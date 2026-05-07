Derby bude pískat Rouček, u videa usedne znovu kontroverzní Radina

Sobotní šlágr 2. kola nadstavbové části první ligy mezi fotbalisty Slavie a Sparty, v němž se může rozhodnout o titulu, bude jako hlavní rozhodčí řídit Karel Rouček.
Devětadvacetiletý arbitr dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost potřetí v kariéře, z toho podruhé v nejvyšší soutěži.
V roli videorozhodčího bude Marek Radina, který nedávno vyloučil v Edenu slávistu Tomáše Chorého za údajné plivnutí směrem k protihráči. Fotbalová asociace ČR zveřejnila delegaci na derby na síti X.
Rouček je čtvrtým nejnasazovanějším rozhodčím v ligové sezoně, v tomto ročníku nejvyšší soutěže jako hlavní dosud odřídil 22 zápasů. Patří k sudím, kteří hru spíše pouštějí a nechávají plynout.
Neuděluje ani příliš trestů - na jedno utkání má průměrně čtyři žluté karty a pouze 0,1 červené karty. To je mezi rozhodčími s vyšším počtem odřízených duelů spolu s Lukášem Nehasilem nejméně v lize.
Rouček dosud v roli hlavního sudího řídil derby rivalů dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Předloni v únoru byl u toho, když Letenští ve čtvrtfinále domácího poháru vyhráli na Slavii 3:2 po prodloužení.
Vloni v březnu pak poprvé rozhodoval derby v lize. Na Letné po zásahu od videa vyloučil v 27. minutě hostujícího Mojmíra Chytila za kopnutí do hlavy gólmana Petera Vindahla a Sparta v přesilovce zvítězila 2:0.
Při podzimním derby a říjnové remíze 1:1 byl u videa a chyboval. Komise rozhodčích mu vytkla, že ve 34. minutě neupozornil hlavního rozhodčího Jana Všetečku na faul sparťana Patrika Vydry na Ivana Schranze, po němž mělo následovat vyloučení. Domácí hráč už přitom měl v té chvíli na kontě žlutou kartu.
Roučkovi, jenž dosud v lize jako hlavní sudí odřídil 75 zápasů, budou v sobotu asistovat Matěj Vlček a Kamil Hájek, čtvrtým rozhodčím bude Ondřej Berka. U videa bude dvojice Radina, Lukáš Machač.
První jmenovaný řídil v Edenu 12. dubna jiný šlágr mezi Slavií a Plzní (0:0). V 89. minutě po zásahu od videa vyloučil domácího Chorého za údajné plivnutí směrem k hostujícímu Sampsonu Dwehovi.
Slávistický útočník dostal nakonec pouze jednozápasový trest, neboť disciplinární komise úmyslný prohřešek neshledala.
Sobotní derby může definitivně rozhodnout o mistrovi. Lídr tabulky Slavia má před Spartou náskok osmi bodů a pokud rivala z Letné porazí, bude moci s předstihem slavit obhajobu titulu.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů
Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
Spravedlnost i za mřížemi. Zástupce ombudsmana žádá změnu nerovných pravidel ve věznicích
Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm navrhl změnu některých pravidel ve věznicích. Týkají se například hygieny, návštěv dětí nebo samovazby. Předložil je v pracovní skupině, která se věnuje koncepci rozvoje vězenství do roku 2035, uvedla kancelář ve čtvrtek. Schormovými návrhy se pracovní skupina bude zabývat, v případě souhlasu by je mohla navrhnout k legislativní změně.
Oslabený Putin může být nebezpečnější. Cestu ven vidí v eskalaci, varuje politik
Příští dva roky mohou být pro Rusko ideální příležitostí k otestování jednoty NATO. Podle evropských diplomatů, které cituje server Politico, je sice přímý útok nepravděpodobný, Rusko by však mohlo vsadit na omezené operace či menší vpády, jejichž cílem bude vyvolat chaos a rozkol v alianci.
ŽIVĚ Izrael bez varování udeřil na Bejrút, cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu
Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury AFP potvrdil, že nařídil útok na vysoce postaveného velitele Hizballáhu.
Stát rozdělí pět miliard. Rodinné podniky si mohou bezúročně půjčit až 120 milionů
Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr půl milionu až 120 milionů korun s odkladem splátek až čtyři roky. Doplní ho bonus formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru až desetiny z vyčerpané částky, maximálně pět milionů korun. Speciální zvýhodnění pro rodinné podniky v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OP TAK připravil resort průmyslu s Národní rozvojovou bankou.