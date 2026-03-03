Přeskočit na obsah
Benative
3. 3.
Sport

Den senzací. Po Slavii končí v poháru i Sparta, také ona selhala při penaltách

ČTK,Sport

Po Slavii vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru i fotbalisté Sparty. V Mladé Boleslavi prohráli na penalty 2:4, za 120 minut hry branka nepadla.

Brian Priske
Brian PriskeFoto: REUTERS
Podrobnosti připravujeme

Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 0:0 po prodl., na pen. 4:2

Penalty proměnili: Karafiát, Zíka, Kolářík, Lehký - Ryneš, Vydra. Neproměnili: Haraslín, Kairinen (oba Sparta). Rozhodčí: Starý - Zoufalý, Slavíček - Berka (video). ŽK: Buryán, Hybš, Lehký, Majer (trenér) - Mercado, Mannsverk, Sochůrek, Grimaldo, Ryneš. Diváci: 3580.

M. Boleslav: Floder - Matoušek (83. Kostka), Karafiát, Králik, Hybš (61. Mareš) - Macek, Pech (103. Zíka) - Šubert (73. Lehký), John (46. Penner), Langhamer - Buryán (73. Kolářík). Trenér: Majer.

Sparta: Surovčík - Martinec, Ševínský, Vydra - Sonne (77. Kadeřábek), Mannsverk (91. Sochůrek), Irving (68. Kairinen), Mercado (77. Haraslín) - Kuol (68. Grimaldo), Rrahmani (46. Ryneš) - Kuchta. Trenér: Priske.

Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem

Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.

Projev prezidenta republiky ve sněmovně
ŽIVĚPrezident mluvil před poslanci, Macinka provokoval. Četl si Rudé právo

Petr Pavel v úterý navštívil sněmovnu, poprvé v nynějším volebním období. Řekl, že není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. Stagnaci výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu označil za závažný krok a apeloval na odpovědnost zákonodárců.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
ŽIVĚUSA zajistí vojenskou ochranu plavidel v Hormuzském průlivu, tvrdí Trump

Pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet tankery Hormuzským průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou cestu. Oznámil to v úterý americký prezident Donald Trump v reakci na útoky Íránu a jeho spojeneckých organizací, které zásadně omezily provoz v úžině klíčové pro přepravu ropy a zemního plynu. Spojené státy zaručí pojištění všem lodím proplouvajícím oblastí, dodal.

Johannes Hösflot Klaebo s jednou ze šesti zlatých medailí z OH 2026
Stroj na zlato a jeho oběti. Snoubenka v přísné karanténě, rodinu Nora nikdo nechápe

Když běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo na konci své fantastické olympiády ovládl i štreku na 50 kilometrů a získal v Itálii šesté zlato, prohlásil v narážce na norské pořekadlo o nejdelším závodě, že se stal opravdovým chlapem. „Začínám věřit, že jsi spíše stroj,“ reagoval trefně jeho stříbrný krajan Martin Nyenget.

