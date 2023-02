Leverkusen oplatil Monaku porážku 2:3, penaltový rozstřel zvládl i díky Schickovi

Soudkyně v americkém Los Angeles uložila trest 16 let vězení bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, který byl odsouzen za znásilnění ve svém druhém procesu týkajícím se sexuálního zneužívání žen. Před třemi lety v New Yorku dostal 23 let odnětí svobody a druhý trest si začne odpykávat až po uplynutí toho původního. Podle webu Variety je prakticky jisté, že někdejší velikán Hollywoodu stráví zbytek života za mřížemi.

Verdikt pramení z napadení nejmenované modelky a herečky, které se odehrálo v hotelu v Los Angeles v roce 2013. Weinstein v loňském procesu čelil i obviněním ze zneužití dalších tří žen, porota ovšem uznala jeho vinu pouze v případě jedné ze stěžovatelek. Obvinění spojených s další údajnou obětí jej zprostila a u zbývajících dvou nedospěla k závěru.

Odsouzený, kterému bude v březnu 71 let, trvá na nevině i v případě, za který si dnes vyslechl trest. Před oznámením výše trestu v soudní síni prohlásil, že dotyčnou ženu ani neznal. Modelka a herečka, která u soudu vystupovala anonymně, během jeho promluvy brečela, píše AP, a těsně předtím vylíčila, jak ji zkušenost s Weinsteinem poznačila.