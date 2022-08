Horváth střídá boje o LM a klobásu u klandru. Dovolenou stihl jen pět dní v Turecku

V Česku bylo letos za sedm měsíců vyhlášeno 416 bankrotů společností, což bylo o 21 méně než před rokem. Počet bankrotů podnikatelů ve stejném období klesl meziročně o 585 na 3201. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"Od ledna do července tohoto roku zbankrotovalo 416 firem. To je méně než za stejné období loňského roku, ale více než v roce 2020, kdy od ledna do července vyhlásilo bankrot jen 391 společností. Nízký počet bankrotů společností poukazuje na skutečnost, že firmy jsou zatím schopné se vyrovnat se ztíženými podmínkami podnikání. Odhadovat vývoj ve druhém pololetí je však obtížné," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Také u živnostníků lze podle ní pozorovat klesající tendenci počtu bankrotů.

Osobní bankrotů bylo vyhlášeno 8348, což bylo o 11 procent méně než před rokem. Zároveň bylo podáno 8457 návrhů na osobní bankrot, o deset procent méně než ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"Celá Česká republika dosahuje průměru 13,5 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel. Počet osobních bankrotů se meziročně snížil o devět procent," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.