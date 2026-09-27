Euforie z Kloppa v Německu vyprchává. Na výhru dál čeká, doma prohrálo s outsiderem

Euforie z nástupu renomovaného kouče Jürgena Kloppa k fotbalové reprezentaci v Německu pomalu mizí. Jeho svěřenci nevyhráli ani druhý zápas v Lize národů pod jeho vedením, doma dokonce podlehli řeckému outsiderovi 0:1.
Němci začali éru pod Kloppem, jenž sbíral úspěchy v Dortmundu i Liverpoolu a po fiasku na letním MS nahradil u národního celku Juliana Nagelsmanna, čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku.
Před vlastními fanoušky v Augsburgu však nečekaně selhali. V 74. minutě rozhodl o senzačním vítězství hostů střídající Kurbelis.
Řekové jsou po dvou zápasech překvapivě stoprocentní, před třemi dny vyhráli v Srbsku 2:1.
Stejným poměrem tam nyní díky dvěma brankám Meerdinka triumfovali i Nizozemci. Třiadvacetiletý útočník Alkmaaru se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry.
Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v dresu „Oranje“ si odbyl teprve ve čtvrtek.
Srbům se povedl nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.
Portugalci i bez Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Jednačtyřicetiletá hvězda pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse.
Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběla v základní sestavě, v Oslu však setrvala jen mezi náhradníky. Nerozšířila tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů.
A nedošlo ani na přímý souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos, který obloučkem potrestal strašidelnou chybu brankáře.
Dánsko zdolalo Wales 2:0. Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales vedle bodu čeká i na vstřelený gól.
Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3:1. Už v úvodním dějství se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova.
Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v dnešním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.
Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty.
Irsko zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí.
Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne.
Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.
Fotbalová Liga národů - 2. kolo:
Skupina A2:
Německo - Řecko 0:1 (0:0)
Branka: 74. Kurbelis.
Srbsko - Nizozemsko 1:2 (0:1)
Branky: 46. Jovič - 30. z pen. a 69. Meerdink.
1.
Řecko
2
2
0
0
3:1
6
2.
Nizozemsko
2
1
1
0
3:2
4
3.
Německo
2
0
1
1
1:2
1
4.
Srbsko
2
0
0
2
2:4
0
Skupina A4:
Norsko - Portugalsko 1:2 (0:1)
Branky: 51. Haaland - 17. Félix, 54. Ramos.
Dánsko - Wales 2:0 (0:0)
Branky: 53. vlastní Davies, 66. Isaksen.
1.
Portugalsko
2
2
0
0
3:1
6
2.
Dánsko
2
1
0
1
4:3
3
3.
Norsko
2
1
0
1
4:4
3
4.
Wales
2
0
0
2
0:3
0
Skupina B3:
Rakousko - Kosovo 3:1 (2:0)
Branky: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka - 83. Zhegrova z pen.
Izrael - Irsko 0:3 (0:3)
Branky: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan.
1.
Rakousko
2
2
0
0
6:2
6
2.
Irsko
2
1
0
1
3:1
3
3.
Kosovo
2
1
0
1
2:3
3
4.
Izrael
2
0
0
2
1:6
0
Skupina D1:
Gibraltar - Andorra 0:0
1.
Malta
1
1
0
0
2:1
3
2.
Gibraltar
1
0
1
0
0:0
1
3.
Andorra
2
0
1
1
1:2
1
Skupina D2:
Litva - Ázerbájdžán 1:1 (1:1)
Branky: 9. Kučys z pen. - 14. Emreli.
1.
Litva
2
1
1
0
3:1
4
2.
Ázerbájdžán
1
0
1
0
1:1
1
3.
Lichtenštejnsko
1
0
0
1
0:2
0
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