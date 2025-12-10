Fotbal

Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Sport Sport
před 1 hodinou
Prezidentu FIFA Giannimu Infantinovi hrozí etické vyšetřování poté, co ocenil Donalda Trumpa mírovou cenou a veřejně mu vyjádřil podporu.
Americký prezident Donald Trump s Cenou míru FIFA
Americký prezident Donald Trump s Cenou míru FIFA | Foto: Reuters

Prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino je opět pod tlakem. Na etickou komisi federace přišly stížnosti, aby prověřila jeho kroky poté, co minulý týden udělil prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi vůbec první Mírovou cenu FIFA. Podle kritiků tím porušil základní pravidla organizace o politické neutralitě.

Oznámení přišlo po slavnostním losu mistrovství světa 2026 ve Washingtonu, kde Infantino vystoupil po boku Trumpa. Turnaj se má příští rok uskutečnit v USA, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července.

Během ceremoniálu v Kennedyho centru obdržel Trump z rukou prezidenta FIFA zlatou trofej, medaili i certifikát. Infantino při tom uvedl, že "tohle je to, co chceme od lídra", a dodal: "Vždy se můžete, pane prezidente, spolehnout na mou podporu."

Na Infantinovy výroky i samotné udělení ceny nyní reaguje lidskoprávní organizace FairSquare. Ta ve formálním dopise, který má k dispozici BBC Sport, požádala etickou komisi FIFA o vyšetření s tím, že Infantino se měl dopustit "čtyř jasných porušení" pravidel o neutralitě.

"Udělení ceny tohoto druhu úřadujícímu politickému lídrovi je samo o sobě jasným porušením povinnosti FIFA zůstat politicky neutrální," stojí v dopise. Organizace zároveň tvrdí, že prezident FIFA "nemá pravomoc jednostranně určovat poslání, strategický směr, politiku a hodnoty celé organizace".

Kritika se netýká pouze jediné události ve Washingtonu. FairSquare připomíná i další veřejné kroky 55letého funkcionáře. V říjnu Infantino na Instagramu napsal, že Donald Trump "si jednoznačně zaslouží" Nobelovu cenu míru. V listopadu pak na konferenci American Business Forum v Miami uvedl: "Všichni bychom měli podporovat to, co Trump dělá, protože to podle mě vypadá docela dobře."

Dalším problematickým momentem má být video zveřejněné na Instagramu letos v lednu, krátce poté, co byl Infantino pozván na Trumpovu inauguraci. Podle FairSquare i tento příspěvek "naznačuje podporu politické agendy prezidenta Trumpa".

Programový ředitel organizace Nicholas McGeehan k tomu uvedl, že nejde jen o osobní sympatie.

"Tato stížnost není jen o Infantinově podpoře politické agendy prezidenta Donalda Trumpa," řekl. "V širším smyslu jde o to, jak absurdní systém řízení FIFA umožnil Giannimu Infantinovi otevřeně porušovat pravidla organizace a chovat se způsobem, který je nebezpečný a přímo odporuje zájmům nejpopulárnějšího sportu na světě."

BBC Sport potvrdila, že světovou fotbalovou federaci kontaktovala se žádostí o reakci. FIFA se zatím k celé záležitosti oficiálně nevyjádřila a není jasné, zda etická komise skutečně zahájí formální vyšetřování.

Infantino, který stojí v čele FIFA od roku 2016, čelil kritice už v minulosti, zejména kvůli stylu řízení organizace a blízkým vztahům s politickými lídry v hostitelských zemích velkých turnajů.

Aktuální případ ale znovu otevírá otázku, kde končí diplomatická role šéfa světového fotbalu a kde začíná porušení zásady, že sport má zůstat mimo přímý politický boj.

Zda udělení mírové ceny Donaldu Trumpovi překročí hranici stanovenou etickým kodexem FIFA, nyní leží na bedrech jejích kontrolních orgánů. Pro FIFA i jejího prezidenta jde o citlivý moment v době, kdy se světový fotbal připravuje na největší turnaj své historie.

Související

Mírotvůrce Trump, úchvatný Bocelli či pohublý Ronaldo. Američané pojali los jako show

FIFA World Cup 2026 Draw
26 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, ti mluví o nepřátelství v evropském fotbale

Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, ti mluví o nepřátelství v evropském fotbale

Egypt s Íránem na oslavu gayů a leseb? Iracionální, proti naší kultuře, bouří se země

Egypt s Íránem na oslavu gayů a leseb? Iracionální, proti naší kultuře, bouří se země

Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením

Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením
Fotbal sport Obsah FIFA Donald Trump Gianni Infantino

Právě se děje

před 14 minutami
Vychoval šampiony, ale řešil i covidové "nápady“. Red Bull opouští jeho mentor
Motorismus

Vychoval šampiony, ale řešil i covidové "nápady“. Red Bull opouští jeho mentor

Po dvaceti letech vlivu v paddocku F1 odchází Helmut Marko z týmu F1 Red Bull - tvrdý vychovatel jezdců.
před 19 minutami
Amazon ve sporu o ušlé daně zaplatí Itálii půl miliardy eur. Chce se vyhnou soudu
Zahraničí

Amazon ve sporu o ušlé daně zaplatí Itálii půl miliardy eur. Chce se vyhnou soudu

Amazon tvrdí, že investiční atraktivitu Itálie snižují "nepředvídatelné normativní prostředí, nepřiměřené sankce a zdlouhavé trestněprávní řízení".
před 40 minutami
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody
Zahraničí

ŽIVĚ
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?
Domácí

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

"Turistů máme víc než před rokem, ale Němce jsem tady letos tolik neviděl," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí.
před 1 hodinou
Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA
Fotbal

Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Prezidentu FIFA Giannimu Infantinovi hrozí etické vyšetřování poté, co ocenil Donalda Trumpa mírovou cenou a veřejně mu vyjádřil podporu.
před 1 hodinou
Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina
Zahraničí

Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit spisy v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány
Domácí

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
Další zprávy