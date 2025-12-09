Fotbal

Rodí se nejhorší tým dějin. Krejčímu a spol. se smějí i vlastní, řeší se výrok Čecha

Aktualizováno před 3 hodinami
Kdo si v pondělí večer zapnul duel Premier League mezi Wolverhamptonem a Manchesterem United, čekal ho vcelku unikátní zážitek. Vlci působili ostudně špatným dojmem. I na své poměry. Po jasné porážce 1:4, která ale mohla být klidně dvojnásobně drtivá, zůstávají se dvěma body jasně poslední.
Ladislav Krejčí v utkání proti Manchesteru United.
Ladislav Krejčí v utkání proti Manchesteru United. | Foto: Profimedia.cz

Střely 8:27. Střely na branku 2:10. Velké šance 1:8. Rohové kopy 1:9.

Statistiky ze zápasu Wolves a Red Devils jsou vypovídající, ještě mnohem více ale zarážel samotný výkon domácích. Ti na Molineux Stadium působili ne jako druholigový, ale jako třetiligový tým.

Zatímco v některých z minulých duelů měli body na dosah a bojovali o ně, tentokrát od začátku zaostávali málo vídaným způsobem.

Byla to trapná podívaná, které se směje fotbalová Anglie. Prvních 35 minut si Vlci v podstatě nenahráli a nechávali hvězdám United tolik prostoru, že si mohly dělat, co chtěly. 

"Prostě jsme jim dávali míče: tady to máš. Takhle se vyhrát nedá. Je to nervózní, bez sebevědomí a rytmu. Hráči jsou jen lidé, ale cítí to," nemohl výkonu po zápase uvěřit kouč Rob Edwards.

"Bylo to nepochopitelné. Místy to vypadalo jako dětský fotbal," dodal.

Fotbalisté Wolves jako by se báli na hřišti cokoli udělat. Rychle se zbavovali míčů a okamžitě o ně přicházeli. Jediný, kdo se vymykal, byl střelec jediné branky Jean-Ricner Bellegarde. Ostatní zklamali, včetně Ladislava Krejčího.

Čech se vrátil do základní sestavy pro zranění, nastoupil ve středu zálohy, ani on ale nesplnil očekávání. 

"Krejčí byl ok, ale na druhou stranu nepředvedl nic zvláštního. Aspoň získal víc míčů než jeho partner ve středu pole," napsal v hodnocení vyjádřeném hodnotou 5 z 10 server Molineux News.

Mezi fanoušky je i po fiasku často zmiňován mezi hrstkou těch, kteří by v klubu měli zůstat a kteří mají na to, zkusit zabojovat o setrvání v Premier League. Byť o záchraně už dnes nesní ani samotní příznivci Wolverhamptonu. Realita je příliš krutá. 

Klub vyrovnal nejdelší ligovou sérii proher ve své historii a zisk dvou bodů po 15 kolech je nejnižší v historii soutěže, společně se Sheffieldem United ze sezony 2020/21.

Pomyslná "zlatá malina" pro nejhorší tým dějin je blízko, zatím ji drží Derby County, které v roce 2008 končilo ligu s 11 body na kontě.

"Není pochyb o tom, že Wolves sestoupí. Jde jen o to, jak velký odpor dokážou ještě klást," uvedl populární expert Jamie Carragher. V příštím kole hrají na hřišti prvního Arsenalu.

Fanoušci proti tristní situaci protestují, mnozí přišli na stadion až po patnácti minutách. Během duelu pak u nich nad vztekem či rozladěním převažovala rezignace.

V ochozech často panovalo hrobové ticho, kamery ukazovaly hloučky fanoušků, kteří se smějí vlastnímu týmu.

Nejvíc to schytal útočník Jörgen Strand Larsen. Jeho střídání příznivci sarkasticky oslavovali. Nor podle webu Sofascore v zápase úspěšně zkompletoval jen pět přihrávek z devíti a vyhrál dva z dvanácti soubojů.

Na sociálních sítích se pak řešila i reakce Krejčího. Pro klubový web promluvil o nedobré atmosféře na Molineux.

"Nejsem tu dlouho, ale když něco ukážeme, podporují nás, stojí za námi. Je to tvrdé, ale takový je život. Někdy ti přinese dobré věci, někdy špatné, ale musíš z nich vytěžit co nejvíc," prohlásil. Mnohým fans se jeho věcné hodnocení líbilo. Stále tak platí, že je jedním z mála hráčů současného kádru, kterého fanoušci považují za lídra.

