Emotivní červená i sporný gól. Oslabené City díky Haalandovi vyloupilo Old Trafford

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize navzdory dlouhému oslabení porazili městské rivaly United 1:0 a zůstali stoprocentní i po 4. kole. Zápas rozhodl Erling Haaland, jenž dal devátý ligový gól do sítě Manchesteru United a stal se nejlepším střelcem manchesterských derby v Premier League. Překonal osmigólové Sergia Agüera a Waynea Rooneyho.
Manchester City se musel už od 23. minuty obejít bez vyloučeného Fodena, který po souboji s Fernandesem neudržel nervy na uzdě a kopl protihráče do rozkroku. United pak měli mírnou herní převahu a dvakrát trefili tyč.
Situace se obrátila v 60. minutě. Gvardiolův zblokovaný centr se dostal až na zadní tyč k Haalandovi, jenž se v podobných příležitostech nemýlí.
"Citizens" nejprve zkazil radost zvednutý praporek asistenta rozhodčího, ale videozáznam ukázal, že natažená noha obránce Dorgua udržela norského útočníka ve hře.
Coventry doma utrpělo vysokou porážku 0:5 s Brightonem, nováček tak stále čeká na první bod i vstřelenou branku. Svěřenci Franka Lamparda od 53. minuty hráli bez vyloučeného Taiwa Awoniyiho. Hosté si připsali druhé vítězství v sezoně poté, co na úvod ročníku porazili Aston Villu 4:0 a v neúplné tabulce jim patří čtvrté místo.
Brighton šel do vedení v prvním poločase gólem Kostulase a krátce po přestávce zvýšil Yalcouyé. Jen několik desítek sekund po druhém gólu domácí útočník Awoniyi v souboji udeřil protihráče De Cuypera loktem do obličeje a dostal červenou kartu. Brighton v početní převaze přidal ještě tři branky zásluhou Grosse, Dunka a Ayariho.
Anglická fotbalová liga - 4. kolo:
Coventry - Brighton 0:5 (36. Kostulas, 51. Yalcouyé, 69. Gross z pen., 83. Dunk, 90.+4 Ayari), Manchester United - Manchester City 0:1 (60. Haaland).
Tabulka:
1.
Arsenal
4
4
0
0
8:1
12
2.
Manchester City
4
4
0
0
8:2
12
3.
Hull
4
2
2
0
5:2
8
4.
Brighton
4
2
1
1
13:5
7
5.
Chelsea
4
2
1
1
10:9
7
6.
Brentford
4
1
3
0
7:4
6
7.
Liverpool
4
1
3
0
6:4
6
8.
Everton
4
1
3
0
5:3
6
9.
Ipswich
4
2
0
2
7:10
6
10.
Newcastle
3
1
2
0
6:4
5
11.
Leeds
3
1
2
0
3:2
5
12.
Nottingham
4
1
2
1
4:4
5
13.
Manchester United
4
1
1
2
7:7
4
14.
Sunderland
4
1
1
2
3:5
4
15.
Bournemouth
4
0
3
1
6:7
3
16.
Crystal Palace
4
1
0
3
6:11
3
17.
Tottenham
4
0
2
2
0:5
2
18.
Fulham
4
0
1
3
4:7
1
19.
Aston Villa
4
0
1
3
1:7
1
20.
Coventry
4
0
0
4
0:10
0
Fotbalisté Barcelony ve španělské lize i díky dvěma gólům Laminea Yamala zvítězili na hřišti Levante 4:2. I po 5. kole zůstali stoprocentní a vedou tabulku s tříbodovým náskokem před Realem Madrid. Levante prohrálo po třech zápasech a v neúplné tabulce je na 13. místě.
Už v páté minutě poslal Barcelonu do vedení Xavi Espart. Devatenáctiletý obránce se za první tým svého mateřského klubu trefil poprvé. Druhý gól přidal na konci úvodní dvacetiminutovky Yamal. Stejný hráč těsně po přestávce zvýšil z penalty poté, co ho fauloval Mandí.
Levante se podařilo závěr zápasu zdramatizovat brankami Romera a Bruguého, v nastavení ale dodal hostům klid střídající Adeyemi. Německý útočník, jenž do katalánské metropole přišel v létě z Dortmundu, navázal na svůj premiérový gól v novém dresu, který vstřelil ve středu v Lize mistrů proti Feyenoordu.
Španělská fotbalová liga - 5. kolo:
Celta Vigo - Málaga 1:1 (41. Jutgla - 83. Niňo), Levante - FC Barcelona 2:4 (79. Romero, 88. Brugué - 19. a 48. z pen. Yamal, 5. Espart, 90.+3 Adeyemi),
18:30 Getafe - La Coruňa,
21:00 San Sebastian - Atlético Madrid.
Tabulka:
1.
FC Barcelona
4
4
0
0
17:2
12
2.
Real Madrid
5
4
0
1
14:4
12
3.
Alavés
5
3
1
1
11:5
10
4.
FC Sevilla
5
3
1
1
8:6
10
5.
Betis Sevilla
4
3
0
1
5:5
9
6.
La Coruňa
4
2
2
0
8:5
8
7.
Espaňol Barcelona
5
2
1
2
8:5
7
8.
Atlético Madrid
4
2
1
1
7:6
7
Bilbao
5
2
1
2
7:6
7
10.
Santander
5
2
1
2
9:9
7
11.
San Sebastian
5
2
1
2
6:8
7
12.
Pamplona
5
2
1
2
5:8
7
13.
Levante
4
1
2
1
5:5
5
14.
Celta Vigo
6
0
4
2
3:6
4
15.
Getafe
4
1
1
2
2:5
4
16.
Vallecano
5
1
1
3
8:14
4
17.
Málaga
5
0
3
2
2:8
3
18.
Villarreal
4
0
2
2
6:8
2
19.
Elche
5
0
2
3
6:13
2
20.
Valencie
5
0
1
4
1:10
1
Obhájce titulu Bayern Mnichov ve 3. kole německé fotbalové ligy zvítězil na hřišti Elversbergu 2:1 a uštědřil nováčkovi první porážku. Hamburk prohrál v Lipsku vysoko 0:5. Prvního bodu ani vstřelené branky se stále nedočkal a o pět branek prohrál podruhé za sebou. Lipsko alespoň částečně odčinilo porážku z minulého ligového kola s Brémami (1:3) a také čtvrteční prohru 1:4 s Comem v Lize mistrů.
Bayern poslal do vedení ve 26. minutě Karl, ale záložník Krattenmacher se stejně jako v minulém kole na hřišti Mönchengladbachu osvědčil trenéru Wagnerovi jako žolík a po hodině hry překvapivě vyrovnal. Favorita zachránil kanonýr Kane, který z těžké pozice přes obránce poslal míč přesně k tyči.
Kvůli rekonstrukci stadionu v Elversbergu se museli hráči převlékat v přepravních kontejnerech, které slouží jako provizorní šatny. "I kvůli tomuhle je bundesliga výjimečná," bral to s humorem kouč Bayernu Vincent Kompany.
V Lipsku otevřel skóre ve 12. minutě útočník Gomis, jenž se v dresu Lipska poprvé trefil před domácím publikem. Na 2:0 zvýšil po chybě hostující obrany Antonio Nusa. V 72. minutě se po standardní situaci prosadil kapitán Orbán, o dvě minuty později se poprvé po letním návratu do Lipska trefil Francouz Nkunku a podařenou pětiminutovku uzavřel střídající Brazilec Romulo. Trenéra Martína Demichelise tak může mrzet jen ztráta záložníka Ouédraoga, jenž v prvním poločase střídal kvůli zranění ramene.
Německá fotbalová liga - 3. kolo:
Lipsko - Hamburk 5:0 (17. Gomis, 28. Nusa, 72. Orbán, 74. Nkunku, 77. Romulo), Elversberg - Bayern Mnichov 1:2 (61. Krattenmacher - 26. Karl, 72. Kane).
Tabulka:
1.
Freiburg
3
3
0
0
10:1
9
2.
Dortmund
3
3
0
0
8:2
9
3.
Augsburg
3
2
1
0
9:3
7
4.
Bayern Mnichov
3
2
1
0
7:2
7
5.
Lipsko
3
2
0
1
9:3
6
6.
Elversberg
3
2
0
1
8:7
6
7.
Leverkusen
3
1
1
1
8:5
4
8.
Mohuč
3
1
1
1
6:3
4
9.
Frankfurt
3
1
1
1
7:8
4
10.
Brémy
3
1
1
1
5:6
4
11.
Schalke
3
1
1
1
3:4
4
12.
Kolín nad Rýnem
3
1
1
1
5:7
4
13.
Hoffenheim
3
1
0
2
6:7
3
14.
Stuttgart
3
1
0
2
6:8
3
15.
Paderborn
3
0
1
2
0:4
1
16.
Union Berlín
3
0
1
2
4:10
1
17.
Mönchengladbach
3
0
0
3
3:12
0
18.
Hamburk
3
0
0
3
0:12
0
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