„Dusil se vlastní krví.“ Českého reprezentanta po děsivém zranění odvezla sanitka

Český fotbalista Ondřej Lingr utrpěl v dresu Korony Kielce v dnešním utkání polské ligy proti Lechu Poznaň vážné zranění čelisti.
Ofenzivní univerzál bude muset podstoupit operaci, po níž ho čeká dlouhá pauza. Podle trenéra Jacka Zieliňského se v letošním roce do hry nejspíš nevrátí.
Reprezentační záložník se zranil ve 25. minutě při srážce se soupeřem, při níž prudce narazil obličejem do jeho ramene.
Lingr zůstal ležet na trávníku a po delším ošetření opustil hřiště na nosítkách. Ze stadionu ho sanitka okamžitě převezla do nemocnice.
„Nevypadá to dobře. Má zlomenou čelist. Došlo ke krvácení a Ondřej se dusil vlastní krví - alespoň tak jsem to pochopil. Nyní je v nemocnici. Dnes se rozhodne, zda podstoupí operaci okamžitě, nebo zda se podaří jeho stav stabilizovat natolik, aby se mohl vrátit do Kielců. Je to vážné zranění a obávám se, že pro něj sezona prakticky skončila,“ uvedl trenér Zieliňski na tiskové konferenci po utkání, které Korona prohrála vysoko 1:6.
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