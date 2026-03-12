Disciplinárka nemůže trestat fyzioterapeuta za kopanec do Kuchty. Vyzývá Slavii, ať to udělá

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nemůže potrestat fyzioterapeuta Slavie Daniela Bergera za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové přestávce nedělního pražského derby, neboť není členem Fotbalové asociace ČR.
Zahájila nicméně řízení s domácím klubem za to, že nezabránil, aby k incidentu došlo. Sparta a Baník Ostrava musejí zaplatit shodně 150 tisíc korun za výtržnosti fanoušků po vzájemném duelu 24. kola. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání.
Poločasový incident v útrobách stadionu cestou do kabin zanesl do zápisu o šlágru 25. ligového kola hlavní rozhodčí Stanislav Volek. Sparta následně zveřejnilo krátké video, na kterém je vidět, jak domácí fyzioterapeut během strkanice nakopne Kuchtu do zadního stehenního svalu.
Disciplinární komise incident odsoudila. "Chování fyzioterapeuta Slavie pana Daniela Bergera považuje disciplinární komise LFA za nepochopitelné selhání, které je daleko za hranou akceptovatelných emocí a sportovní rivality. Nic na tomto hodnocení nemění ani fakt, že měl být v dané chvíli provokován soupeřem," uvedl předseda komise Jiří Matzner.
"Komise přesto nemůže pana Bergera potrestat, neboť fyzioterapeut Slavie není členem FAČR a není ho tak možné postihnout dle disciplinárního řádu FAČR. Komise z tohoto důvodu proto nemá možnost uložit mu jakoukoliv sankci," vysvětlil Matzner.
Komise vyzvala Slavii, aby Bergera sama potrestala.
"Věříme proto, že k celé situaci přistoupí odpovědně samotný klub a ze selhání svého zaměstnance vyvodí odpovídající důsledky. Disciplinární komise zároveň v souvislosti s incidentem zahajuje disciplinární řízení se samotným klubem, který nezabránil tomu, aby k této situaci v útrobách stadionu vůbec došlo," řekl Matzner.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdí, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe. Sparta to odmítla.
Komise po derby zahájila řízení se Slavií také kvůli výtržnostem diváků, kteří mimo jiné používali pyrotechniku a vhazovali předměty na trávník. Z nevhodného chování svých příznivců se bude zpovídat i Sparta, jejíž fanoušci poškodili zařízení stadionu. Slavia v derby zvítězila 3:1.
Fanoušci Baníku v duelu 24. kola na Letné způsobili použitím pyrotechniky přerušení utkání a komise za to slezský klub potrestala pokutou 150 tisíc korun. Stejnou částku musí zaplatit i Sparta za výtržnosti svých příznivců. Slavia dostala pokutu 100 tisíc korun za chování fanoušků v zápase na Dukle. Příznivci na Julisce používali pyrotechniku, poškodili stadion a dopouštěli se nevhodných pokřiků.
Jan Matoušek z Bohemians 1905 a liberecký Afolabi Soliu dostali za vyloučení po druhé žluté kartě nejnižší možný, jednozápasový trest. V druhé lize bude sparťanské rezervě na lavičce jedno utkání chybět hlavní trenér Luboš Loučka za červenou kartu po dvou napomenutích.
ŽIVĚ Íránská státní televize přečetla první prohlášení nového duchovního vůdce
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí.
Příběh první dámy, která nikdy nestála jen v pozadí. Do kin míří dokument Livia
První dáma, promovaná ekonomka, manželka premiéra v neklidné době, diplomatka a v neposlední řadě také matka a babička. To jsou jen některé z mnoha životních rolí Livie Klausové. Ve snímku Livia filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými procházela po boku svého muže, někdejšího předsedy vlády a prezidenta.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
Angela Merkelová dostala Evropský řád za zásluhy. Za co? V klíčových věcech se mýlila
Zatímco Ursula von der Leyenová si sypala popel na hlavu, že se Evropa zbavovala jaderné energie, ve stejný den v Evropském parlamentu přebírala Evropský řád za zásluhy Angela Merkelová. Žena, která pro sebevražedný odklon Evropy od jádra udělala více než kdokoliv jiný.