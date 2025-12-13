„Dnes zemřeš.“ Britská moderátorka popsala roky strachu, pronásledovala ji fanatička

Výhrůžky smrtí, snímky domu, falešná obvinění. Laura Woodsová poprvé otevřeně promluvila o stalkingu, který jí zničil pocit bezpečí.
Britská sportovní moderátorka Laura Woodsová promluvila o zážitcích, které ji poznamenaly na celý život. Tři roky ji systematicky pronásledovala žena, která začala jako fanynka a skončila jako stalkerka odsouzená k vězení.
Výhrůžky přicházely poštou, e-mailem i online. Některé byly krátké a mrazivé. „Dnes je den, kdy ses narodila. A dnes večer zemřeš,“ stálo v jedné z narozeninových karet. Jiné slibovaly útok na její dům nebo rodinu.
Zpočátku šlo o drobnosti. Nepříjemné zprávy. Podivné balíčky. Pak se věci zlomily. Stalkerka posílala testy na pohlavní nemoci, zakládala falešné profily a přihlašovala Woodsovou na seznamky a spamové služby. Volala na policii s vymyšlenými oznámeními a posílala úřady na kontroly kvůli jejímu psovi.
Nejhorší přišlo ve chvíli, kdy byla Woodsová pracovně v Polsku. Do e-mailu jí dorazilo video jejích vlastních vchodových dveří. Spolu se zprávou, že stalker ví o bezpečnostních kamerách u domu. Moderátorka tehdy v panice projížděla záznamy, jestli se někdo nepokusil dostat dovnitř.
„Najednou si uvědomíte, že vás někdo sleduje. Že ví, kde bydlíte. A že se toho nebojí použít,“ popsala.
Pronásledovatelka zašla tak daleko, že tvrdila, že Woodsovou viděla násilím vtaženou do domu mužem s nožem. Nic z toho nebyla pravda. Škody ale byly skutečné.
Moderátorka, která se zaměřuje především na fotbal, přišla o pocit bezpečí ve vlastním domově. Přestala se cítit jistě v Londýně, městě, kde žila a pracovala. Úzkost se stala každodenní součástí jejího života.
Soud nakonec stalkerce uložil trest vězení a zákaz přiblížení. Pro Woodsovou tím ale příběh neskončil. Dnes je matkou malého syna a přiznává, že strach nezmizel.
„Rozsudek pomohl. Ale to, co se vám usadí v hlavě, už jen tak nezmizí,“ říká.
Její výpověď není jen osobní zpovědí. Je varováním, jak rychle se může posedlost změnit v teror a jak snadno může technologie otevřít dveře do cizího soukromí. A jak dlouho pak trvá, než se znovu naučíte cítit v bezpečí.
