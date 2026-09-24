Denia nechápe Čechy: Jinde vás musí z reprezentace vykopnout. Chybí mu zásadní věc

Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia se v rozhovoru pro španělský deník Marca podělil o prvotní dojmy z nového angažmá. Popsal těžkosti při skládání nominace před zápasy Ligy národů, vyjádřil se k hráčům, kteří v národním dresu předčasně ukončili kariéru, a Čechy přirovnal k Baskům.
„Rád bych měl kolem 40 hráčů jako Jürgen Klopp u německého mužstva, ale věříme, že 26 nám bude na čtyři zápasy stačit. Bylo těžké tým sestavit,“ přiznal Španěl v rozhovoru pro Marcu.
V sobotu ho v Lize národů čeká premiéra na české lavičce v zápase proti Chorvatsku. Potom přijdou další těžké zkoušky proti Anglii, ve Španělsku a na závěr srazu ve Wembley opět proti Albionu.
Původní nominaci musel Denia kvůli zraněním hráčů hned u sedmi jmen měnit.
K návratu nepřesvědčil ani nikoho z fotbalistů, kteří již dříve oznámili, že v reprezentační kariéře pokračovat nebudou. V případě útočníka Patrika Schicka jde přitom o největší českou hvězdu současnosti.
„Mluvili jsme s ním a jako vždy je třeba respektovat osobní rozhodnutí. Vynechat jsme museli i stopera Tomáše Holeše, levého obránce Petra Ševčíka a Vladimíra Daridu,“ popisoval trenér, přičemž Ševčíka si zřejmě spletl s Jaroslavem Zeleným.
„Darida je záložník s neuvěřitelnými schopnostmi, kterého bych si v týmu moc přál. Je příkladem pro mladší generace. Ale jasně řekl, že jeho čas v reprezentaci vypršel a musíme to respektovat,“ zopakoval Denia.
Nicméně přístup hráčů, kteří se vzdali reprezentace, je pro něj něčím novým.
„Václav Černý také prohlásil, že nechce přijet. Podle naší španělské mentality je těžké to pochopit, protože u nás vás musí z národního týmu vykopnout. I ve 38 nebo 40 letech chtějí hráči pokračovat, což myslím, že je správně,“ přidal kouč svůj pohled.
A jedním dechem zmínil jako příklad i 41letého Chorvata Luku Modriče, proti němuž Češi za dva dny nastoupí. Všichni jmenovaní čeští hráči jsou přitom o poznání mladší. „Modrič je příklad profesionality, kvality a vášně pro hru,“ uznal Denia.
Redaktor španělského deníku se ho dále ptal, co za dva měsíce od jmenování na pozici reprezentačního trenéra o Česku zjistil.
„Velmi dobré věci a také některé, které je podle mě potřeba zlepšit. Asociace má rodinnou atmosféru s velmi kvalifikovaným personálem,“ odpovídal trenér, který na předloňské olympiádě v Paříži dovedl ke zlatu španělský výběr do 23 let.
Promluvil i o tom, co mu v Česku chybí.
„Možná nám schází vlastní domov pro reprezentaci - rezidence a vlastní tréninkové zázemí. To by rozhodně pomohlo definovat identitu celé asociace,“ podotkl.
Při popisu české povahy si pak pomohl zajímavým přirovnáním.
„Sever a jih země nebo Morava mají své rozdíly. Je to jako u nás, kde se liší třeba Baskicko a Andalusie. A Češi jsou podobní právě Baskům. Těžko se otevírají, ale když už se otevřou, jsou přáteli na celý život,“ odtušil Denia, v jehož realizačním týmu je i bývalý český spoluhráč z Atlétika Madrid Radek Bejbl.
Těžko by si mohl představit složitější rozjezd než proti Chorvatům, Angličanům a mistrům Evropy i světa Španělům.
„Je to výzva, ale je pozitivní, že národní tým je v této skupině a už byl na mistrovství světa. To je dobrý základ a teď chceme udržet úroveň, které mužstvo dosáhlo. Její lehké vylepšení je reálný cíl, o který budeme bojovat,“ poznamenal trenér.
Přiznal, že už přemýšlel o tom, jaké bude vést Čechy proti své rodné zemi. Navíc když mnohé španělské hráče i kouče Luise de la Fuenteho dobře zná z působení u tamních mládežnických celků.
„Bude to skvělé, ale teď se dívám jen na Chorvatsko, nic jiného neexistuje. Pokusíme se získat doma tři body, pak budeme pracovat na dalším zápase a hodně se zaměříme na zlepšení hry našeho týmu,“ prohlásil Denia.
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