„Dnešní den bolí." Bývalý reprezentant Latka měl podmáznout záchranu, obvinění odmítá

Celkem 47 řízení zahájila Etická komise Fotbalové asociace ČR v souvislosti s vyšetřováním v českém fotbale. Mezi údajně namočenými jmény figuruje několik velmi třaskavých jmen - karvinský primátor Jan Wolf, bývalý elitní rozhodčí Miroslav Zelinka nebo Martin Latka. Bývalého reprezentačního stopera si pamatují zejména fanoušci Slavie z jeho čtyřletého působení v sešívaném dresu.
V současné době Latka působí jako spolumajitel druholigové Opavy. Spolu se třemi hráči slezského klubu je i on mezi téměř padesátkou vyšetřovaných, kteří stanou před fotbalovým tribunálem s názvem etická komise.
Bývalý obránce Latka, který se Slavií získal dva tituly, je podezřelý, že se podílel na nabídnutí úplatku 200.000 korun rozhodčímu Petříkovi, aby ovlivnil druholigový zápas Opavy s Varnsdorfem v květnu 2023 ve prospěch domácího celku.
Slezané tehdy bojovali o záchranu a díky výhře 2:1 v posledním 30. kole se ve druhé nejvyšší soutěži udrželi. Domácí tehdy otočili duel góly v 88. minutě a třetí minutě nastavení, o vítěznou trefu se postaral shodou okolností Šigut.
Latka se pak mohl podílet i na tom, že stejnému sudímu v září téhož roku nabídl úplatek nejméně 30.000 korun rovněž za ovlivnění druholigového zápasu, a to proti brněnské Zbrojovce. I tehdy Opava zvítězila 2:1.
"Celý život jsem fotbalu dal všechno. Energii, čas, nadšení. Proto dnešní den bolí. Obvinění, která jsou spojována s mým jménem, kategoricky odmítám. Postavím se každému řízení čelem - protože jsem přesvědčen, že pravda je na mé straně. Své dobré jméno budu hájit všemi dostupnými prostředky," řekl Latka v prohlášení.
To vydali i Slezané. "Klub kategoricky odmítá jakýkoliv systémový nebo institucionální podíl SFC Opava na ovlivňování fotbalových utkání, sázkových podvodech nebo jakémkoliv jiném jednání narušujícím integritu soutěží. SFC Opava jako instituce nikdy vědomě nepodporoval, nefinancoval ani neorganizoval žádnou takovou činnost," uvedl klub, který v této sezoně bojuje o účast v baráži.
"Klub odmítá, že by k jakémukoliv takovému jednání docházelo s jeho vědomím, souhlasem nebo v jeho prospěch. Klub důrazně trvá na zásadním rozlišení mezi případným jednáním jednotlivců a jednáním klubu jako instituce. Zahájení disciplinárního nebo trestního řízení s fyzickými osobami spojenými s klubem nepředstavuje důkaz o institucionálním pochybení SFC Opava," prohlásili Slezané.
