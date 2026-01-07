Dobrá zpráva pro Spartu. Rosický je zpátky ve funkci, Sivokova pozice se ruší

Tomáš Rosický se po zdravotních problémech naplno vrátil do role sportovního ředitele fotbalové Sparty.
Pražský klub zrušil pozici prozatímního sportovního ředitele, kterou od loňského června zastával Tomáš Sivok. Na Letné Sivok pokračuje už jen jako sportovní manažer prvoligového A-mužstva. Sparta o tom informovala na svém webu.
Rosický byl vloni v červnu hospitalizován kvůli problémům se srdcem. Následně se léčil doma a nemohl vykonávat funkci sportovního ředitele. Pravomoce pětačtyřicetiletého bývalého kapitána české reprezentace dočasně převzal Sivok ve spolupráci s představenstvem klubu.
Rosického zdravotní stav se zlepšil natolik, že funkce prozatímního sportovního ředitele ve Spartě mohla zaniknout.
"Tomáš Rosický se v průběhu první poloviny sezony 2025/2026 s respektem ke své situaci postupně vracel k pracovním povinnostem. Přestože jeho zdravotní stav je nadále monitorován lékaři, pozici sportovního ředitele ACS vykonává. Proto je možné v organizační struktuře pozici prozatímního sportovního ředitele vynechat," uvedli Letenští.
Rosický je sportovním ředitelem od prosince 2018. Sparťané pod někdejším záložníkem získali dva ligové tituly a v minulé sezoně si po letech zahráli hlavní fázi Ligy mistrů.
