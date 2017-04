Ex-sparťan Homola dostal za vyloučení v dresu Černolic stop na 7 zápasů. Zasypal sudího vulgaritami

před 1 hodinou

Pod trenérem Strakou rozhodl Jiří Homola před 13 lety derby se Slavií dvěma góly. Teď obléká dres Černolic v I. A třídě. A dostal velmi tvrdý trest za slovní útok na sudího.

Praha - Je to třináct let, co se jeho jméno objevilo ve všech titulcích. Stoper Jiří Homola dvěma góly rozhodl derby se Slavií a sparťané by ho nejraději na rukou nosili.

Dneska je Jiřímu Homolovi 37 let a hraje za Černolice středočeskou I.A třídu. Tedy vlastně nehraje. Běží mu sedmizápasový distanc, který mu napařila středočeská disciplinárka za vyloučení v Hostomicích pod Brdy.

Za co dostal bývalý reprezentant do 21 let tak vysoký trest? Rozhodčí Václav Pudil uvedl do zápisu, že jej vyloučil za použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest.

A byl konkrétní. Podle zápisu měl na něj Homola, vyloučený ve 43. minutě utkání, zařvat: "Zm*de, vole, to si z nás děláš prdel!"

O co šlo? "Taková sporná situace, penaltová, myslím, já už bych se k tomu nevracel," říká Aleš Macela, Homolův spoluhráč z černolického klubu a jeden ze šéfů oddílu.

Samotnému Homolovi se bohužel nepodařilo dovolat, několik dní nereagoval na telefonáty ani SMS zprávy.

Proč nedostal distanc na čtyři zápasy, ale na sedm?

Trest, který "vyfasoval", se jeví jako velmi přísný. Paragraf 44 disciplinárního řádu totiž ve svém prvním odstavci praví:

"Kdo v souvislosti s utkáním (…) použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud spáchal tento čin jako hráč a byl anebo měl za to být při utkání vyloučen (…), bude potrestán zákazem činnosti na jeden až čtyři týdny, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.

Z toho by tedy vyplývalo, že by Homola měl dostat "flastr" maximálně na 4 utkání. Jenže komise se rozhodla posoudit jeho prohřešek podle přísnějšího odstavce 2, příslušného disciplinárního paragrafu. Ten zní:

"V případě vyhrožování nebo posunků, gest či výroků podle předchozího odstavce provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na tři týdny až šest měsíců, popřípadě peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč."

Patrně ji k tomu vybídlo užití výrazu "zm*d".

Góly přišly po Strakově tataráku

Homola se každopádně proti verdiktu disciplinárky odvolal. A jeho obhajoba logicky stojí na tom, že trestán by měl být podle prvního, mírnějšího odstavce.

K vyloučení došlo v utkání SK Hostomice pod Brdy-SK Černolice 0:0, na penalty 1:4, které se hrálo 18. března.

Od té doby už Černolice porazily Jesenici 4:2 a podlely na hřišti SK Spartak Příbram 0:2. Homolovi tedy zbývá ještě pět utkání trestu, pokud ho odvolací orgán nezmění. V tabulce se Černolice drží na 6. pozici.

Slavným "guru" tohoto oddílu býval olympijský vítěz z Moskvy a posléze šéf komise rozhodčích Luděk Macela, který loni zemřel. O klub se nadále starají jeho příbuzní.

Dres Černolic v minulosti oblékali i hráči jako Jozef Chovanec, Ivan Hašek, Jan Berger, Petr Rada či Ladislav Vízek a mnohá další slavná jména.

Na současné soupisce klub uvádí tři ex-ligisty: Pavla Drska, Pavla Šultese a právě Jiřího Homolu.

Ten ve Spartě působil v letech 2003-2007, ovšem s roční pauzou v tureckém Malatyasporu. Jeho následná fotbalová cesta vedla přes Jablonec a Senicu do Karviné a Dinama Tbilisi.

V posledních letech už hrává v nižších soutěžích, v Jirnech, Dobrovici, nyní tedy v Černolicích.

Nejslavnější moment Homolovy kariéry přišel na podzim 2004, kdy derby se Slavií, před kterým kouč František Straka naservíroval svému týmu tatarský biftek ve tvaru slávistické hvězdy, zaznamenal Homola obě branky utkání.

autor: Luděk Mádl | před 1 hodinou

