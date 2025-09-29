Fotbal

Dioufova parádní akce pomohla West Hamu. "Kladiváři" získali pod novým koučem bod

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté West Hamu při premiéře nového kouče Nuna Espírita Santa remizovali v Premier League 1:1 na stadionu Evertonu.
Fotbalista West Hamu Malick El Hadji Diouf při utkání s Evertonem
Fotbalista West Hamu Malick El Hadji Diouf při utkání s Evertonem | Foto: ČTK

Skóre otevřel v 18. minutě Michael Keane, dvacet minut po poločasové pauze vyrovnal Jarrod Bowen po parádní akci bývalého obránce pražské Slavie El Hadjiho Malicka Dioufa.

Hostům opět chyběl potrestaný záložník Tomáš Souček, kapitán české reprezentace přišel o druhý zápas v rámci trestu za červenou kartu.

"Kladiváři" v šestém ligovém zápase sezony bodovali teprve podruhé a v tabulce zůstali předposlední. Everton si polepšil na 9. místo.

Portugalský kouč Nuno v sobotu nahradil odvolaného Grahama Pottera, který doplatil na špatné výsledky londýnského klubu.

S Evertonem, který vede nedávný úspěšný trenér West Hamu David Moyes, uhráli jeho svěřenci v anglické lize třetí nerozhodný výsledek za sebou. 

Anglická fotbalová liga - 6. kolo:

Everton - West Ham 1:1 (18. Keane - 65. Bowen).

1. Liverpool 6 5 0 1 12:7 15
2. Arsenal 6 4 1 1 12:3 13
3. Crystal Palace 6 3 3 0 8:3 12
4. Tottenham 6 3 2 1 11:4 11
5. Sunderland 6 3 2 1 7:4 11
6. Bournemouth 6 3 2 1 8:7 11
7. Manchester City 6 3 1 2 14:6 10
8. Chelsea 6 2 2 2 11:8 8
9. Everton 6 2 2 2 7:6 8
10. Brighton 6 2 2 2 9:9 8
11. Fulham 6 2 2 2 7:8 8
12. Leeds 6 2 2 2 6:9 8
13. Brentford 6 2 1 3 9:11 7
14. Manchester United 6 2 1 3 7:11 7
15. Newcastle 6 1 3 2 4:5 6
16. Aston Villa 6 1 3 2 4:6 6
17. Nottingham 6 1 2 3 5:10 5
18. Burnley 6 1 1 4 6:13 4
19. West Ham 6 1 1 4 6:14 4
20. Wolverhampton 6 0 1 5 4:13 1
Související

Diouf září, i když se West Ham trápí. Dojde na Trpišovského slova?

Premier League - West Ham United v Tottenham Hotspur
 
Mohlo by vás zajímat

S Chorým musí Slavia pracovat, říká Šenkeřík. Koubkův konec byl asi připravený

S Chorým musí Slavia pracovat, říká Šenkeřík. Koubkův konec byl asi připravený

Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč
Fotbal sport Obsah West Ham United F.C.

Právě se děje

před 1 hodinou
Dioufova parádní akce pomohla West Hamu. "Kladiváři" získali pod novým koučem bod
Fotbal

Dioufova parádní akce pomohla West Hamu. "Kladiváři" získali pod novým koučem bod

Hammers opět chyběl potrestaný záložník Tomáš Souček, kapitán české reprezentace přišel o druhý zápas v rámci trestu za červenou kartu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Trumpův mírový plán: konec války i odchod teroristů z Gazy. Vedení převezme sám
Zahraničí

Trumpův mírový plán: konec války i odchod teroristů z Gazy. Vedení převezme sám

Pásmu Gazy má podle plánu vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem.
před 2 hodinami
Zahraničí

Maduro je připraven vyhlásit ve Venezuele stav nouze v případě vojenské agrese USA

Maduro je připraven vyhlásit ve Venezuele stav nouze v případě vojenské agrese USA
Prohlédnout si 12 fotografií
Do výcviku se zapojují i ženy, které se učí střeleckým dovednostem a základnímu vojenskému postavení.
Národní vlajka se stává součástí vojenské symboliky a při cvičeních funguje jako prvek patriotismu, který má posílit loajalitu k režimu.
před 2 hodinami
Poslední průzkum před moratoriem: ANO atakuje 33 procent, roste Stačilo! i Motoristé
Domácí

Poslední průzkum před moratoriem: ANO atakuje 33 procent, roste Stačilo! i Motoristé

V posledním průzkumu před úterním moratoriem zvítězilo ANO se 32,6 procenty, druhá Spolu získala 21,1 procenta.
Aktualizováno před 2 hodinami
Při protivládních protestech na Madagaskaru skončil premiér, vláda i parlament
Zahraničí

Při protivládních protestech na Madagaskaru skončil premiér, vláda i parlament

V Antananarivu se v pondělí znovu sešly tisíce lidí protestujících proti výpadkům vody a elektřiny, jednalo se o třetí velký protest v metropoli.
před 3 hodinami
KLDR nikdy neodevzdá jaderné zbraně, zakončil shromáždění OSN severokorejský diplomat
Zahraničí

KLDR nikdy neodevzdá jaderné zbraně, zakončil shromáždění OSN severokorejský diplomat

Severní Korea nikdy neupustí od svého jaderného programu, prohlásil na závěr rozpravy 80. zasedání Valného shromáždění OSN představitel KLDR.
před 3 hodinami
Obrazem

Reportáž ze země, kde se volilo mezi Kremlem a Bruselem. "Vlastenci" se nevzdávají

Reportáž ze země, kde se volilo mezi Kremlem a Bruselem. "Vlastenci" se nevzdávají
Prohlédnout si 14 fotografií
Prezidentka Maia Sandu vhazuje svůj hlas do volební urny před desítkami novinářů. Kišiněv, 28. září 2025.
Volební místnost během parlamentních voleb v Moldavsku v Kišiněvě. Kišiněv, 28. září 2025.
Další zprávy