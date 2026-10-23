Děti zlité pivem a binec na tribunách. Bulharská invaze ochromila Plzeň, ta uznala chybu

Pod tvrdou kritikou se po včerejším utkání Evropské ligy s Levski Sofia ocitlo vedení Plzně. Nejen kvůli další domácí porážce (1:2), ale především vzhledem k nezvládnuté pořadatelské službě. Bulharští fanoušci obsadili místa po celém stadionu, mnozí se chovali agresivně a po domácích příznivcích mimo jiné lili pivo.
Na příjezd fanoušků Levski Sofia se přitom policie a pořadatelské agentury připravovaly delší dobu. Jenže na západ Čech nedorazila původně avizovaná tisícovka fanoušků, ale minimálně dvakrát tak vysoký počet.
„S velkým předstihem před utkáním probíhala intenzivní komunikace s hostujícím klubem i UEFA ohledně počtu hostujících příznivců, což je standardní procedura každého evropského zápasu. Nebyl zde předpoklad, že by jich na utkání dorazil vyšší počet než nahlášený. To znamená zaplněný sektor hostů a 200 fanoušků v sektoru C na hlavní tribuně dle standardního protokolu,“ uvedla Viktoria v oficiálním komuniké.
Modrá vlna zaplnila nejen sektor pro hosty, ale přelila se i do sousedních sekcí. Bulharští chuligáni byli navíc roztroušeni po celém stadionu.
„I přes preventivní opatření pro online prodej v podobě omezení IP adres či nutnosti registrace ve Viktoria Key si vstupenky do domácích sektorů opatřilo velké množství bulharských fanoušků žijících na území ČR či přímo v našem regionu. V tu chvíli bylo prakticky nemožné zamezit jejich vstupu na stadion a jejich celkový počet byl diametrálně odlišný od toho oficiálně nahlášeného,“ pokračoval klub v prohlášení v reakci na dotaz Aktuálně.cz.
Fotbalisté Plzně si tak museli připadat jako při venkovním duelu, když už před zápasem hřmělo Doosan Arenou skandování na podporu Levski. Naopak Západočeši se nemohli opřít o obvyklou bouřlivou podporu, jelikož řada z příznivců zápasy bojkotuje kvůli špatným výsledkům a vysokým cenám vstupenek.
Disperze bulharských chuligánů do ostatních sektorů následně vyústila v problémy na tribunách. I přes to, že se vedení klubu snažilo operativně zareagovat.
„Z bezpečnostních důvodů a vzhledem k chování příznivců Levski jsme se rozhodli reagovat a přesadit část vlastních fanoušků na náhradní místa, abychom předcházeli konfliktům a eskalaci situace. Plně si uvědomujeme, že někteří naši fanoušci museli utkání sledovat z jiných sedaček, než na které jsou zvyklí a na které si zakoupili platné vstupenky. Část příznivců pak měla negativně ovlivněný zážitek z celého zápasu,“ přiznala Plzeň.
„Aby po konci zápasu létala piva na děti a v sektoru domácích začali Bulhaři mlátit fanoušky, to už je i na mě moc. Navíc když už v poločase bylo poškozené plexi v sektoru hostí, nechápu, proč nebyla přivolána policie,“ napsal jeden z návštěvníků ve fanouškovské skupině na sociálních sítích.
Že by mělo dojít k fyzickému napadení, ovšem Viktora vyloučila. Podle ředitele komunikace Václava Hanzlíka žádný následný incident nahlášený nebyl.
„Bezpečnost všech návštěvníků stadionu je pro nás prioritou, zároveň si však uvědomujeme, že se nám nepodařilo zajistit průběh utkání podle jejich očekávání. Ihned po skončení zápasu jsme začali vše analyzovat a nastavovat opatření, aby se do budoucna nic podobného neopakovalo, byť jsme si vědomi, jak náročný proces nás s ohledem na platnou legislativu čeká,“ uvedli představitelé Viktorie Plzeň.
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