Dukla hlásí superposilu. Po patnácti letech se vrací bývalý reprezentační střelec

Fotbalisty pražské Dukly posílil bývalý český reprezentant Tomáš Pekhart. Šestatřicetiletý útočník se do české ligy vrací po téměř 15 letech.
Pekhart má za sebou řadu zahraničních angažmá. Zahrál si v Anglii, Německu, Řecku, Izraeli, Španělsku, Polsku a Turecku. "Dukla je tradiční klub s jasnou vizí a já chci týmu pomoci dosáhnout jeho cílů v nadcházející sezoně.
Věřím, že své zkušenosti ze zahraničí i z posledního působení v Legii Varšava, která patří mezi největší kluby v Polsku, dokážu přenést na hřiště i do kabiny a pomoci mužstvu v jarní části sezony," řekl rodák ze Sušice, který v české lize odehrál 51 zápasů a dal 24 gólů.
Za českou reprezentaci nastoupil v 26 utkáních a vstřelil dvě branky. "Tomáš je hráč s mimořádnými zkušenostmi z mezinárodního fotbalu, který dlouhodobě působil ve velmi silných soutěžích. Přivádíme ho nejen kvůli jeho gólovému instinktu, ale také kvůli jeho osobnosti, profesionalitě a schopnosti vést tým v náročných situacích. Věříme, že bude důležitým článkem jak na hřišti, tak mimo něj," uvedl sportovní ředitel Martin Hašek na adresu bývalého útočníka Slavie, Jablonce a Sparty.
V Legii působil Pekhart s přestávkou šest sezon až do konce minulého ročníku. Varšavskému klubu pomohl ke dvěma mistrovským titulům, v sezoně 2020/21 byl králem střelců polské ligy. V minulém ročníku naskočil do 29 soutěžních utkání a vstřelil pět branek. V létě mu ve Varšavě skončila smlouva a dopředu věděl, že novou nedostane. Řadu nabídek odmítl, domluvil se až nyní s Duklou.
ŽIVĚKvůli kritice Okamurova projevu má jít ukrajinský velvyslanec na kobereček k Macinkovi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V nedělním pořadu Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
ŽIVĚ"Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí." Trump přiznal frustraci z Ruska
Americký prezident Donald Trump vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli ruské válce proti Ukrajině. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na tiskové konferenci k vojenskému zásahu proti Venezuele, při kterém USA zajaly a odvezly ze země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura. "Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí," reagoval Trump.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
"Co to mají za hráče?" Krejčí je v Anglii na přetřes, převyšuje i miliardové hvězdy
Wolves se dočkali. Až na začátku ledna dokázali v rámci anglické Premier League zapsat první vítězství, přesvědčivý triumf 3:0 nad West Hamem přitom výrazným individuálním výkonem podpořil Ladislav Krejčí. V Anglii se o českém stoperovi a jeho roli v nejhorším týmu soutěže znovu živě diskutuje. A fanoušci se odvažují snít. Třeba ještě není vše ztraceno.
Skvělý začátek Rallye Dakar: Loprais vyhrál, Prokop mezi automobily dojel třetí
Automobilový jezdec Martin Prokop zazářil třetím místem v 1. etapě Rallye Dakar a třetí je i průběžně. Výsledky sobotního prologu rozhodovaly pouze o startovním pořadí do dnešní úvodní etapy. Na nejrychlejšího Belgičana Guillaumea de Méviuse ztratil 1:27 minuty. Mezi kamiony byl nejrychlejší Aleš Loprais, jenž si připsal devatenáctý dílčí triumf v kariéře. Obhájce prvenství Martin Macík byl třetí.