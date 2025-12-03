Fotbal

Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

3. 12. 2025 13:27
Skutečné drama se odehrálo v úterý večer před kamerami ITV. Slavná britská moderátorka Laura Woodsová moderovala úvodní studio před přátelským zápasem anglické ženské národní fotbalové reprezentace proti Ghaně, když náhle omdlela během rozhovoru s legendou Arsenalu Ianem Wrightem a trenérkou Anitou Asanteovou.
Laura Woodsová
Laura Woodsová | Foto: ČTK

Woodsová začala ztrácet rovnováhu a začala padat, když se ji Wright instinktivně snažil zachytit. Díky jeho reakci se vyhnula tvrdému pádu a mikrofony zachytily jeho hlas, jak se ptá, jestli je v pořádku. Režisér brzy přerušil program a pustil dlouhý blok reklam.

Po vynucené pauze vystřídala svou kolegyni Katie Shanahanová, která divákům vysvětlila nenadálou situaci. Woodsové popřála rychlé uzdravení a dodala, že je v dobrých rukou lékařských odborníků.

Moderátorka se pak sama ozvala na svém instagramu. "Omlouvám se, jestli jsem vás vyděsila, ale jsem v pořádku. Bože, to bylo tak divné. Lékaři byli skvělí, moje problémy údajně způsobil nějaký virus," napsala s tím, že nyní potřebuje odpočinek a dostatek tekutin.

 
