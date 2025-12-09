Fotbal

Drsný debakl, ještě nikdo neprohrál víc. Mladíci Slavie na Tottenham vůbec nestačili

Sport ČTK Sport, ČTK
před 3 hodinami
Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu jsou Pražané blízko postupu do vyřazovací části.
Luca Williams-Barnett, autor pěti gólů Tottenhamu do sítě Slavie v Youth League
Luca Williams-Barnett, autor pěti gólů Tottenhamu do sítě Slavie v Youth League | Foto: Profimedia

Červenobílí v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, podruhé z šesti kol nebodovali.

Zatím prohráli pouze v Bergamu, v tréninkovém centru "Kohoutů" si ovšem připsali nejvyšší porážku celé ligové fáze.

Slávisté teď budou čekat na další výsledky, zda jim osm bodů bude stačit na postup. Tottenham ho má se ziskem 12 bodů jistý.

Výběr pod vedením trenéra Jaroslava Machače porazil 5:1 Bodö/Glimt i Arsenal. Remízu 2:2 si připsal na Interu Milán a 3:3 doma s Bilbaem.

V Londýně však propadl. V prvním poločase prohrávali hosté o tři góly, před přestávkou snížil Pikolon z první střely Slavie na branku.

Ve druhé půli domácí už jen navyšovali skóre. O pět branek se postaral sedmnáctiletý Williams-Barnett, mladík s pověstí jednoho z největších talentů anglického fotbalu.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.

Youth League se v této sezoně účastnila i Ostrava. Dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části.

Mladíci Baníku se s ní rozloučili hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola v Bělehradě Crvene zvezdě vysoko 1:4 a na postup po úvodní domácí bezbrankové remíze nedosáhl.

České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let - 6. kolo:

Tottenham Hotspur "19" - Slavia Praha "19" 9:1 (3:1)

Branky: 21., 47., 62., 77. a 79. Williams-Barnett, 11., 38. a 52. T. Thompson, 84. Rowswell - 40. Pikolon.

Sestava Slavie: Paar - Kovář (46. Szywala), Slončík, Boledovič - Palivec (56. Kotrba), Holub (56. Naskos), Rajnoha, Palaščák (56. Frolík), Kolísek - Potměšil (70. Pawlik), Pikolon. Trenér: Machač.

 
Mohlo by vás zajímat

Tottenham - Slavia. Pražané potřebují v Londýně bodovat, zkoušejí to s Chytilem

Tottenham - Slavia. Pražané potřebují v Londýně bodovat, zkoušejí to s Chytilem

Rodí se nejhorší tým dějin. Krejčímu a spol. se smějí i vlastní, řeší se výrok Čecha

Rodí se nejhorší tým dějin. Krejčímu a spol. se smějí i vlastní, řeší se výrok Čecha

Sparta by akceptovala Trpišovského u reprezentace. Nejlepší český trenér, řekl šéf

Sparta by akceptovala Trpišovského u reprezentace. Nejlepší český trenér, řekl šéf

Tottenham na Slavii využil špiona ze Sparty. Můj dobrý kamarád, prohlásil kouč Spurs

Tottenham na Slavii využil špiona ze Sparty. Můj dobrý kamarád, prohlásil kouč Spurs
Fotbal sport Obsah

Právě se děje

před 6 minutami
Tottenham - Slavia. Pražané potřebují v Londýně bodovat, zkoušejí to s Chytilem
Fotbal

ŽIVĚ
Tottenham - Slavia. Pražané potřebují v Londýně bodovat, zkoušejí to s Chytilem

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Slavií Praha.
Aktualizováno před 13 minutami
Mírový návrh Ukrajiny a evropských spojenců je téměř hotov, oznámil Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Mírový návrh Ukrajiny a evropských spojenců je téměř hotov, oznámil Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 16 minutami
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí
Domácí

ŽIVĚ
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 26 minutami
Extra vstřícnost veřejnoprávní televize k nové vládě: Babiše na Hradě vysílala i ČT1
Domácí

Extra vstřícnost veřejnoprávní televize k nové vládě: Babiše na Hradě vysílala i ČT1

Když byl před čtyřmi lety do čela vlády jmenován Petr Fiala (ODS), veřejnoprávní ČT1 vysílala Toulavou kameru a pak Objektiv.
před 1 hodinou
Zákulisí zajatého Trana: Ticho mezi Vietnamci, "hněv starších" i omezené možnosti
Domácí

Zákulisí zajatého Trana: Ticho mezi Vietnamci, "hněv starších" i omezené možnosti

Jde o prvního českého a vietnamského občana, který se ocitl v ruském zajetí. Redaktor Aktuálně.cz je v kontaktu s rodinou.
před 2 hodinami
Pražské Divadlo Viola bude nově řídit režisérka Beata Parkanová
Divadlo

Pražské Divadlo Viola bude nově řídit režisérka Beata Parkanová

Ředitelka ve Viole se mění už potřetí od loňského podzimu. V této funkci se před Parkanovou vystřídaly Lenka Plavcová a Klára Cibulková.
Aktualizováno před 2 hodinami
Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku
Tenis

Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Linda Nosková zaujala tím, že narozdíl od většiny hvězd po sezoně neležela v luxusním resortu, ale pomáhala africkým dětem. Ne každému se to líbí.
Další zprávy