Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Woodsová začala ztrácet rovnováhu a začala padat, když se ji Wright instinktivně snažil zachytit. Díky jeho reakci se vyhnula tvrdému pádu a mikrofony zachytily jeho hlas, jak se ptá, jestli je v pořádku. Režisér brzy přerušil program a pustil dlouhý blok reklam.
FairPlay to Ian Wright for being alert here🙏— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 2, 2025
Hope Laura Woods is okay🤞 pic.twitter.com/G5rQtC8OD8
Po vynucené pauze vystřídala svou kolegyni Katie Shanahanová, která divákům vysvětlila nenadálou situaci. Woodsové popřála rychlé uzdravení a dodala, že je v dobrých rukou lékařských odborníků.
Moderátorka se pak sama ozvala na svém instagramu. "Omlouvám se, jestli jsem vás vyděsila, ale jsem v pořádku. Bože, to bylo tak divné. Lékaři byli skvělí, moje problémy údajně způsobil nějaký virus," napsala s tím, že nyní potřebuje odpočinek a dostatek tekutin.