Přeskočit na obsah
Benative
4. 10. František
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Drsný vzkaz pro Ronalda: uražená hvězda opustila tým, jeho slavné číslo převzal Leao

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4:2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas.

UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal
Rafael Leao Foto: REUTERS – Sebastian Elias Uth
Reklama

Jen pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Leaovi. Útočník Galatasaraye měl sedmičku na zádech ve večerním zápase Ligy národů v Dánsku.

Sedmička na dresu měla pro Ronalda něj velký význam, což dokládá jeho obchodní značka „CR7“. Jednačtyřicetiletý držitel řady rekordů převzal toto číslo v reprezentaci po Luísi Figovi před 18 lety.

Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci ve středu večer. Protože byl při nedělní výhře 2:1 v Norsku pouze na lavičce a trenér Jorge Jesus s ním v základní jedenáctce nepočítal ani proti Dánsku, odletěl v předvečer zápasu soukromým letadlem do Madridu a za národní tým už zřejmě nenastoupí. Za Portugalsko odehrál 234 mezistátních zápasů, ve kterých vstřelil 146 branek.

Po letošním mistrovství světa Ronaldo uvedl, že ho zřejmě čeká poslední sezona. Velkou motivací hvězdy klubu an-Nasr ze Saúdské Arábie je nastřílet za kariéru 1000 gólů. Specializované weby dokonce sledují jeho cestu k bájné hranici. Aktuálně má na kontě 979 branek a hodí se mu každý zápas, do něhož nastoupí.

Reklama
Reklama

Sedmadvacetiletý Leao odehrál 50 mezistátních utkání a vstřelil v nich šest gólů. V posledních sezonách ho brzdila opakovaná zranění. Po sedmi letech v AC Milán letos před koncem přestupního termínu odešel do Galatasaraye Istanbul za 38 milionů eur (asi 916 milionů korun). Stejně jako Ronaldo zahájil profesionální kariéru ve Sportingu Lisabon.

Portugalci v Kodani dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu. Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.

Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2:0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky - brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.

Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington
US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington
US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington

Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi

V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.

People cast their votes during general election in Riga
People cast their votes during general election in Riga
People cast their votes during general election in Riga

„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr

Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.

Reklama
Military training center for ordinary citizens at Haft-e Tir Square in central Tehran
Military training center for ordinary citizens at Haft-e Tir Square in central Tehran
Military training center for ordinary citizens at Haft-e Tir Square in central Tehran

Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu

Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama