Dočasný trenér českých fotbalistů Köstl povolal dva nováčky Hellebranda a Sejka

Aktualizováno před 1 hodinou
Dočasný trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl povolal na listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem dva nováčky - záložníka Patrika Hellebranda a útočníka Václava Sejka. Z dočasného kouče může být trvalý.
Jaroslav Köstl
Jaroslav Köstl | Foto: ČTK

Po delší době dostal šanci krajní bek či záložník Matěj Ryneš, po zranění se vracejí nejlepší střelec aktuálního výběru Patrik Schick a obránce David Douděra. Reprezentace oznámila nominaci na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Dosavadní asistent Köstl se národního mužstva dočasně ujal poté, co vedení FAČR po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo hlavního trenéra Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.

Köstlovými asistenty budou pro listopadový sraz budou bývalí reprezentanti Jaroslav Plašil a Jan Rezek.

"Když jsem dostal možnost sestavit si vlastní realizační tým, oslovil jsem s touto nabídkou dva bývalé hráče, kteří mají bohaté zkušenosti s tím, jak reprezentační cyklus funguje," prohlásil Köstl.

"Oba nasbírali ve vrcholovém fotbale mnoho zkušeností hráčských i trenérských a v každém z nich přichází nejen profesní kvalita, ale také chuť pomoct reprezentaci. Neváhali s přijetím nabídky, i kdyby to bylo jen na jeden sraz, protože reprezentace je pro ně nejvíc," dodal bývalý asistent trenéra ve Slavii.

Nové dočasné asistenty si pochvaluje i generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

"Potěšil mě jejich přístup. Když jsme je kontaktovali, oba byli velice pozitivní s tím, že nám chtějí pomoci. Byla otázka jenom toho, kdy mají začít, což mě velice potěšilo," řekl Nedvěd.

Manažer odmítl komentovat informace médií, že na seznamu potenciálních Haškových zástupců má i dva cizince Fatiha Terima a Jürgena Klinsmanna. Sám údajně doporučil Turka Terima, s nímž spolupracoval v saúdskoarabském aš-Šababu.

"Ta otázka sem dneska nepatří, byla by nefér. Je tady Jarda, je pověřen nejbližším srazem. Musíme se soustředit na to, co nás čeká. Když nevyhrajeme, nemusíme být ve skupině ani druzí, pak by byly mnohem větší problémy. Doufáme, že to zvládneme a dobře se připravíme v přáteláku se San Marinem. Vyzkoušíme si něco, co lze pak aplikovat i v kvalifikaci. Uvidíte, že zápas s Gibraltarem nebude jednoduchý," uvedl generální manažer reprezentací.

Hellebrand si vysloužil premiérovou pozvánku díky povedeným výkonům v polské lize. Šestadvacetiletý záložník překvapivě vede s Górnikem Zabrze tamní nejvyšší soutěž, v posledních dvou kolech skóroval.

"Patrik dlouhodobě prokazuje vysokou výkonnost v polské lize a patří k nejlépe hodnoceným hráčům tamní soutěže. Pravidelně sbírá kanadské body a má silnou pozici v klubu," prohlásil Köstl.

Sejk v minulosti dělal kapitána v reprezentační jednadvacítce. Třiadvacetiletý útočník má stejně jako Hellebrand střeleckou formu, za Heerenveen se trefil v posledních třech soutěžních zápasech.

"Reprezentace není automat na starty, měli by tam být hráči, kteří si to aktuálně zaslouží svými výkony. To platí i pro Vencu Sejka, který zažívá dobré období v nizozemské lize," uvedl Köstl.

Scházet mu bude klíčový obránce Krejčí, defenzivní univerzál Wolverhamptonu by kvůli žlutým kartám nemohl zasáhnout do kvalifikačního utkání s Gibraltarem.

"Postupovali jsme stejně jako u Vládi Coufala při zářijovém srazu. Nechali jsme ho v uvozovkách odpočinout, bude se věnovat programu v klubu. Je to jeden z nezpochybnitelných lídrů mužstva a určitě má místo v týmu," řekl Köstl.

Národní mužstvo při listopadovém srazu zakončí letošní rok. Nejprve příští čtvrtek nastoupí v Karviné k přípravnému duelu se San Marinem a o čtyři dny později přivítá v Olomouci Gibraltar v závěrečném utkání skupiny kvalifikace mistrovství světa.

Vedení asociace hledá nového hlavního trenéra, první variantou je zahraniční kouč. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné.

 
