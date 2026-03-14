Dlouhé týdny impotence Dukla ukončila proti Jablonci. Hradec přehrál Ostravu

Fotbalisté Dukly si museli počkat až do 26. kola, než skončí jejich střelecké utrpení. Pražané porazili Jablonec 2:0, vyhráli poprvé po 12 kolech a v lize dali gól po dlouhých 692 minutách. Stejným výsledkem skončil duel mezi Mladou Boleslaví a Pardubicemi, Hradec Králové porazil Baník 1:0.
Dukla v lize zvítězila poprvé od 25. října, kdy doma zdolala Slovácko 1:0. Jablonec v nejvyšší soutěži porazila po devíti letech a sedmi zápasech. Severočeši sice v minulém týdnu postoupili přes Slavii do semifinále domácího poháru, ale v lize poslední tři kola prohráli.
Gilbert hned ve druhé minutě vyzkoušel brankáře Mihelaka a naznačil, že Dukla je připravena ukončit dlouhou sérii bez gólu. Hlavním hrdinou dalších minut byl Penxa, který ještě na podzim hostoval ze Sparty v Jablonci.
Nejprve napálil z ostrého úhlu břevno. Pak ve 13. minutě vyslal na zteč Gilberta a reprezentant Trinidadu a Tobaga si přesným pokusem mezi nohy brankáře připsal první trefu v české lize. Zároveň ukončil nejdelší šňůru Dukly bez branky v klubové historii. Jen o čtyři minuty později vypálil Kreiker a také tečující Penxa si trefou do stejného místa otevřel střelecký účet v nejvyšší soutěži.
Jablonec byl bezradný, další nebezpečnou střelu těsně nad jeho branku vyslal Pekhart. Pražané na rozdíl od předešlých kol ukázali i velkou bojovnost. Jako Traoré, který skočil do Puškáčovy rány a překazil první vážnější příležitost soupeře.
Jablonecký trenér Kozel, který v minulosti dlouho vedl Duklu, vyslal do druhého poločasu tři nové hráče. Hosté začali být aktivnější, jenže domácí pozorně bránili dvoubrankový náskok a do velkých šancí favorita nepouštěli.
Až v 74. minutě byl kontaktnímu gólu blízko Jawo, který hlavou trefil tyč a z dorážky pak zamířil vysoko nad. Jablonec si několik šanci vytvořil až v závěrečném nastavení, ale domácí podržel brankář Bačkovský.
Severočeši prohráli počtvrté z posledních pěti venkovních ligových duelů a zklamali trenéra Kozla, který v pondělí oslaví 55. narozeniny. Dukla doma v nejvyšší soutěži zdolala Jablonec poprvé po sérii tří porážek.
Baník v akutním ohrožení
O jediný gól Hradce se v Malšovické aréně postaral v 61. minutě Ondřej Mihálik. "Votroci" vyhráli druhý z posledních tří ligových zápasů a v tabulce ztrácejí bod na šestý Liberec, Slovan má ale utkání k dobru. Baník zvítězil v jediném z minulých pěti kol, zůstal na 15. místě a na poslední Duklu už má jen tříbodový náskok.
Hradec zdolal Ostravu i podruhé v ligové sezoně a opět 1:0. Stejným výsledkem dopadla poslední čtyři vzájemná utkání v nejvyšší soutěži, dvakrát takto předtím uspěli Slezané. Východočeši částečně oplatili Baníku vyřazení na penalty ve čtvrtfinále domácího poháru z minulého týdne.
Poprvé od únorového příchodu na hostování ze Sparty a zahojení zlomené ruky nastoupil v sestavě Hradce Suchomel. Po trestu za čtyři žluté karty se na lavičku Východočechů vrátil trenér Horejš.
V šesté minutě hostující stoper Kričfaluši prověřil z otočky pozornost gólmana Zadražila. Jeho spoluhráč Holzer zamířil v 24. minutě zdálky nad. Na druhé straně tečovaná rána Pilaře skončila na boční síti.
Zkraje druhé půle hostující brankář Jedlička vytáhl nad břevno Horákův centr z rohu. Ostravský záložník Kohút po brejku zakončil po zemi vedle. Po necelé hodině hry domácí kapitán Darida nahrál na zadní tyč Pilařovi, jenže ten v nesnadném postavení nezakončil ideálně.
V 61. minutě ukončili "Votroci" čekání na gól. Pilař nahrál před branku Mihálovi, který prostřelil Jedličku. V ligové sezoně se prosadil potřetí a poprvé od listopadu. Hradec doma skóroval po třech soutěžních zápasech a přesně po 400 minutách. Vzápětí mohl Mihálik udeřit podruhé, na hranici malého vápna však nedosáhl na Vlkanovovu přihrávku.
Baník, který v minulém kole rozstřílel Zlín 6:2, pak začal výrazně hrozit. Domácí stoper Čihák zastoupil Zadražila a zblokoval Boulovu střelu z vápna. O chvíli později Planka napálil z vápna břevno a další střídající hráč Bewene těsně přestřelil.
Hradec už těsný náskok uhájil a doma v lize porazil Ostravu po čtyřech zápasech. Na svém stadionu v nejvyšší soutěži bodoval posedmé z posledních osmi utkání. Baník zvítězil v jediném ze 14 venkovních duelů v ligové sezoně.
Boleslav popáté za sebou bodovala
Fotbalisté Mladé Boleslavi v 26. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0. V 18. minutě otevřel skóre Michal Ševčík a v 63. minutě přidal pojistku Christophe Kabongo. Středočeši oplatili soupeři podzimní prohru 1:2 a v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. V neúplné tabulce jsou třináctí, na desáté Pardubice ztrácejí už jen dva body.
Úvodní gólovou příležitost měl ve 12. minutě Ševčík, jeho rána proletěla těsně kolem horního rohu brány. Nejlepší střelec středočeského celku v sezoně se dočkal o šest minut později. Jeho první pokus ještě Charatišvili skvělým zákrokem zneškodnil, z dorážky už ale Ševčík netypicky pravačkou prostřelil gruzínského brankáře a vstřelil sedmý gól v ligovém ročníku. Zároveň navázal na trefu z úvodního vzájemného duelu sezony.
Mladoboleslavští byli v úvodním dějství jasně nebezpečnějším týmem a v 26. minutě mohli zvýšit, Kabongo si ale při sólovém úniku příliš předkopl míč a Charatišvili ho stačil včas sblížit. O chvíli později byl sám před pardubickým gólmanem Ševčík po pohledné kombinaci Johna a Kabonga, tentokrát domácí záložník netrefil míč čistě.
Východočeši do přestávky zahrozili pouze Šimkovou nepřesnou dalekonosnou střelou, a tak trenér Trousil o poločasové pauze sáhl hned k trojitému střídání. Hosté se zvedli a v 53. minutě měl po rohu na hlavě vyrovnání Bammens, zblízka však minul. Vzápětí vypálil z otočky Botos a Floder musel vytáhnout první těžký zákrok v utkání.
Obraz hry se v úvodu druhého poločasu úplně otočil, přesto v 63. minutě udeřili z brejku Mladoboleslavští. Langhamer na konci svižné kombinace našel centrem před bránou Kabonga a ten špičkou kopačky usměrnil míč ke vzdálenější tyči. Dvaadvacetiletý host z Plzně vstřelil první branku v nejvyšší soutěži.
Druhý gól pardubickými hráči otřásl a tlak hostujícího celku se rozplynul. Se 49 inkasovanými góly nejhorší defenziva soutěže tak pohodlně kontrolovala dvoubrankový náskok. Středočeši udrželi čisté konto počtvrté z posledních pěti kol.
V 86. minutě protáhl Charatišviliho technickou střelou domácí Langhamer, skóre už se ale nezměnilo. Boleslav doma v lize bodovala popáté za sebou a v posledních čtyřech soutěžních utkáních tam neinkasovala. Pardubice nepotvrdily venkovní formu, před dneškem vyhrály na stadionech soupeřů čtyři z minulých pěti duelů.
26. kolo první fotbalové ligy:
Dukla Praha - FK Jablonec 2:0 (2:0)
Branky: 13. Gilbert, 17. Penxa. Rozhodčí: Berka - Váňa, Ježek - Adámková (video). ŽK: Bačkovský, Unušič - Nebyla. Diváci: 2884.
Dukla: Bačkovský - Unušič, Kozma, Traoré, Purzitidis - Žitný (64. Gaszczyk), Čermák - Kreiker (88. Hindi), Gilbert (88. Zamazal), Penxa (88. Kostka) - Pekhart (70. Diallo). Trenér: Šustr.
Jablonec: Mihelak - Pantalon (46. Hollý), Tekijaški, Novák - Cedidla, Nebyla, Okeke (46. Sedláček), Čanturišvili - Zorvan (59. Jawo), Chramosta (70. Malenšek) - Puškáč (46. Singhateh). Trenér: Kozel.
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Branky: 18. Ševčík, 63. Kabongo. Rozhodčí: Wulkan - Vlček, Šůma - Orel (video). Bez karet. Diváci: 1611.
M. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát - Kostka (90.+1 Lehký), Kozel (60. Langhamer), Macek, Hybš - Ševčík (78. Zíka), John (60. Šubert) - Kabongo (78. Buryán) . Trenér: Majer.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Konečný (74. Krobot) - Godwin, Solil (46. Botos), S. Šimek, Mahuta (46. Kopásek) - Hlavatý - Tanko (46. Smékal), Patrák (74. Vecheta). Trenér: Trousil.
FC Hradec Králové - Baník Ostrava 1:0 (0:0)
Branka: 61. Mihálik. Rozhodčí: Starý - Hájek, Zoufalý - Petřík (video). ŽK: Ludvíček, Dancák - Kohút, Gning, Chaluš. Diváci: 6030.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Horák - Ludvíček, Darida (88. Neto), Dancák, Suchomel - Vlkanova (90.+1 Hodek), Pilař (78. Binar) - Mihálik (77. Regža). Trenér: Horejš.
Ostrava: Jedlička - Chaluš, Kričfaluši, Pojezný - Rusnák (62. Bewene), Kohút (77. Musák), Boula, Šancl (46. Planka), Holzer - Jurečka, Gning (71. Pira). Trenér: Smetana.
1.
Slavia
25
18
7
0
55:19
61
2.
Sparta
25
15
6
4
49:28
51
3.
Plzeň
25
13
6
6
45:31
45
4.
Jablonec nad Nisou
26
13
6
7
32:27
45
5.
Olomouc
25
11
6
8
26:23
39
6.
Liberec
25
10
8
7
37:24
38
7.
Hradec Králové
26
10
7
9
35:32
37
8.
Karviná
25
10
2
13
36:42
32
9.
Zlín
25
8
7
10
31:35
31
10.
Pardubice
26
7
8
11
31:44
29
11.
Teplice
25
6
9
10
24:30
27
12.
Bohemians 1905
25
7
6
12
20:30
27
13.
Mladá Boleslav
26
6
9
11
36:49
27
14.
Slovácko
25
5
8
12
20:31
23
15.
Ostrava
26
5
7
14
24:36
22
16.
Dukla
26
3
10
13
16:36
19
ŽIVĚ Zlín - Slavia. Sešívaní si chtějí na Moravě upevnit luxusní náskok v čele tabulky
Sledujte online přenos z utkání 26. kola fotbalové Chance Ligy mezi Zlínem a Slavií Praha.
„Není to tisková chyba.“ Klub dohrál se strašidelnou bilancí, která až vyvolává lítost
Otřepaná fráze praví, že není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Pro hokejovou Sarnii to však neplatí. Tamní Legionnaires odehráli tak bídný ročník nižší zámořské juniorské ligy, že hůř po sportovní stránce být opravdu nemohlo. Liga tým kvůli mimořádně špatným výsledkům dokonce prošetřovala.
„Rajcuje je to.“ Videa pro kočky mají miliony zhlédnutí. Expertka před nimi varuje
Slaví obrovský úspěch – jen na platformě YouTube jsou k mání stovky tisíc videí, z nichž některá mají až 80 milionů zhlédnutí. Řeč je o kanálech pro psy a kočky. Proč je jejich popularita tak vysoká? Pomáhají mazlíčkům překonat nudu, nebo jim mohou i jakkoliv ublížit? Na to jsme se zeptali kočičí behavioristky Kateřiny Štiblické.
Zemřel německý filosof a sociolog Jürgen Habermas, bylo mu 96 let
Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas zemřel dnes ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na rodinu.
ŽIVĚ Írán vyzval k evakuaci přístavů v Dubaji a Abú Dhabí, chce na ně zaútočit
Írán vyzval obyvatele ve Spojených arabských emirátech, aby okamžitě opustili okolí tří přístavů, protože na ně bude útočit, píše web katarské stanice Al-Džazíra. Jedná se o přístavy Džabal Alí v Dubaji a Chalífa v Abú Zabí a také přístav Fudžajra, na který dnes íránské ozbrojené složky již zaútočily.