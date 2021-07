Ustrašený a bídný fotbal. Nizozemské hvězdy ztrhaly Anglii, titul věští Italům

Bývalý nizozemský reprezentant Pierre van Hooijdonk zkritizoval před finále Eura Anglii. Italové však mají ze soupeře, kterého bookmakeři mírně favorizují, značný respekt.

Albion je vůbec poprvé ve finále mistrovství Evropy, ale některé kritiky stejně neumlčel. Ozvali se třeba exreprezentanti Nizozemska van Hooijdonk a Wesley Sneijder.

"Anglie hraje neskutečně ustrašený fotbal. Jestli s kádrem, který mají, nedokážou víc, tak bych řekl, že je to opravdová bída," prohlásil van Hooijdonk, který během kariéry zářil jako útočník především doma v Nizozemsku. Čeští fanoušci si ho mohou pamatovat z Eura 2004. Proslul především přímými kopy, při nichž dokázal brilantně zakroutit dráhu střely.

Výkony Angličanů tvrdě zhodnotil po semifinále, v němž Harry Kane a spol. porazili Dánsko 2:1 i díky sporné penaltě v prodloužení.

"Ale už ve skupině byli průměrní," pokračoval van Hooijdonk. "Ano, dali hodně gólů Ukrajině, ale jinak jsem z toho, co zatím ukázali, hodně zklamaný. S tím, co mají, by měli předvádět mnohem atraktivnější fotbal."

"Ve finále považuji za jasné favority Italy. Doufám, že vyhrají," dodal.

Anglie neuchvátila ani Sneijdera, podstatně známějšího nizozemského exfotbalistu, který hrál i za velkokluby jako Real Madrid a Inter Milán.

"Podle toho, co jsem zatím viděl, musím říct, že Itálie to proti Anglii nebude mít moc těžké," prohlásil bývalý záložník. "Squadra azzurra" je i podle něj favoritem.

Sázkové kanceláře ale tak jasno nemají. Dokonce mírně favorizují Albion, na jehož výhru vypsali kurz pod tři ku jedné. Na italskou výhru po 90 minutách se dá vsadit s kurzem lehce nad tři ku jedné.

Třeba podle webu The Analyst, který fotbal rozebírá pomocí statistických údajů, však mají Italové více než 58procentní šanci na vítězství.

"Squadra azzurra", respektive její kapitán Giorgio Chiellini, ale Angličany považuje za hodně těžké sousto.

"Skoro se směju. Myslím, že Anglie se mohla dostat do finále i s náhradníky, co má lavičce, protože jsou to opravdu špičkoví hráči," prohlásil dlouholetý obránce Juventusu. Také si myslí, že finále nemohlo nabídnout lepší dvojici: "Dostaly se do něj týmy, které toho ukázaly nejvíc a zasloužily si to nejvíc."

Finále v londýnském Wembley nabídne řadu minisoubojů, třeba mezi útočníkem Kanem, který stále může získat Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce šampionátu, a stoperskou dvojicí Chiellini a Leonardo Bonucci.

"Pamatuji si, když jsem proti němu hrál poprvé, hned na mě zapůsobilo, co všechno dokáže," okomentoval anglického kapitána Kanea jeho italský protějšek Chiellini.

"Je technicky vybavený, solidně střílí z dálky, dobře hlavičkuje, zahrává přímé kopy… Jsem jeho velký fanoušek. Vážně. Jen se zeptejte Fabia Paraticiho (bývalý funkcionář Juventusu, který teď stejně jako Kane působí v Tottenhamu - pozn. red.). O Kaneovi jsme v průběhu let hodně mluvili."