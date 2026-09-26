Do Edenu míří „fotbaloví teroristé“. Už jednou zápas s Českem proměnili v peklo

Večerní zápas Ligy národů, v němž se v Edenu utkají čeští fotbalisté s Chorvaty, může vedle soubojů na hřišti přinést i neplánovaná dramata v hledišti.
Je to už deset let, co se v utkání obou soupeřů v základní skupině Eura příznivci jihoslovanského celku ukázali v tom nejhorším světle.
V Saint-Étienne právě probíhala 86. minuta zápasu základní skupiny D. „Vatreni“ vedli 2:1 a zdálo se, že jim už nic nemůže vzít tři body za důležité vítězství.
Jenže v té chvíli začaly ze sektoru chorvatských rowdies létat desítky světlic a dělbuchů. Za chvíli šlo na hrací ploše doslova o život.
Během pauzy vyhlášené hlavním rozhodčím se jeden z pořadatelů pokoušel pyrotechniku z trávníku odklidit. Jenže dělbuch explodoval těsně vedle něj a otřesený muž musel zamířit do nemocnice.
Chorvatský kapitán Darijo Srna, který nastoupil na hřiště jen několik dní po smrti svého otce, vyzýval příznivce k zachování klidu.
Jenže tvrdé jádro v černých tričkách a bundách s kapucí opakovaně útočilo na své krajany, kteří se je snažili zastavit.
„To nejsou chorvatští fanoušci. Jsou to teroristé,“ řekl tehdy rozlícený chorvatský kouč Ante Čačič.
„Nebylo to poprvé, co tihle teroristé takto řádili. V Miláně při kvalifikačním zápase s Itálií to vypadalo podobně, ve Splitu při utkáních Hajduku také. Dokonce se při těchto akcích objevily nacistické symboly a pozdravy,“ připomínal Čačič.
Když se situace aspoň trochu uklidnila, dal hlavní sudí Mark Clattenburg pokyn k dohrání zápasu.
Chorvaty celá událost natolik rozhodila, že obránce Domagoj Vida zahrál v pokutovém území rukou a Tomáš Necid v nastavení z penalty vyrovnal na konečných 2:2.
Už krátce po zápase vypluly na povrch šokující podrobnosti incidentu. Nebezpečnou pyrotechniku na stadion pronesli ultras ze Saint-Étienne a Lyonu.
Útok dělbuchy a světlicemi byl dokonce naplánován ze tří míst.
K ataku se nakonec odhodlali jen výtržníci ze Splitu, zatímco jejich „kolegové“ z Rijeky či Záhřebu zůstali v klidu.
Pražská policie je na sobotní nájezd Chorvatů připravená. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové dosavadní poznatky nepředpokládají nějaké problémy nebo komplikace.
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