Miliardář Kratina bude kandidovat do vedení FAČR. Fotbal se nikam neposouvá, říká

Podnikatel a zakladatel společnosti Accolade Milan Kratina oznámil boj o post místopředsedy fotbalové asociace (FAČR). Kandidovat hodlá v barvách Fevoluce na valné hromadě, která se koná 17. června v Praze.

Fevoluce se snažila obsadit post 2. místopředsedy již loni, její kandidát Vladimír Šmicer ale proti Janu Richterovi neuspěl. Muž, který je mimo jiné volebním manažerem Hnutí ANO, těžil z podpory konzervativního křídla kolem Karla Poborského. Nyní sdružení nasazuje jiné silné jméno: Milana Kratinu, který s odhadovaným jměním sedmi miliard korun patří do žebříčku padesáti nejbohatších Čechů.

"Bohatství nerovná se úspěšnost ve fotbale. Jdu jinou cestou, věnujeme se systémové přeměně fotbalu. Nemám touhu koupit si klub a ukazovat, že je nejlepší, ale rád bych udělal z fotbalu něco pozitivního, což se o něm historicky říct nedá," říká.

Kdo je Milan Kratina? V roce 2011 spoluzakládal firmu Accolade, zaměřující se na investice, přípravu a pronájem prostorů z oblasti e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. Skupina nyní patří mezi významné hráče na trhu moderní infrastruktury v Evropě. Za fotbalovou Fevolucí stojí Kratina už delší dobu, nyní se rozhodl angažovat se v českém fotbale osobně.

"Systém fotbalových voleb je takový, že struktury, které ho ovládaly dřív a byly reprezentovány Romanem Berbrem (někdejším místopředsedou), byly dobře instrumentálně postavené. Měly ohromnou podporu mezi bývalými rozhodčími na okresech a krajích, fungoval letitý vztah ke klubům, které hrají divize a ČFL. I kdybyste do čela svazu instalovali papeže Františka nebo Dalajlámu, nemohli by mít vliv. Ani profikluby neměly šanci na tom něco změnit, i když se o to například Sparta nějaký čas snažila," vysvětluje Kratina.

Do kontaktu s Fevolucí se dostal přes Jakuba Koháka, který ho na vznikající hnutí upozornil. "Potkal jsem se s Tondou Barákem a Ondřejem Lípou. Dotazy směrovaly k tomu, proč to chtějí změnit, když tam seděli, což jsme si vyjasnili. Idea byla změnit okresy, kraje a dostat do fotbalu nové lidi. Ty, kteří dělají sport a ne politiku," popisuje podnikatel.

Do loňské volební valné hromady se Fevoluci podařilo získat 39 hlasů. Zatímco společně s táborem Petra Fouska se podařilo porazit křídlo kolem Karla Poborského, provolit Vladimíra Šmicra na post místopředsedy se v české komoře nezdařilo.

"Věděli jsme, že Vláďa Šmicer na 99 procent prohraje. Letos je situace odlišná, na valnou hromadu pojede velká řada týmů, které neměly možnost volit deset a více let, některé nevolily nikdy. Například z 48 divizních klubů se valné hromady účastní jen jednadvacet a dřív vznikaly seznamy klubů, které se voleb účastnily," dodává.

Kromě kandidatury na mimořádné valné hromadě Fevoluce plánuje navrhnout řadu bodů, které mají zefektivnit funkci fotbalové asociace a urychlit změny, které si nové vedení v čele s Petrem Fouskem vytyčilo. "O loňského června se z programu nepodařilo prosadit vůbec nic. Zklamání je na naší straně, ale i na straně moravských delegátů. Fotbal se nikam neposouvá," kritizuje Kratina. "Spousta procesů na FAČR mi připomíná pohádku o tom, jak vodník Kebule vařil mlhu. Vždycky se objeví téma, ale následně zmizí v mlze a nic se nestane."