30. 5. Ferdinand
Euforie PSG. Pařížané ovládli penaltové drama a obhájili triumf v Lize mistrů

ČTK

Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Londýňané vedli od šesté minuty zásluhou Kaie Havertze, v 65. minutě vyrovnal z penalty Ousmane Dembélé.

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
Radost fotbalistů PSGFoto: REUTERS
Pařížané uspěli ve druhém ze tří finále LM, v roce 2020 podlehli Bayernu Mnichov a loni rozdrtili Inter Milán 5:0.

Naopak Arsenal prohrál i druhý závěrečný souboj v "milionářské" soutěži, před 20 lety nestačil v dlouhém oslabení na Barcelonu. "Kanonýři" zároveň nedokonali nadvládu anglických klubů v pohárech. Evropskou ligu ovládla Aston Villa a Konferenční ligu jiný londýnský tým Crystal Palace.

Finále fotbalové Ligy mistrů v Budapešti:

Paris St. Germain - Arsenal 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 4:3

Branky: 65. Dembélé z pen. - 6. Havertz. Penalty proměnili: Ramos, Doué, Hakimí, Beraldo - Gyökeres, Rice, Martinelli. Neproměnili: Mendes - Eze, Gabriel. ŽK: Neves, Mendes - Mosquera, Saka, Gyökeres, Rice, Arteta (trenér). Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). Diváci: 61.035.

PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doué, Dembélé (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola). Trenér: Enrique.

Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze). Trenér: Arteta.

Dragoon ride - americký konvoj na cestě, obrněné vozidlo Stryker

USA chtějí urychlit stažení jednotek z Evropy, spojencům to brzy oznámí

Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Dnes to na webu uvedl německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům, dodal list.

Vít Škrkoň, Daniel Holzer, fotbalista, sportovec

Baník se po další drtivé výhře nad Táborskem zachránil v první lize

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová na konferenci GLOBSEC. Praha, 21. května 2026.

Strávila pět let v drsném vězení. „Vždy jsem byla svobodná,“ říká sokyně diktátora

Když v roce 2020 celý svět sledoval běloruský boj o svobodu po zfalšovaných volbách, byla Maryja Kalesnikavová u toho jako jedna z hlavních aktérek. Během protestů vedla opozici, režim ji následně po jejich potlačení chtěl odvézt ze země. Ona roztrhala pas a do poloviny loňského prosince byla ve vězení. Američané tehdy domluvili propuštění výměnou za zmírnění sankcí na hnojiva.

