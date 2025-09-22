Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu

Osmadvacetiletý francouzský reprezentant ovládl 69. ročník prestižní ankety před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou.
Dembélé je šestým francouzským vítězem, na trůnu vystřídal španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City, který se kvůli dlouhému zranění nevešel ani do třicetičlenného užšího výběru.
PSG pomohl Dembélé ve sledovaném období, za nějž se ocenění udělovalo, tedy od loňského 1. srpna do letošního 13. července, k zisku čtyř trofejí.
Celek z francouzské metropole postupně vyhrál domácí Superpohár, pohár a ligu a poprvé i elitní Ligu mistrů. Pouze na klubovém mistrovství světa ho předčila Chelsea.
Mistr světa z roku 2018 vzhledem ke zranění nechyběl na slavnostním předávání, přestože jeho tým dnes hrál v Marseille odložený ligový zápas.
Mezi třicítkou nejlepších se umístilo ještě jeho dalších osm klubových spoluhráčů. Vedle Dembélého a Vitinhy skončili v první desítce šestý Ašraf Hakimí a desátý Nuno Mendes.
Devátou pozici obsadil brankář Gianluigi Donnarumma, který v minulé sezoně chytal za francouzský tým, ale nyní již patří Manchesteru City. Šestadvacetiletý Ital získal trofej Lva Jašina pro nejlepšího gólmana.
PSG se stal i nejlepším klubem za minulý ročník, navíc jeho trenér Luis Enrique dostal trofej Johana Cruyffa pro nejlepšího kouče.
Trofej Gerda Müllera pro nejlepšího útočníka si odnesl Viktor Gyökeres, který v červenci přestoupil z lisabonského Sportingu do Arsenalu.
Trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let obhájil Yamal.
Nejlepší fotbalistkou světa se potřetí za sebou stala Španělka Aitana Bonmatíová. Sedmadvacetiletá záložnice vyhrála s Barcelonou španělskou ligu, pohár i Superpohár. S národním týmem skončila druhá na letním mistrovství Evropy.
Druhá skončila její krajanka Mariona Caldenteyová, třetí příčku obsadila další hráčka Arsenalu Angličanka Alessia Russová.
Zlatý míč se letos počtvrté za sebou uděloval za sezonu, nikoliv za kalendářní rok. Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 byla anketa otevřená pro hráče z celého světa.
Jako první ji v roce 1956 vyhrál Angličan Stanley Matthews, o šest let později obdržel Zlatý míč Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd.
Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2024/25:
1. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain), 2. Lamine Yamal (Šp./Barcelona), 3. Vitinha (Portug./Paris St. Germain), 4. Muhammad Salah (Eg./Liverpool), 5. Raphinha (Braz./Barcelona), 6. Ašraf Hakimí (Mar./Paris St. Germain), 7. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 8. Cole Palmer (Angl./Chelsea), 9. Gianluigi Donnarumma (It./Manchester City), 10. Nuno Mendes (Portug./Paris St. Germain), 11. Pedri (Šp./Barcelona), 12. Chviča Kvaracchelija (Gruz./Paris St. Germain), 13. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 14. Désiré Doué (Fr./Paris St. Germain), 15. Viktor Gyökeres (Švéd./Arsenal), 16. Vinícius Junior (Braz./Real Madrid), 17. Robert Lewandowski (Pol./Barcelona), 18. Scott McTominay (Skot./Neapol), 19. Joao Neves (Portug./Paris St. Germain), 20. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 21. Serhou Guirassy (Guinea/Dortmund), 22. Alexis Mac Allister (Arg./Liverpool), 23. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 24. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain), 25. Denzel Dumfries (Niz./Inter Milán), 26. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 27. Declan Rice (Angl./Arsenal), 28. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 29. Florian Wirtz (Něm./Liverpool), 30. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov).
Nejlepší fotbalistka: 1. Aitana Bonmatíová (Barcelona), 2. Mariona Caldenteyová (obě Šp./Arsenal), 3. Alessia Russová (Angl./Arsenal).
Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): Gianluigi Donnarumma.
Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): Lamine Yamal.
Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Viktor Gyökeres.
Nejlepší klub: Paris St. Germain.