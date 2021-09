Dvanáct karet za zápas? S takový rozhodčím bych utekl ze hřiště, rozčílil se Rada

Trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada nedokázal pochopit, proč rozhodčí Pavel Orel v duelu 8. kola první ligy s pražskou Spartou (1:1) rozdal 12 žlutých karet. Utkání podle něj nebylo záludné a strachoval se, aby Severočeši na Letné nedohrávali v oslabení. Bývalý reprezentační obránce si myslí, že by dnes na hřišti nevydržel ani minutu.

"Hrál jsem fotbal dvacet let, ale dneska bych ho nemohl hrát. Jestli rozhodčí dovede dát 12 karet v utkání, které nebylo záludné.... Byly tam souboje, některé karty dobře, ale 12 karet, no to se na mě nezlobte. To bych nehrál minutu," rozčílil se Petr Rada.

Související Sparta ve šlágru kola jen remizovala s Jabloncem a na Plzeň ztrácí čtyři body

"Vždyť fotbal je kontaktní sport, kde tyhle souboje musí být. Připadalo mi, jako kdybychom měli 10 karet a hráli jsme na hraně, že nám najednou po dalších faulech čtyři hráče vyloučí. Vždyť fotbal by byl k ničemu. Viděli jsme, že někde někoho vyloučili v 10. minutě a najednou bylo po fotbale," dodal.

Podle něj se zápas hrál v normální atmosféře a nic nevybočovalo z ligových kolejí.

"Souboje nebyly záludné. Aby můj mančaft dostal osm karet a domácí čtyři, to se na mě nezlobte, to už jsme někde jinde. Nechápu to. Jakýkoli souboj a už máme prst v uchu a díváme se, jestli to není na vyloučení. Kam ten fotbal spěje. Lidi se na to nebudou moct dívat, protože z toho nebudou nic mít. Deset, dvacet, třicet vteřin se nehraje," vysvětlil. třiašedesátiletý pražský rodák.

Bál se, aby některý z jeho hráčů neobdržel červenou kartu. "Hrajete na hraně nejistoty, pokud byste šel do devíti, byla by to hrozná ztráta. Takhle jsme hráli prakticky 25 minut. Po zápase jsme hráčům smeknul, že to uhráli. Některé fauly nejsou na žlutou kartu," prohlásil bývalý kouč Slavie, Teplic, Plzně, Liberce, Sparty nebo české reprezentace.

"Vím, že pan Orel má jiný metr, dává karty. Pak ale týden předtím vidím, že (Jan) Bořil hraje na lajně a není penalta, není nic, není vyloučení a přitom je to tam vidět," řekl Rada s narážkou na zápas 7. kola mezi mistrovskou Slavií a Slováckem (2:1).

V něm sudí Orel chybně kapitána Pražanů nevyloučil za hru rukou a nenařídil proti jeho týmu penaltu. Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR za chybu pozastavila videorozhodčímu Miroslavu Zelinkovi delegaci na jeden zápas, Orel ale trest nedostal.