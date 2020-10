Držení míče není všechno. Už ani Španělé nelpí na systému tiki-taka

Generace mistrů světa a Evropy má v současné španělské fotbalové reprezentaci už jen poslední tři zástupce a kouč Luis Enrique přiznává, že se kvůli tomu změnil i styl hry, který jeho tým oproti světovým šampionům z let 2010 a mistrům Evropy z let 2008 a 2012 předvádí.

Španělsko už nehraje po celých 90 minut proslulým stylem "tiki-taka", založeným na držení míče a krátkých přihrávkách před soupeřovým pokutovým územím.

"Jsem potěšen hrou, kterou předvádíme. Má mnoho možností, které mi dávají hráči různých typů. Mohu proto používat různé systémy a různé způsoby hraní. Už prostě nelpíme jen na neustálém držení míče, tím ale neříkám, že se jej úplně vzdáváme," řekl Enrique médiím před úterním zápasem Ligy národů v Kyjevě proti Ukrajině.

Enrique po příchodu k reprezentaci v létě 2018 tým výrazně omladil. Španělé měli v sobotním zápase Ligy národů proti Švýcarsku (1:0) v základní sestavě už jen tři pamětníky titulů - obránce Jesúse Navase (35 let), Sergia Ramose (34) a defenzivního záložníka Sergia Busquetse (32). Kromě brankáře Davida de Gey (29) pak už žádný z dalších hráčů v sestavě nepřesáhl 25 let.

"Žádná revoluce to není, je to slovo, které se mi nelíbí. Samozřejmě musí existovat určitý vývoj, nastávají změny. Fungovat musí, že hrát bude ten, kdo si to svými výkony zaslouží," podotkl bývalý ofenzivní záložník Realu Madrid a Barcelony.

Španělé hráli proti Švýcarsku na hrotu útoku se sedmnáctiletým Anssumanem Fatim, kterého nejvíce podporovali střelec branky Mikel Oyarzabal (23), Dani Olmo (22), Ferran Torres (20) a Mikel Merino (24). A to ještě během zápasu přišli na hřiště čtyřiadvacetiletí Adama Traoré a Rodrí. "Je tu spousta mladých hráčů s přirozenou a vrozenou schopností hrát profesionální fotbal a naším cílem je, aby byli po mnoho let ve výběru," uvedl Enrique.

Ten se ujal týmu poté, co Španělé na předloňském MS, stejně jako na Euru 2016, vypadli překvapivě už v osmifinále. Spolu s asistentem Robertem Morenem, který loni na jaře tým na čas převzal kvůli tomu, že Enriquemu zemřela dcera, suverénně dovedl na mistrovství Evropy, jež se uskuteční za rok. Španělé v kvalifikaci osmkrát vyhráli a body ztratili jen za dvě remízy.

V Lize národů vévodí španělské mužstvo skupině A1 po výhrách nad Švýcarskem a Ukrajinou (4:0) a remíze s Německem (1:1).