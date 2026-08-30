Drahokam Horníček, zírají v Anglii. Reakci kouče řešila i BBC, Čech je prý vzácný úkaz

Nástup do Premier League z říše snů. Na Lukáše Horníčka se po působivém startu snášejí chvalozpěvy. Český brankář si v sobotním šlágru nejvyšší anglické soutěže vyšlápl na hvězdy Tottenhamu a přispěl k nečekané euforii, kterou v úvodu sezony prožívá „nový“ Newcastle.
Souboj českých brankářů v rámci Premier League měl jednoznačného vítěze. Antonína Kinského v nevděčné roli gólmana, jenž nemá prakticky žádnou práci a pak ze dvou střel na branku inkasuje dva góly, zastínil pozoruhodný výkon Lukáše Horníčka.
I díky němu dokázali fotbalisté United zvítězit na Tottenham Hotspur Stadium 2:0 a navázat na úvodní kolo, ve kterém do posledních vteřin sahali po výhře nad Liverpoolem.
„Zní to surreálně,“ komentoval Horníček po utkání svou první nulu v soutěži v rozhovoru pro Canal+ Sport.
„Upřímně jsme věděli, do čeho jdeme, že to bude těžký zápas. Ale s týmem se cítíme spojení, bojujeme jeden za druhého. Skákali jsme do střel, velká zásluha za čisté konto jde za mými spoluhráči,“ popisoval skromně.
Když byl tázán na výbornou bilanci Strak v podobě čtyř bodů ze dvou těžkých zápasů, překvapil nejvyššími ambicemi.
„Osobně spokojený nejsem, protože jsme byli strašně blízko tomu, abychom měli šest bodů. S Liverpoolem přišla nešťastná penalta na konci,“ připomněl.
Značně proměněný tým vedený teprve osmatřicetiletým, dosud pro širší veřejnost neznámým německým koučem Matthiasem Jaisslem, který si v minulých třech letech vydělával jmění v saúdskoarabském Al Ahlí, je v úvodu sezony zjevením.
Podobně jako Horníček, na jehož umění se na Britských ostrovech snášejí nadšené ohlasy.
Fascinuje komunikací s týmem, klidem na míči i reflexivními zákroky. V prvním kole zazářil fenomenálním zákrokem proti střele Floriana Wirtze z Liverpoolu, nyní zase v Anglii aplaudují jeho zásahu proti obstřelu Mathyse Tela nebo hlavičce Jana Paula van Heckeho z bezprostřední blízkosti.
„Významný zákrok, po kterém trenér Jaissle vyletěl z lavičky a začal směrem k Horníčkovi pumpovat pěstí,“ referovala stanice BBC s tím, že šlo o výmluvný důkaz, jakou jistotou se čtyřiadvacetiletý Čech stává okamžitě po svém příchodu.
V drtivé většině bodových hodnocení dostával Horníček známky v rozmezí 7 až 9 z 10. A z ohlasů bylo zřejmé, že fanouškům rychle přirostl k srdci.
„Udělal tři důležité zákroky ve chvíli, kdy měli Spurs momentum. Naprosto dominoval svému pokutovému území. Dobře vybíhal i rozehrával,“ rozplýval se novinář Jack Cunningham ze stanice TalkSport.
„Horníček působí strašně dobře. To jak ovládá své vápno je působivé,“ přidal se fanouškovský účet Toon Takeover na sociální síti X.
„Horníček je nejlepší gólman, kterého jsme podepsali od dob Tima Krula,“ vzpomněl si jeden z fanoušků na slavného nizozemského brankáře.
Další zmínil, že český brankář přináší poměrně vzácnou kombinaci dovedností. „Na Horníčka se zatím dívá opravdu uklidňujícím způsobem. Je spolehlivý při zákrocích a zároveň velmi jistý nohama. Obvykle máte jedno, nebo druhé. Zatím skvělá posila, zvlášť takhle brzy po příchodu,“ poznamenal.
„Nejen, že je nesmírně solidní v práci rukama, ale jeho klid s míčem nám umožňuje zvládat tlak a nenechat se jím úplně semlít. Oproti tomu, co jsme měli, je to obrovský upgrade,“ napsal účet NUFC.
„Horníček je drahokam. Perfektní moderní gólman,“ doplnil držitel sezónní permanentky Bradley Robson.
Bývalého brankáře Pardubic a portugalské Bragy si všiml i účet Rising Stars, který se snaží pokrývat hráče, kteří mají potenciál stát se v budoucnu hvězdami světového fotbalu. „Má okamžitý vliv na tým,“ psal obdivně.
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