Přeskočit na obsah
Benative
7. 1. Vilma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Dobrá zpráva pro Spartu. Rosický je zpátky ve funkci, Sivokova pozice se ruší

ČTK

Tomáš Rosický se po zdravotních problémech naplno vrátil do role sportovního ředitele fotbalové Sparty.

Tomáš Rosický, nový sportovní manažer Sparty (leden 2019)
Tomáš RosickýFoto: Milan Kammermayer
Reklama

Pražský klub zrušil pozici prozatímního sportovního ředitele, kterou od loňského června zastával Tomáš Sivok. Na Letné Sivok pokračuje už jen jako sportovní manažer prvoligového A-mužstva. Sparta o tom informovala na svém webu.

Rosický byl vloni v červnu hospitalizován kvůli problémům se srdcem. Následně se léčil doma a nemohl vykonávat funkci sportovního ředitele. Pravomoce pětačtyřicetiletého bývalého kapitána české reprezentace dočasně převzal Sivok ve spolupráci s představenstvem klubu.

Rosického zdravotní stav se zlepšil natolik, že funkce prozatímního sportovního ředitele ve Spartě mohla zaniknout.

"Tomáš Rosický se v průběhu první poloviny sezony 2025/2026 s respektem ke své situaci postupně vracel k pracovním povinnostem. Přestože jeho zdravotní stav je nadále monitorován lékaři, pozici sportovního ředitele ACS vykonává. Proto je možné v organizační struktuře pozici prozatímního sportovního ředitele vynechat," uvedli Letenští.

Reklama
Reklama

Rosický je sportovním ředitelem od prosince 2018. Sparťané pod někdejším záložníkem získali dva ligové tituly a v minulé sezoně si po letech zahráli hlavní fázi Ligy mistrů.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ladislav Vrabel (uprostřed).
Ladislav Vrabel (uprostřed).
Ladislav Vrabel (uprostřed).

Pořadatele protivládních demonstrací Vrabela čeká soud, měl podvádět s dotacemi

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z podvodu s dotacemi v době pandemie nemoci covid-19. Uvedla to ve středu Česká televize. Podle obžaloby Vrabel čerpal pro své firmy neoprávněně státní dotace, které měly podnikatelům pomoci v době celostátních omezení služeb a vycházení kvůli pandemii. Škoda činí 568 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.

Reklama
Pavla Marešová a Hana Suková.
Pavla Marešová a Hana Suková.
Pavla Marešová a Hana Suková.

Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla

Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.

Reklama
Reklama
Reklama