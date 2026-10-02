Drsný vzkaz pro Ronalda: uražená hvězda opustila tým, jeho slavné číslo převzal Leao

Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4:2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas.
Jen pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Leaovi. Útočník Galatasaraye měl sedmičku na zádech ve večerním zápase Ligy národů v Dánsku.
Sedmička na dresu měla pro Ronalda něj velký význam, což dokládá jeho obchodní značka „CR7“. Jednačtyřicetiletý držitel řady rekordů převzal toto číslo v reprezentaci po Luísi Figovi před 18 lety.
Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci ve středu večer. Protože byl při nedělní výhře 2:1 v Norsku pouze na lavičce a trenér Jorge Jesus s ním v základní jedenáctce nepočítal ani proti Dánsku, odletěl v předvečer zápasu soukromým letadlem do Madridu a za národní tým už zřejmě nenastoupí. Za Portugalsko odehrál 234 mezistátních zápasů, ve kterých vstřelil 146 branek.
Po letošním mistrovství světa Ronaldo uvedl, že ho zřejmě čeká poslední sezona. Velkou motivací hvězdy klubu an-Nasr ze Saúdské Arábie je nastřílet za kariéru 1000 gólů. Specializované weby dokonce sledují jeho cestu k bájné hranici. Aktuálně má na kontě 979 branek a hodí se mu každý zápas, do něhož nastoupí.
Sedmadvacetiletý Leao odehrál 50 mezistátních utkání a vstřelil v nich šest gólů. V posledních sezonách ho brzdila opakovaná zranění. Po sedmi letech v AC Milán letos před koncem přestupního termínu odešel do Galatasaraye Istanbul za 38 milionů eur (asi 916 milionů korun). Stejně jako Ronaldo zahájil profesionální kariéru ve Sportingu Lisabon.
Portugalci v Kodani dvakrát vedli, postarali se o to obránce Cancelo a Ramos, který zařídil už nedělní výhru v Oslu. Na první gól odpověděl Damsgaard, na druhý Höjlund, ale pak už stříleli jen hosté. Vitinha jim vrátil vedení a Ronaldův klubový spoluhráč z an-Nasru Joao Félix dal gól i ve třetím zápase.
Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2:0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Nad Kloppem visela hrozba, že jako první německý trenér nevyhraje ani jeden ze tří úvodních zápasů na lavičce reprezentace. Podle očekávání poslal na trávník téměř kompletně jiný tým a v něm i dva úplné nováčky - brankáře Urbiga, který je jen dvojkou v Bayernu, a útočníka Scherhanta z Freiburgu.
Poprvé byl v základní sestavě i Bischof, další mladík, který je v Mnichově doma, a pět minut před přestávkou rozjásal diváky. Wirtzova střela se k němu odrazila od tyče a záložník, který ještě v sobotu hrál za jednadvacítku, pohotově zakončil. Po hodině hry se Wirtz povedenou kličkou zbavil posledního obránce a dal druhý gól.
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