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Sport

„Dlužíte mu omluvu.“ Horníček ohromil Anglii, šokovaný výraz hvězdy dobyl sítě

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Jeden týden je kritizován, některými až zatracován, aby byl o pár dní později pro změnu vynášen do nebes. Lukáš Horníček naplno prožívá horskou dráhu jménem Premier League. Aktuálně je český brankář za hrdinu. Po remíze na hřišti Fulhamu ho velebí nejen nároční fanoušci Newcastlu United, ale celá fotbalová Anglie.

Premier League - Fulham v Newcastle United
Lukáš Horníček zasahuje v duelu Fulham - NewcastleFoto: REUTERS – Dylan Martinez
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Premier League - Fulham v Newcastle United
Britain Premier League Soccer
Premier League - Newcastle United v AFC Bournemouth
Premier League - Leeds United v Newcastle United
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7 fotografií

Ještě v pondělí mu fanoušci spílali. Horníček v domácím duelu proti Evertonu propustil pod tělem slabou střelu Tyriquea George a umožnil francouzskému útočníkovi Thiernovi Barrymu vstřelit snadný gól.

Šlo o rozhodující moment zápasu, The Magpies padli 0:1 a nevyužili možnost vrátit se do horní poloviny tabulky.

Jen o pár dní později je z Horníčka spasitel.

Čtyřiadvacetiletý brankář, který v létě přišel do Anglie z portugalské Bragy, přispěl několika monumentálními zákroky k důležité remíze v derby na Craven Cottage.

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„Už v prvním poločase byl zachráncem Newcastlu poté, co excelentně zneškodnil šance Joshe Kinga a Oscara Bobba. Na konci zase vytáhl neuvěřitelný zákrok proti ráně Ryana Sessegnona. Straky mu vděčí za bod,“ napsal v analýze deník Chronicle Live a Horníčka vyhlásil Mužem zápasu se známkou 9 z 10.

Devítku dostal český gólman i na webu Newcastle World. „Skvěle se otřepal z pondělní chyby a předvedl sérii zákroků světové kvality,“ psalo se.

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Nejlepším hráčem utkání byl i v bodování renomované BBC, kde s průměrným hodnocením 7,14 překonal všechny ostatní fotbalisty, kteří se v sobotu odpoledne dostali na hřiště.

Zvýšenou pozornost vyvolal Horníček zejména tím, jak si ve druhé nastavené minutě poradil s fantastickou dělovkou Sessegnona.

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„Horníček jednoznačně hráčem zápasu. Rozdíl mezi ním a bývalým brankářem United Nickem Popem je jako den a noc. Předvedl pět až šest fantastických zákroků, ale ten nejlepší si nechal až na samotný závěr. Moc lepších jsme v této sezoně ligy zatím neviděli,“ rozplýval se na sociální síti X oblíbený účet Toon Takeover.

„Jak to proboha mohl Horníček chytit!“ nechápal účet SportWizz. „Co to bylo za zákrok?“ okamžitě po klíčovém momentu reagoval oficiální profil Newcastlu. Výmluvná byla také reakce spoluhráčů, kapitán Dan Burn k Horníčkovi přiběhl a na oslavu do něj vrazil tělem.

Pozadu nezůstala ani samotná Premier League, která Horníčkův skok sdílela hned několikrát. Jednou společně s reakcí lavičky Fulhamu, kde zůstal již vystřídaný supertalent Josh King jako opařený. Video vidělo jen na X milion lidí a nasbíralo přes 12 tisíc lajků.

„Každý, kdo Horníčka zatracoval, mu dluží omluvu,“ reagoval jeden z fanoušků Newcastlu. „Je to nejklidnější brankář, jakého jsme za posledních deset let měli, a navíc skvěle ovládá hru nohama,“ dodal další.

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Podle populárního webu Goal.com byl Horníček nejvýraznějším hráčem hostujícího týmu, vyzdvihl přitom jeho postavení i reflexy.

„Nejdůležitější byl zákrok proti raketě Sessegnona. Vytěsnil ji konečky prstů. Celkově byl ale Čech základem houževnatého defenzivního výkonu celého týmu,“ psal.

„Bezchybný. Světová třída,“ stručně hodnotil fanouškovský web InsideNU.

Newcastle je po deseti kolech s 12 body na 12. místě a po reprezentační pauze ho čeká nesmírně těžký los. 21. listopadu přivítá doma vedoucí Arsenal a o týden později zavítá na půdu druhého Brightonu.

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