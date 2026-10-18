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Sport

„Dusil se vlastní krví.“ Českého reprezentanta po děsivém zranění odvezla sanitka

ČTK
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Český fotbalista Ondřej Lingr utrpěl v dresu Korony Kielce v dnešním utkání polské ligy proti Lechu Poznaň vážné zranění čelisti.

Zraněný Ondřej Lingr v zápase polské ligy
Zraněný Ondřej Lingr v zápase polské ligyFoto: Profimedia – Pawel Jaskolka / Newspix.pl / Profimedia
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Ofenzivní univerzál bude muset podstoupit operaci, po níž ho čeká dlouhá pauza. Podle trenéra Jacka Zieliňského se v letošním roce do hry nejspíš nevrátí.

Reprezentační záložník se zranil ve 25. minutě při srážce se soupeřem, při níž prudce narazil obličejem do jeho ramene.

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Lingr zůstal ležet na trávníku a po delším ošetření opustil hřiště na nosítkách. Ze stadionu ho sanitka okamžitě převezla do nemocnice.

„Nevypadá to dobře. Má zlomenou čelist. Došlo ke krvácení a Ondřej se dusil vlastní krví - alespoň tak jsem to pochopil. Nyní je v nemocnici. Dnes se rozhodne, zda podstoupí operaci okamžitě, nebo zda se podaří jeho stav stabilizovat natolik, aby se mohl vrátit do Kielců. Je to vážné zranění a obávám se, že pro něj sezona prakticky skončila,“ uvedl trenér Zieliňski na tiskové konferenci po utkání, které Korona prohrála vysoko 1:6.

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