Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino je opět pod tlakem. Na etickou komisi federace přišly stížnosti, aby prověřila jeho kroky poté, co minulý týden udělil prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi vůbec první Mírovou cenu FIFA. Podle kritiků tím porušil základní pravidla organizace o politické neutralitě.
Oznámení přišlo po slavnostním losu mistrovství světa 2026 ve Washingtonu, kde Infantino vystoupil po boku Trumpa. Turnaj se má příští rok uskutečnit v USA, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července.
Během ceremoniálu v Kennedyho centru obdržel Trump z rukou prezidenta FIFA zlatou trofej, medaili i certifikát. Infantino při tom uvedl, že "tohle je to, co chceme od lídra", a dodal: "Vždy se můžete, pane prezidente, spolehnout na mou podporu."
Na Infantinovy výroky i samotné udělení ceny nyní reaguje lidskoprávní organizace FairSquare. Ta ve formálním dopise, který má k dispozici BBC Sport, požádala etickou komisi FIFA o vyšetření s tím, že Infantino se měl dopustit "čtyř jasných porušení" pravidel o neutralitě.
"Udělení ceny tohoto druhu úřadujícímu politickému lídrovi je samo o sobě jasným porušením povinnosti FIFA zůstat politicky neutrální," stojí v dopise. Organizace zároveň tvrdí, že prezident FIFA "nemá pravomoc jednostranně určovat poslání, strategický směr, politiku a hodnoty celé organizace".
Kritika se netýká pouze jediné události ve Washingtonu. FairSquare připomíná i další veřejné kroky 55letého funkcionáře. V říjnu Infantino na Instagramu napsal, že Donald Trump "si jednoznačně zaslouží" Nobelovu cenu míru. V listopadu pak na konferenci American Business Forum v Miami uvedl: "Všichni bychom měli podporovat to, co Trump dělá, protože to podle mě vypadá docela dobře."
Dalším problematickým momentem má být video zveřejněné na Instagramu letos v lednu, krátce poté, co byl Infantino pozván na Trumpovu inauguraci. Podle FairSquare i tento příspěvek "naznačuje podporu politické agendy prezidenta Trumpa".
Programový ředitel organizace Nicholas McGeehan k tomu uvedl, že nejde jen o osobní sympatie.
"Tato stížnost není jen o Infantinově podpoře politické agendy prezidenta Donalda Trumpa," řekl. "V širším smyslu jde o to, jak absurdní systém řízení FIFA umožnil Giannimu Infantinovi otevřeně porušovat pravidla organizace a chovat se způsobem, který je nebezpečný a přímo odporuje zájmům nejpopulárnějšího sportu na světě."
BBC Sport potvrdila, že světovou fotbalovou federaci kontaktovala se žádostí o reakci. FIFA se zatím k celé záležitosti oficiálně nevyjádřila a není jasné, zda etická komise skutečně zahájí formální vyšetřování.
Infantino, který stojí v čele FIFA od roku 2016, čelil kritice už v minulosti, zejména kvůli stylu řízení organizace a blízkým vztahům s politickými lídry v hostitelských zemích velkých turnajů.
Aktuální případ ale znovu otevírá otázku, kde končí diplomatická role šéfa světového fotbalu a kde začíná porušení zásady, že sport má zůstat mimo přímý politický boj.
Zda udělení mírové ceny Donaldu Trumpovi překročí hranici stanovenou etickým kodexem FIFA, nyní leží na bedrech jejích kontrolních orgánů. Pro FIFA i jejího prezidenta jde o citlivý moment v době, kdy se světový fotbal připravuje na největší turnaj své historie.