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Sport

Euforie z Kloppa v Německu vyprchává. Na výhru dál čeká, doma prohrálo s outsiderem

Sport
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Euforie z nástupu renomovaného kouče Jürgena Kloppa k fotbalové reprezentaci v Německu pomalu mizí. Jeho svěřenci nevyhráli ani druhý zápas v Lize národů pod jeho vedením, doma dokonce podlehli řeckému outsiderovi 0:1.

Nations League - Group A2 - Germany v Greece
Kouč německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp při domácí prohře s Řeckem v Lize národůFoto: REUTERS – Kai Pfaffenbach
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Němci začali éru pod Kloppem, jenž sbíral úspěchy v Dortmundu i Liverpoolu a po fiasku na letním MS nahradil u národního celku Juliana Nagelsmanna, čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku.

Před vlastními fanoušky v Augsburgu však nečekaně selhali. V 74. minutě rozhodl o senzačním vítězství hostů střídající Kurbelis.

Řekové jsou po dvou zápasech překvapivě stoprocentní, před třemi dny vyhráli v Srbsku 2:1.

Stejným poměrem tam nyní díky dvěma brankám Meerdinka triumfovali i Nizozemci. Třiadvacetiletý útočník Alkmaaru se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry.

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Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v dresu „Oranje“ si odbyl teprve ve čtvrtek.

Srbům se povedl nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.

Portugalci i bez Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Jednačtyřicetiletá hvězda pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse.

Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběla v základní sestavě, v Oslu však setrvala jen mezi náhradníky. Nerozšířila tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů.

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A nedošlo ani na přímý souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos, který obloučkem potrestal strašidelnou chybu brankáře.

Dánsko zdolalo Wales 2:0. Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales vedle bodu čeká i na vstřelený gól.

Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3:1. Už v úvodním dějství se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova.

Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v dnešním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.

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Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty.

Irsko zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí.

Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne.

Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.

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Fotbalová Liga národů - 2. kolo:

Skupina A2:

Německo - Řecko 0:1 (0:0)

Branka: 74. Kurbelis.

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Srbsko - Nizozemsko 1:2 (0:1)

Branky: 46. Jovič - 30. z pen. a 69. Meerdink.

1.

Řecko

2

2

0

0

3:1

6

2.

Nizozemsko

2

1

1

0

3:2

4

3.

Německo

2

0

1

1

1:2

1

4.

Srbsko

2

0

0

2

2:4

0

Skupina A4:

Norsko - Portugalsko 1:2 (0:1)

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Branky: 51. Haaland - 17. Félix, 54. Ramos.

Dánsko - Wales 2:0 (0:0)

Branky: 53. vlastní Davies, 66. Isaksen.

1.

Portugalsko

2

2

0

0

3:1

6

2.

Dánsko

2

1

0

1

4:3

3

3.

Norsko

2

1

0

1

4:4

3

4.

Wales

2

0

0

2

0:3

0

Skupina B3:

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Rakousko - Kosovo 3:1 (2:0)

Branky: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka - 83. Zhegrova z pen.

Izrael - Irsko 0:3 (0:3)

Branky: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan.

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1.

Rakousko

2

2

0

0

6:2

6

2.

Irsko

2

1

0

1

3:1

3

3.

Kosovo

2

1

0

1

2:3

3

4.

Izrael

2

0

0

2

1:6

0

Skupina D1:

Gibraltar - Andorra 0:0

1.

Malta

1

1

0

0

2:1

3

2.

Gibraltar

1

0

1

0

0:0

1

3.

Andorra

2

0

1

1

1:2

1

Skupina D2:

Litva - Ázerbájdžán 1:1 (1:1)

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Branky: 9. Kučys z pen. - 14. Emreli.

1.

Litva

2

1

1

0

3:1

4

2.

Ázerbájdžán

1

0

1

0

1:1

1

3.

Lichtenštejnsko

1

0

0

1

0:2

0

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