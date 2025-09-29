Dioufova parádní akce pomohla West Hamu. "Kladiváři" získali pod novým koučem bod

Skóre otevřel v 18. minutě Michael Keane, dvacet minut po poločasové pauze vyrovnal Jarrod Bowen po parádní akci bývalého obránce pražské Slavie El Hadjiho Malicka Dioufa.
Rychlík jménem El Hadji Malick Diouf! ⚡🇸🇳— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 29, 2025
Bývalý bek Slavie zakončil svůj sprint po straně parádním centrem, který nakonec vedl ke gólu Jarroda Bowena! 🎯#EVEWHU - 1:1 pic.twitter.com/JgFANj9JnO
Hostům opět chyběl potrestaný záložník Tomáš Souček, kapitán české reprezentace přišel o druhý zápas v rámci trestu za červenou kartu.
"Kladiváři" v šestém ligovém zápase sezony bodovali teprve podruhé a v tabulce zůstali předposlední. Everton si polepšil na 9. místo.
Portugalský kouč Nuno v sobotu nahradil odvolaného Grahama Pottera, který doplatil na špatné výsledky londýnského klubu.
S Evertonem, který vede nedávný úspěšný trenér West Hamu David Moyes, uhráli jeho svěřenci v anglické lize třetí nerozhodný výsledek za sebou.
Anglická fotbalová liga - 6. kolo:
Everton - West Ham 1:1 (18. Keane - 65. Bowen).
|1.
|Liverpool
|6
|5
|0
|1
|12:7
|15
|2.
|Arsenal
|6
|4
|1
|1
|12:3
|13
|3.
|Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|8:3
|12
|4.
|Tottenham
|6
|3
|2
|1
|11:4
|11
|5.
|Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7:4
|11
|6.
|Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8:7
|11
|7.
|Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14:6
|10
|8.
|Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11:8
|8
|9.
|Everton
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10.
|Brighton
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|11.
|Fulham
|6
|2
|2
|2
|7:8
|8
|12.
|Leeds
|6
|2
|2
|2
|6:9
|8
|13.
|Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|14.
|Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|15.
|Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4:5
|6
|16.
|Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4:6
|6
|17.
|Nottingham
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
|18.
|Burnley
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|19.
|West Ham
|6
|1
|1
|4
|6:14
|4
|20.
|Wolverhampton
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1