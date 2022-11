Fotbalista Aston Villy opustil bisexuální přítelkyni kvůli lascivnímu kalendáři

Zatímco někteří jeho spoluhráči bojují na světovém šampionátu a další si užívají volna, řeší záložník Aston Villy Douglas Luiz osobní problémy.

Byla to láska jako trám. Když brazilský defenzivní záložník Douglas Luiz poprvé uviděl krásnou Švýcarku Alishu Lehmannovou, jen zalapal po dechu a zeptal se: "Co to je za krásku?" Brzy to zjistil, a protože jeho city opětovala, stal se z nich jeden z nejprominentnějších párů Birminghamu.

Spolu s hráčkou ženského týmu Aston Villy se začátkem roku nastěhoval do přepychové vily s pěti ložnicemi za 1,5 milionu liber (asi 42,2 milionu korun) na předměstí Birminghamu.

Jenže Vánoce spolu už neoslaví. Dvojice se rozešla po prudkých hádkách kvůli jejímu vyzývavému kalendáři. Alisha nelenila a podle listu The Sun začala randit s Brazilcovým spoluhráčem. Jeho jméno ale britští novináři neuvedli.

Důvodem sváru byl kalendář na příští rok, do kterého se Lehmannová nafotila snímky v přiléhavém černém overalu. Ten ukazuje téměř vše z ladných křivek 23leté fotbalistky, která se netají svojí bisexualitou. Před Luizem totiž chodila s jinou fotbalistkou, svojí krajankou Ramonou Bachmannovou.