Fotbal

Dukla hlásí superposilu. Po patnácti letech se vrací bývalý reprezentační střelec

ČTK

Fotbalisty pražské Dukly posílil bývalý český reprezentant Tomáš Pekhart. Šestatřicetiletý útočník se do české ligy vrací po téměř 15 letech.

FOOTBALL UEFA CONFERENCE LEAGUE MATCH GAME CHELSEA FC - LEGIA WARSAW
Tomáš PekhartFoto: 400mm.pl
Pekhart má za sebou řadu zahraničních angažmá. Zahrál si v Anglii, Německu, Řecku, Izraeli, Španělsku, Polsku a Turecku. "Dukla je tradiční klub s jasnou vizí a já chci týmu pomoci dosáhnout jeho cílů v nadcházející sezoně.

Věřím, že své zkušenosti ze zahraničí i z posledního působení v Legii Varšava, která patří mezi největší kluby v Polsku, dokážu přenést na hřiště i do kabiny a pomoci mužstvu v jarní části sezony," řekl rodák ze Sušice, který v české lize odehrál 51 zápasů a dal 24 gólů.

Za českou reprezentaci nastoupil v 26 utkáních a vstřelil dvě branky. "Tomáš je hráč s mimořádnými zkušenostmi z mezinárodního fotbalu, který dlouhodobě působil ve velmi silných soutěžích. Přivádíme ho nejen kvůli jeho gólovému instinktu, ale také kvůli jeho osobnosti, profesionalitě a schopnosti vést tým v náročných situacích. Věříme, že bude důležitým článkem jak na hřišti, tak mimo něj," uvedl sportovní ředitel Martin Hašek na adresu bývalého útočníka Slavie, Jablonce a Sparty.

V Legii působil Pekhart s přestávkou šest sezon až do konce minulého ročníku. Varšavskému klubu pomohl ke dvěma mistrovským titulům, v sezoně 2020/21 byl králem střelců polské ligy. V minulém ročníku naskočil do 29 soutěžních utkání a vstřelil pět branek. V létě mu ve Varšavě skončila smlouva a dopředu věděl, že novou nedostane. Řadu nabídek odmítl, domluvil se až nyní s Duklou.

Donald Trump, USA

ŽIVĚ"Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí." Trump přiznal frustraci z Ruska

Americký prezident Donald Trump vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli ruské válce proti Ukrajině. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na tiskové konferenci k vojenskému zásahu proti Venezuele, při kterém USA zajaly a odvezly ze země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura. "Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí," reagoval Trump.

People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion

ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných

Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v West Ham United

"Co to mají za hráče?" Krejčí je v Anglii na přetřes, převyšuje i miliardové hvězdy

Wolves se dočkali. Až na začátku ledna dokázali v rámci anglické Premier League zapsat první vítězství, přesvědčivý triumf 3:0 nad West Hamem přitom výrazným individuálním výkonem podpořil Ladislav Krejčí. V Anglii se o českém stoperovi a jeho roli v nejhorším týmu soutěže znovu živě diskutuje. A fanoušci se odvažují snít. Třeba ještě není vše ztraceno.

Dakar Rally - Prologue

Skvělý začátek Rallye Dakar: Loprais vyhrál, Prokop mezi automobily dojel třetí

Automobilový jezdec Martin Prokop zazářil třetím místem v 1. etapě Rallye Dakar a třetí je i průběžně. Výsledky sobotního prologu rozhodovaly pouze o startovním pořadí do dnešní úvodní etapy. Na nejrychlejšího Belgičana Guillaumea de Méviuse ztratil 1:27 minuty. Mezi kamiony byl nejrychlejší Aleš Loprais, jenž si připsal devatenáctý dílčí triumf v kariéře. Obhájce prvenství Martin Macík byl třetí.

