"Doma jsem vyhrál všechno, chybí mi motivace." Bývalý reprezentant končí s fotbalem

Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru.
Třiatřicetiletý útočník a někdejší nejlepší střelec první ligy serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci.
V kariéře získal tři mistrovské tituly s Plzní, vyhrál belgickou ligu s Bruggami i Řecký pohár s PAOK Soluň. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva.
"Dospěl jsem k závěru, že fotbalu už nemám co dát. V Česku jsem vyhrál, co se dalo. Víc už nedokážu," řekl Krmenčík. "Chybí mi motivace, chtíč jít přes bolest. Už jsem nechtěl přepínat bolavé achilovky, kolena, která mají za sebou tři operace. Chci se věnovat rodině," pokračoval.
Českou ligu vyhrál Krmenčík během dvou angažmá v Plzni v letech 2011, 2016 a 2018. K poslednímu titulu přispěl 16 góly a stal se králem ligových střelců.
Nejvyšší domácí soutěž hrál také za Duklu, Ostravu a Slavii, s níž byl v roce 2022 vicemistrem. Na kontě má 193 ligových startů a nastřílel v nich 62 branek.
V zahraničí působil vedle Brugg a Soluně také v Jakartě a Limassolu.
Důvod: Přirozenější stylistika. V reprezentaci Krmenčík v letech 2016 až 2021 odehrál 35 utkání a dal devět gólů.
"Když začínáte v mládeži ve velkém klubu, chcete se jednou dostat do áčka. Když to nastane, toužíte odehrát aspoň jeden zápas, dát jeden gól. Pak chcete přestoupit do zahraničí, za dobré peníze, chcete tam něco vyhrát. Pak se toužíte dostat i do reprezentace, dát za ni gól. Všechno tohle se mi povedlo. Víc už nelze," konstatoval Krmenčík.
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