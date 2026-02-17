Efektivní Šulc už dohnal i Ronalda. Prosakují první spekulace o lukrativním přestupu

Je jedno, kdo se k němu postaví do útoku. Pavel Šulc v sestavě Lyonu dál vyčnívá a plní veledůležitou roli. V nedělním ligovém utkání proti Nice opět zazářil a v zahraničních médiích se začíná spekulovat o možném lukrativním přestupu, podle kterého by se český reprezentant mohl podívat do fotbalové Anglie.
Nejproduktivnější, nejlepší střelec, nejkvalitnější letní posila. Těch „nej“ které u svého jména Pavel Šulc v posledních měsících střídá, je celá řada.
I když ho už na párkrát v aktuální sezoně přibrzdilo lehčí zranění, vždy se dokázal vrátit a okamžitě zase zazářit. Ve 30 utkáních za Lyon vstřelil 13 gólů a na dalších sedm přihrál.
Usadil se ve středu útoku a když se neprosadí sám, vytváří nebezpečné situace pro rychlá křídla.
„Pavel přišel z české fotbalové soutěže, ale mít tak kvalitního hráče s takovou dynamikou, je pro tým opravdovým přínosem. Přijde mi, jako by byl v klubu deset let, stejně tak jeho kolegové Alfonso Moreira či Tyler Morton,“ chválí Šulce v deníku Le Progres klubová legenda Sidney Govou.
Někdejší útočník, který za Olympique odkopal deset let, si v nedělním zápase Lyonu proti Nice všímal předností českého reprezentanta. Ten se totiž podepsal pod oba góly.
„On třeba nebyl tak brilantní jako jindy, ale pak vezme míč a táhne s ním přes půl hřiště, kde přihraje na gól. To je přesně ono, abyste byli na vrcholu tabulky, nemusíte pořád hrát dobře, ale musíte sbírat body,“ dodal Govou.
Tak úžasnou první sezonu v klubu neměl nikdo od roku 2017, kdy se v týmu usadila superstar Memphis Depay.
Díky stabilním výkonům budí Šulc pozornost i v zahraničí a jeho cena roste. Podle serveru Transfermarkt má momentálně hodnotu 12 milionů eur, tedy na chlup stejně jako portugalská megahvězda Cristiano Ronaldo.
Lyon nyní dominuje doma i v Evropské lize, má za sebou šňůru 13 vítězství a není divu, že se do jeho kádru začínají dívat i velkokluby z jiných lig.
Podle španělského fotbalového webu Fichajes se kolem karlovarského rodáka už začínají rojit první spekulace o letním přestupu.
"Zprávy z Anglie naznačují, že několik klubů Premier League jeho pokrok bedlivě sleduje. Lyon by mohl opustit za částku blížící se 40 milionům eur,“ tvrdí Španělé.
To by pro Lyon znamenalo nebývale skvělé zhodnocení. Šulc totiž přišel do Lyonu za 7,5 milionu eur, plus bonusy.
Aktuálně třetí tým francouzské Ligue 1 má ale letos vysoké ambice a Šulc plní hlavní roli. Ve hře je přímý postup do Ligy mistrů i triumf v Evropské lize.
