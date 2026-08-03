„Emotivní horská dráha.“ Je hotovo, z Horníčka je třetí nejdražší Čech historie

Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal pětiletou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur (asi 726 milionů korun) se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
"Straky" transfer potvrdily na klubovém webu.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Vysokého Mýta o víkendu odletěl do tréninkového kempu Newcastlu ve Španělsku, aby dokončil transfer poté, co klub aktivoval jeho výstupní klauzuli.
Horníček je stejně drahý, jako byl obránce Ladislav Krejčí při přestupu z Girony do Wolverhamptonu.
Dražší byli pouze Patrik Schick (42 milionů eur při transferu ze Sampdorie Janov do AS Řím v roce 2017) a český rekordman Pavel Nedvěd (45 milionů eur v roce 2001 při odchodu z Lazia Řím do Juventusu).
"Posledních pár dní bylo jako emotivní horská dráha. Od chvíle, kdy jsem se o přestupu dozvěděl poprvé. A teď jsem moc šťastný, že jsem tady," řekl český reprezentant.
Horníček je odchovancem Pardubic, odkud v sedmnácti letech zamířil rovnou do Bragy.
"Je to skvělá příležitost v nové lize, ze které mám velkou radost. Od prvního okamžiku, kdy jsem sem přišel, jsem se dočkal fantastického přijetí a opravdu jsem cítil vřelost klubu. Všichni mi skvěle pomohli se zabydlet," uvedl k příchodu do Premier League.
"Vím, že Newcastle je obrovské fotbalové město s 52.000 fanoušky v St. James' Parku, kde vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru a v každém zápase tým ženou. Nemůžu se dočkat, až si před nimi zahraji," dodal.
Newcastle sledoval Horníčkův pokrok. V minulé sezoně během postupu Bragy do semifinále Evropské ligy udržel český gólman sedm čistých kont, což bylo nejvíce ze všech brankářů v soutěži.
Data společnosti Opta odhalila, že Horníček se kromě brankářských zákroků umístil v minulé sezoně portugalské nejvyšší soutěže na druhém místě v úspěšnosti přihrávek (846) a na čtvrtém v přesnosti přihrávek (75 procent).
Sportovní ředitel Newcastlu Ross Wilson uvedl, že "pokrok čtyřiadvacetiletého hráče v posledních letech byl pozoruhodný".
"Pevně se etabloval jako jeden z nejlepších mladých brankářů v Evropě," řekl Wilson.
"Věděli jsme, že po všem, čeho v minulé sezoně dosáhl, nebude nouze o kluby, které by o Lukáše měly zájem. Ale rychle se ukázalo, jak moc chce být součástí toho, co tady budujeme," dodal ředitel.
Horníček byl součástí národního týmu na letošním mistrovství světa, v Severní Americe si ale nezachytal.
Za českou reprezentaci nastoupil jednou, debut si připsal proti Kosovou před odletem na šampionát.
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