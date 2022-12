Enrique druhý zápas nesledoval. Že jsme byli tři minuty vyřazeni? Měl bych infarkt

Hodně nespokojený byl trenér španělských fotbalistů Luis Enrique po čtvrteční prohře 1:2 s Japonskem v závěrečném třetím utkání skupiny E na mistrovství světa v Kataru. Prohlásil, že navzdory postupu do osmifinále nemá co slavit. Přiznal také, že by měl infarkt, kdyby věděl, že se jeho svěřenci v jednu chvíli ocitli na nepostupovém třetím místě.

V souběžně hraném duelu se Kostarika ujala po obratu vedení 2:1 nad Německem a v té chvíli postupovala spolu s Japonskem. Nakonec Němci zvítězili 4:2, čímž Španělům pomohli, je samotné to však od druhého vyřazení ve skupině světového šampionátu po sobě nezachránilo. Enrique jejich souboj na dálku nesledoval. "Tři minuty jsme byli vyřazeni? Druhému utkání jsem nevěnoval pozornost, kdy se to stalo? Nevěděl jsem to. Porážka s Japonskem mě štve. Kdybych se navíc dozvěděl, že jsme byli v jednu chvíli venku, dostal bych infarkt," řekl Enrique na tiskové konferenci. Španělé začali turnaj výhrou 7:0 nad Kostarikou, čímž si připsali historicky nejvyšší triumf na světovém šampionátu. Následně remizovali s Němci 1:1. Kvůli prohře s Japonci skončili ve skupině druzí a v úterním osmifinále se utkají s překvapivým vítězem skupiny F Marokem, které za sebou nechalo obhájce stříbra a bronzu Chorvaty a Belgičany. Celek z Pyrenejského poloostrova poslal do vedení v 11. minutě Álvaro Morata. Ve 48. a 51. minutě ale skóre otočili střídající Ricu Doan a další záložník Ao Tanaka. "Ve fotbale si vítězství buď zasloužíte, nebo ne. A my si ho nezasloužili. Nejsem vůbec spokojený. Rád bych vyhrál skupinu a porazil Japonsko. Během tří minut ale dvakrát skórovalo a rozebralo nás," uvedl Enrique. "V první půli jsme nebyli vůbec nebezpeční. O přestávce jsem hráče nabádal k opatrnosti, protože Japonci neměli co ztratit. Zkolabovali jsme. Mohli přidat další dvě branky. Nemám ani trochu radost. Porážky nikdy neslavím. Postoupili jsme do osmifinále, ale nemám co slavit," konstatoval někdejší hráč Realu Madrid či Barcelony, kterou i vedl.