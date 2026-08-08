Divočina v Teplicích. Plzeň vedla v 10. minutě 3:0, prohrávala 4:5 a nakonec má bod

Fotbalisté Plzně nevyhráli ani ve 3. kole nového ročníku první ligy. V Teplicích vedli už v 10. minutě 3:0, nakonec však odvraceli prohru a remizovali 5:5. Šlo o duel s druhým nejvyšším počtem gólů v ligové historii. Zlín opět prohrál, Bohemians podlehl doma 0:2 a stále nemá ani bod.
O trefy se v Teplicích postaralo 10 různých střelců. Sedm branek padlo už v prvním poločase, čímž týmy vytvořily nový rekord nejvyšší soutěže.
Viktoria vedla na Stínadlech po 10 minutách 3:0 zásluhou Patrika Hrošovského, Christopha Kabonga a Sampsona Dweha.
Na dostřel dostali domácí Lukáš Mareček a Matěj Radosta, na další gól hostů v podání Matěje Vydry rychle odpověděl Marcel Čermák.
Po změně stran během pěti minut otočili utkání John Auta s Janem Fortelným, poslední slovo měl na straně Viktorie střídající Denis Višinský.
Od 88. minuty dohrávali Západočeši bez vyloučeného střídajícího obránce Dávida Krčíka.
Deset branek v jednom ligovém utkání viděli diváci i v říjnu 1995 mezi Slavií a Uherským Hradištěm (9:1) a v srpnu 2013 v duelu Jablonce se Znojmem (5:5). Rekordem je 14 gólů v zápase Zlína s Mladou Boleslaví (5:9) z října 2023.
„Klokani“ slaví první výhru
Bohemians 1905 si ve Zlíně 2:0 připsali první vítězství v sezoně, trenérovi Jaroslavu Veselému dali ideální dárek k dnešním 49. narozeninám.
Pražanům kvůli zranění vypadli ze sestavy Pilař s Lischkou, přesto začali hosté aktivněji a brzy otevřeli skóre.
V 9. minutě na brankové čáře ležící stoper Kolář ještě Kadlecovu střelu odvrátil hlavou, dorážející Mirvald už ovšem se štěstím procpal míč do sítě. Krajní bek či záložník si při šestém ligovém startu připsal premiérový gól.
Hosté měli i dál herně navrch, s hlavičkou v podání Sakaly ale neměl brankář Dostál problémy.
Zlínu se v první půli nedařilo, přesto mohl ve 20. minutě srovnat. Kopečný po rohu od Petruty a následném závaru zamířil mimo.
Mezi tyče se nevešla ani Ulbrichova střela po akci od Appiaha. Bohemians byli nebezpečnější. Druhý gól Pražanů měl v 36. minutě na kopačce Matoušek, po dlouhém pasu od Květa se ocitl sám před Dostálem, ve velké šanci však vypálil mimo.
Zlínský trenér Červenka po přestávce vystřídal dva hráče a "Ševci" i díky příchodu Hellebranda s Bartošákem ožili, proti organizovanému soupeři se ale jen těžce prosazovali. Moravané hrozili pouze ze standardních situací.
Ani Bohemians po změně stran dlouho nebyli nebezpeční, až v 70. minutě vnikl do domácího pokutového území střídající Čermák. Obránce Kopečný mu šlápl na kotník a sudí Mach po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu.
Míč si vzal sám faulovaný a umístěnou střelou k pravé tyči zvýšil na 2:0. Jednatřicetiletý středopolař skóroval v lize poprvé od února, kdy rovněž z pokutového kopu rozhodl pražské derby s Duklou.
"Ševci" v závěru ve snaze o vyrovnání otevřeli hru, k pořádnému zakončení se ale nedostali. Ránu v podání Šmigy zblokovala obrana a pokus od Hellebranda skončil vysoko nad. Na druhé straně Javorček po brejku zamířil pouze do boční sítě.
Zlínští ani v druhém domácím utkání v sezoně neskórovali. Vyslali přitom hned 16 střel, ani jedna z nich však nešla mezi tyče.
3. kolo první fotbalové ligy:
FK Teplice - Viktoria Plzeň 5:5 (3:4)
Branky: 12. L. Mareček, 21. Radosta, 35. Čermák, 54. Auta, 59. Fortelný - 1. Hrošovský, 3. Kabongo, 10. Dweh, 28. Vydra, 68. Višinský. Rozhodčí: Machálek - Pospíšil, Brázdil - Ochotnický (video). ŽK: Riznič, Fortelný, Zlatohlávek - Dweh. ČK: 88. Krčík (Plzeň). Diváci: 8261.
Teplice: Trmal - Bílek, Vientiss, Jakubko (46. Večerka), Riznič (46. Švanda) - L. Mareček (60. Zlatohlávek) - Radosta, Fortelný, Čermák, Auta (82. Náprstek) - Pulkrab (67. Kozák). Trenér: Frťala.
Plzeň: Wiegele - Prebsl (79. Faal), Dweh, Spáčil, Doski (63. Krčík) - Hrošovský, Pirgič (60. Červ) - Memič, Souaré, Kabongo (60. Višinský) - Vydra (64. Adu). Trenér: Hyský.
FC Zlín - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)
Branky: 9. Mirvald, 73. Čermák z pen. Rozhodčí: Mach - D. Beneš, Kotík - Adámková (video). ŽK: Kopečný, Černín - Javorček. Diváci: 2305.
Zlín: Dostál - Kopečný, Kolář, Černín, Fukala (28. Pišoja) - Nombil, Kukučka (46. Hellebrand) - Petruta (46. Bartošák), Ulbrich (60. Šmiga), Appiah - Poznar (75. Kanu). Trenér: Červenka.
Bohemians: Frühwald - Havel, Heidenreich, Kadlec - Mirvald (66. Kareem), Smrž (66. Čermák), Sakala (90. Černý), Javorček - Květ - Almási (90. Krobot), Matoušek (83. Zeman). Trenér: Veselý.
Tabulka:
1.
Teplice
3
2
1
0
9:6
7
2.
Slavia
2
2
0
0
9:1
6
3.
Jablonec nad Nisou
2
2
0
0
4:1
6
4.
Liberec
3
2
0
1
4:2
6
5.
Hradec Králové
2
1
1
0
2:1
4
6.
Bohemians 1905
3
1
1
1
3:3
4
7.
Mladá Boleslav
2
1
1
0
6:4
4
8.
Zbrojovka Brno
3
1
1
1
4:3
4
9.
Sparta
2
1
0
1
4:4
3
10.
Ostrava
2
1
0
1
1:4
3
11.
Plzeň
3
0
2
1
7:9
2
12.
Artis Brno
2
0
1
1
3:5
1
13.
Slovácko
2
0
1
1
2:6
1
14.
Olomouc
2
0
1
1
3:4
1
15.
Pardubice
2
0
0
2
1:4
0
16.
Zlín
3
0
0
3
1:6
0
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