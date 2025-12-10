Fotbal

Egypt s Íránem na oslavu gayů a leseb? Iracionální, proti naší kultuře, bouří se země

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
Aktualizováno před 2 hodinami
Fotbalové mistrovství světa budí vášně už půl roku před samotným startem turnaje. Po pátečním losu vyšlo najevo, že by Egypt s Íránem měly v Seattlu sehrát utkání spojené s oslavami komunity LGBTQ+. Asociace obou islámských zemí, v nichž je homosexualita tvrdě potlačována, se proti tomu vymezily.
Egyptští fotbaloví fanoušci, ilustrační foto
Egyptští fotbaloví fanoušci, ilustrační foto | Foto: Reuters

Ještě před rozlosováním šampionátu, který v létě příštího roku uspořádají USA, Kanada a Mexiko, rozhodl lokální organizační výbor v Seattlu, že zápas skupiny G hraný v sobotu 27. června věnuje komunitě LGBTQ+.

A to v rámci víkendu Seattle Pride, který se každoročně koná na oslavu výročí Stonewallských nepokojů, považovaných za zrod hnutí za práva gayů a leseb v USA.

Ironií osudu poslal páteční los MS do tohoto utkání Egypt a Írán.

Zatímco v severoafrické zemi jsou homosexuálové stíháni a zatýkáni, v Íránu jim v krajních případech hrozí dokonce trest smrti.

"Obě země přijímají proti homosexuálům drakonická opatření. To ale plány uskutečnit oslavný zápas nemění," psal po losu Jon Holmes z webu Outsports, který se zabývá problematikou LGBTQ+ ve sportu.

"Vlastně je dobře, že se v tom zápase utkají Egypt s Íránem. LGBTQ+ lidé jsou všude a všichni jsou v Seattlu vítáni," zmínil na sociální síti X Eric Wahl, jeden z členů komise, která má přípravu zápasů v Seattlu na starosti.

Nicméně netrvalo to dlouho, a z Egypta i Íránu se ozvaly protesty.

Íránská tisková agentura ISNA citovala šéfa místní fotbalové federace Mehdího Tádže, který označil oslavu spojenou se zápasem jako "iracionální krok podporující určitou skupinu".

Egyptská fotbalová asociace se obrátila přímo na oficiální místa. Zaslala dopis generálnímu tajemníkovi mezinárodní federace FIFA, Mattiasi Grafströmovi. Jakékoliv aktivity spojené s podporou LGBTQ+ v něm kategoricky odmítla.

"Je to v přímém rozporu s našimi kulturními, náboženskými a sociálními hodnotami," uvedli Egypťané.

"Vyzýváme FIFA, aby zaručila, že se utkání odehraje v atmosféře zaměřené výhradně na sport a bez demonstrací, které by odporovaly přesvědčení zúčastněných zemí," dodala asociace "Faraonů".

Podpora práv komunity LGBTQ+ se v souvislosti s fotbalovým MS řešila i před třemi lety v Kataru, kde jsou homosexuálové rovněž utlačováni. FIFA tehdy zakázala kapitánům nosit na turnaji duhové pásky.

 
Fotbal sport Obsah MS ve fotbale mistrovství světa Fotbalové MS 2026 Egyptský fotbal a reprezentace Íránská fotbalová reprezentace LGBT

