy nohy. S devíti reprezentačními brankami na velkých akcích anglický kanonýr vyrovnal dosavadní maximum Alana Shearera, víc tref má už jen desetigólový Gary Lineker.

Útočník Tottenhamu mohl po hodině hry završit i hattrick, proti jeho střele se však blýskl Buščan. Ani ten už ale z následného rohového kopu nic nezmohl proti hlavičkujícímu Hendersonovi, jenž zajistil favoritovi nejvyšší výhru od březnového vítězství v kvalifikaci MS nad San Marinem (5:0). Kapitán Liverpoolu se navíc dočkal první reprezentační branky po 62 startech v národním dresu a stal se nejdéle čekajícím Angličanem na úvodní gól.

Čtyři branky "Albion" dal ve vyřazovací fázi velké akce naposledy ve finále MS v roce 1966 a v rámci play off ME to je pro Anglii největší výhra v historii. Angličané zároveň poprvé dovedli na Euru do vítězného konce duel, v němž po čtyřech minutách vedli. Doteď měli při takovém vývoji bilanci dvou remíz a tří porážek.

Mistrovství Evropy ve fotbale - čtvrtfinále (Řím):

Ukrajina - Anglie 0:4 (0:1)

Branky: 4. a 50. Kane, 46. Maguire, 63. Henderson. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Bez karet.

Ukrajina: Buščan - Zabarnyj, Kryvcov (35. Cygankov), Matvijenko - O. Karavajev, Sydorčuk (64. Makarenko), Zinčenko, Mykolenko - Šaparenko - Jaremčuk, Jarmolenko. Trenér: Ševčenko.

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) - Rice (57. Henderson), Phillips (65. Bellingham) - Sancho, Mount, Sterling (65. Rashford) - Kane (73. Calvert-Lewin). Trenér: Southgate.