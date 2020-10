Děti moje, hrr na ně! Takhle chce Viktorka rekonstruovat žižkovský stadion

V neděli v 10:15 na Žižkově. Jindy se pod televizní věží fotbal nehraje. Aby mohla tradice pokračovat a tribunami se opět mohlo ozývat oblíbené "Děti moje, hrr na ně!", chystá Viktoria Žižkov zásadní rekonstrukci stadionu. Bez ní na místě pokračovat nesmí.

Klub s více než stoletou historií, mistrovským titulem a účastí v evropských pohárech se snaží o návrat do první ligy. Představil proto projekt, jak by měl jeho nový stánek vypadat. Letos hraje v azylu na Proseku, příští sezonu se už chce vrátit na Žižkov.

"Vše je naplánováno a připraveno tak, aby stadion splnil požadavky na nejvyšší soutěž, poskytl prvotřídní sportovní zázemí a zároveň pomohl s revitalizací Žižkova," říká majitel klubu Martin Louda.

Zastaralý stadion v Seifertově ulici, kde za Viktorku v 90. letech hrávaly hvězdy jako Karel Poborský nebo Michal Bílek, nesplňuje nynější požadavky pro první a druhou ligu. Licenční komise proto klubu nemůže dát povolení k tomu, aby tu mohl nastupovat k soutěžním duelům.

Po rekonstrukci má stadion pořádně prokouknout. Zvenku bude patrný nový plášť hlavní tribuny osazený světelnou tabulí, uvnitř se chystá modernizace míst pro diváky i pro hráče. Vzniknout mají nové kabiny a špičkové zázemí, fanoušci se mohou těšit na občerstvení u každé tribuny, na nové záchody i místa k sezení. Na stadion se bude přicházet pěti vstupy, tak aby se lidé nemuseli u vchodu tlačit a aby bylo možné oddělit příznivce hostujícího týmu. Stadion tak bude splňovat všechny předepsané podmínky.

Rekonstrukce má přijít na vyšší desítky milionů korun, podle klubu by se mohla potřebná částka pohybovat kolem 60 milionů.

"Projekt je hotový, klub má nasmlouvané firmy, které mohou vyjet na místo a začít stavět. Radnici jsme začátkem září předali více než férovou nabídku, celý záměr odprezentovali a teď čekáme, zda náš návrh podpoří," uvádí Jakub Splavec, mediální zástupce klubového šéfa Loudy.

Louda chce stadion koupit, radnice váhá

A právě tady je problém. Stadion patří městu, které ho svěřilo do péče Prahy 3, tedy žižkovské radnice. Klub si ho dlouhodobě pronajímá. Rekonstrukci je připravený zaplatit ze svého, nechce ale dávat peníze do areálu, který mu nepatří. Proto chce areál odkoupit. Praha se ale odmítá stadionu vzdát.

"Pokud by k prodeji nakonec došlo, potřebujeme záruku zachování fotbalu na Žižkově i v budoucnosti," říká Vít Šimral, radní hlavního města za Piráty. Na magistrátu má na starosti školství, sport, vědu a podnikání, proto se právě on otázkou žižkovského stadionu zabývá.



Klubový šéf Louda podniká v nemovitostech a je spoluvlastníkem sousedního paláce Radost, dřívějšího Domu odborových svazů, který se chystá změnit na moderní srdce Žižkova. Na místě je tedy obava, zda neplánuje využít ke komerční výstavbě i pozemky pod stadionem. Louda ale tvrdí, že nemá v plánu mít tu nic jiného než nový stadion. "Provoz klubu mě stojí 40 milionů korun ročně. Kdybych tu chtěl stavět třeba byty, z investičního hlediska by to nedávalo smysl. Byl by to nejdražší pozemek v Praze," prohlašuje.

Obavy radnice zatím ale nerozptýlil. "Hlavním zádrhelem je, že vlastník klubu zatvrzele požaduje prodej stadionu a pozemků do svých rukou. Já takový prodej strategických pozemků v centru města developerovi nepovažuji za dobrý nápad," říká Matěj Michalk Žaloudek, místní zastupitel za Zelené a předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3.

Klub, žižkovská radnice a magistrát proto hledají způsob, jak situaci vyřešit. Pokud se stadion nepodaří zmodernizovat, Viktorka bude muset hrát jinde. Jinou možnost jí fotbalové řády nedávají. Městu pak zůstane prázdný stadion.

"O nabídce s klubem a s městskou částí Praha 3 stále jednáme, k dohodě dojde, až budou všechny strany v souladu. Stadion chceme zachránit za podmínek, které budou výhodné pro město, městskou část a Žižkováky," říká radní Šimral.