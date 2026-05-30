Euforie PSG. Pařížané ovládli penaltové drama a obhájili triumf v Lize mistrů

Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Londýňané vedli od šesté minuty zásluhou Kaie Havertze, v 65. minutě vyrovnal z penalty Ousmane Dembélé.
Pařížané uspěli ve druhém ze tří finále LM, v roce 2020 podlehli Bayernu Mnichov a loni rozdrtili Inter Milán 5:0.
Naopak Arsenal prohrál i druhý závěrečný souboj v "milionářské" soutěži, před 20 lety nestačil v dlouhém oslabení na Barcelonu. "Kanonýři" zároveň nedokonali nadvládu anglických klubů v pohárech. Evropskou ligu ovládla Aston Villa a Konferenční ligu jiný londýnský tým Crystal Palace.
Finále fotbalové Ligy mistrů v Budapešti:
Paris St. Germain - Arsenal 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 4:3
Branky: 65. Dembélé z pen. - 6. Havertz. Penalty proměnili: Ramos, Doué, Hakimí, Beraldo - Gyökeres, Rice, Martinelli. Neproměnili: Mendes - Eze, Gabriel. ŽK: Neves, Mendes - Mosquera, Saka, Gyökeres, Rice, Arteta (trenér). Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). Diváci: 61.035.
PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doué, Dembélé (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola). Trenér: Enrique.
Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze). Trenér: Arteta.
Další kolaps favoritů na French Open. Končí i americká obhájkyně trofeje
Americká tenistka Coco Gauffová titul na Roland Garros neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku ve třetím kole prohrála 6:4, 6:7 a 4:6 s Anastasií Potapovovou z Rakouska.
USA chtějí urychlit stažení jednotek z Evropy, spojencům to brzy oznámí
Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Dnes to na webu uvedl německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům, dodal list.
Komunisté mají nového předsedu. "Konec Konečné je výrazná ztráta," míní expert
Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil dnes ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Baník se po další drtivé výhře nad Táborskem zachránil v první lize
Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.
Strávila pět let v drsném vězení. „Vždy jsem byla svobodná,“ říká sokyně diktátora
Když v roce 2020 celý svět sledoval běloruský boj o svobodu po zfalšovaných volbách, byla Maryja Kalesnikavová u toho jako jedna z hlavních aktérek. Během protestů vedla opozici, režim ji následně po jejich potlačení chtěl odvézt ze země. Ona roztrhala pas a do poloviny loňského prosince byla ve vězení. Američané tehdy domluvili propuštění výměnou za zmírnění sankcí na hnojiva.