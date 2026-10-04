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Sport

Slávistické prokletí. Denia před Wembley přišel o obránce ze základní jedenáctky

ČTK
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Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek.

Zraněný obránce Štěpán Chaloupek v zápase Španělsko - Česko
Zraněný obránce Štěpán Chaloupek v zápase Španělsko - ČeskoFoto: CTK – Manu Fernandez
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Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu z Ovieda do Londýna odpojil. Národní celek o tom informoval na sociální síti X.

Nový španělský trenér českého týmu Santi Denia během této reprezentační akce přišel kvůli zdravotním problémům už o devátého hráče, z toho šestého slávistu.

Obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý vypadli z původní nominace hned na srazu před dvěma týdny, stejně jako plzeňský křídelník Denis Višinský.

Po druhém duelu doma s Anglií opustil tým sparťanský kapitán Adam Karabec, předtím se při tréninku zranil jeho klubový spoluhráč Matěj Ryneš.

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Chaloupek nastoupil do všech tří dosavadních zápasů nového ročníku Ligy národů v základní sestavě a nechyběl v nich ještě ani minutu. Ve Španělsku při porážce 1:3 vydržel na trávníku po celé utkání, svalové zranění mu nicméně znemožní dokončit s reprezentací sraz.

Kouči Deniovi před zápasem v Anglii vypadli oba stopeři z posledního duelu. Vedle Chaloupka bude scházet i kapitán Ladislav Krejčí, který si odpyká trest za vyloučení proti Španělsku.

K dispozici do středu obrany budou Robin Hranáč, Martin Vitík a Ondřej Kričfaluši, který jako poslední z nováčků v aktuálním výběru čeká na premiérový start za reprezentační "áčko".

Český celek po přesunu do Anglie v pondělí na slavném stadionu ve Wembley absolvuje tradiční předzápasový trénink. Utkání má výkop v úterý ve 20:45 SELČ.

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Deniův výběr se po třech porážkách pokusí proti favoritovi o první bodový zisk, doma před pár dny Anglii v dlouhém oslabení podlehl 0:2.

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