„Děláš obrovskou chybu." Koubek už mohl být u repre, jenže se jelo do černého tunelu

Startuje operace Koubek. Čtyřiasedmdesátiletý trenér se 26. března dočká vrcholu kariéry. Českou fotbalovou reprezentaci povede do bitvy s Irskem o postup na mistrovství světa. Klidně však už mohl u národního mužstva zakotvit před Eurem 2024.
Není to vtip. Je to varianta, která byla ve hře. Pro podrobnosti se musíme vrátit do období kauzy Belmondo.
17. listopadu 2023 sehrál národní tým kvalifikační utkání v Polsku. Poté se přemístil na rozhodující mač s Moldavskem do Olomouce, který potřeboval kvůli postupu na kontinentální šampionát v Německu vyhrát.
Dva dny před výkopem byla načapána trojice hráčů Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta v nočním klubu Belmondo. Na diskotéce, pro kterou se jejich návštěva stala famózním marketingovým tahem, se zdrželi do pozdních hodin.
Samozřejmě, že to v době chytrých telefonů okamžitě prasklo.
Svazoví generálové se tenkrát probudili do hodně nepříjemného rána. Místo snídaně všichni řešili otázku: Co s tím kolosálním průšvihem?
Tehdejší předseda Petr Fousek se zastavil pro radu u Jiřího Kubíčka, někdejšího místopředsedy fotbalové asociace. Měli to tenkrát k sobě pár kroků, neboť první bydlel v NH hotelu u Androva stadionu, ve kterém druhý vlastní apartmán.
Fousek už věděl, že Jaroslav Šilhavý pod tíhou skandálu rezignuje na funkci kouče hlavního národního mužstva.
„Jak vyhodili ty tři kluky z týmu, kteří byli na diskotéce, tak přišel Petr Fousek za mnou, že řeší tenhle problém. A zeptal se mě na trenéra,“ vzpomíná Kubíček.
„Já říkám: Petře, koho chceš po Šilhavém? On vytáhl papír a povídá: Hašek, Bílek. Já na to: Prosím tě, už nic neříkej. Děláš obrovskou chybu. Nemůžeš dát teď někomu smlouvu na dva a půl roku. Musíš to dát člověku, který má kvalitu a bude ochoten ti ten půlrok dělat. A když bude úspěšný a na Euru postoupí ze skupiny, teprve potom mu dej skrz opci garanci smlouvy na další období. A já ti domluvím Koubka,“ doplňuje protřelý bafuňář z Hané.
Pak svoji radu rozvedl.
„Řekl jsem Petrovi: Áda Šádek, který se zkušenostmi vypracoval na výborného manažera, by ti ho klidně na půlroku k nároďáku pustil, protože pak by se mu všechno vrátilo. Takže Šádek byl ochoten pustit Koubka na půl roku k nároďáku, ten by přestal trénovat v Plzni. A my jsme dosáhli většího úspěchu na mistrovství Evropy,“ vypočítává Kubíček.
Ale Fousek vsadil na Haška. A výkonný výbor tuto volbu jednomyslně schválil.
„Ivan Hašek patří k výrazným osobnostem českého fotbalu, ve kterém uspěl jako hráč i jako trenér v lize i v reprezentaci. Navíc má značné zkušenosti ze zahraničí,“ přesvědčoval tehdy Fousek a zdůraznil: „Nechtěli jsme trenéra jenom pro Euro, už v listopadu jsme deklarovali, že upřednostňujeme dlouhodobé, koncepční řešení.“
Hašek měl za úkol vtisknout reprezentaci jasnou herní tvář a projít na Euru ze základní fáze do vyřazovací části.
Ani jedno se nepodařilo.
Vystoupení na turnaji v Německu potvrdilo hlasy předem upozorňující na to, že jeho trenérská hvězda už dávno přestala na špičkové mezinárodní scéně zářit a angažmá v Arábii nejsou tou nejlepší průpravou pro roli reprezentačního modernizátora.
Ale kontrakt byl i na kvalifikaci na mistrovství světa, a tak se jelo dál do černého tunelu.
Až když národní tým prohrál dokonce s Faerskými ostrovy, docvaklo i staronovým a novým lídrům ze strahovské fotbalové centrály, že tohle „koncepční řešení“ byl ve skutečnosti jeden velký manažerský omyl.
Fousek to již pozoroval z povzdálí, v jeho kanceláři se usadil David Trunda, vítěz voleb „last minute“.
I Trunda od počátku hledání nového reprezentačního kouče opakoval mantru o výběru v duchu dlouholeté koncepce. Přitom neřekl, o jakou koncepci jde a jaké parametry má mít kouč, který by do ní nejlépe zapadl.
Podle toho konkurz vypadal.
Nejprve převzal štafetu po Haškovi bridge kouč, jak vznešeně provizorního nástupce v nouzi tituloval svazový boss Trunda. V reálu se jednalo o posun asistenta, jenž si předtím v profifotbale post hlavního kouče nevyzkoušel.
Vše se uskutečnilo podle důvěryhodných zdrojů zhruba takto.
Hašek byl po fiasku na Faerských ostrovech předvolán do sídla Fotbalové asociace ČR, kde se dozvěděl o tom, že má padáka. Při odchodu se na chodbě minul s Jaroslavem Köstlem, jenž šel na kobereček po něm.
Köstl slyšel, že hlavní trenér i asistent Jaroslav Veselý byli s okamžitou platností ukončeni. Na jeho hlavu ale neletěla výpověď, nýbrž otázka, co by říkal tomu, kdyby ještě u reprezentace nějakou dobu zůstal.
Nechtělo se mu. Hodlal také skončit s Haškem, což se v těchto případech z profesionálního i lidského hlediska sluší a patří.
Köstl neodpověděl hned. Vzal si čas na rozmyšlenou. A odjel na večerní konzultaci za svým bývalým nadřízeným Haškem.
Ten ho přesvědčoval, aby u týmu setrval. Köstl poté ještě provedl telefonáty s Veselým, kapitánem Tomášem Součkem a jeho zástupci, aby znal jejich názor na případné krátkodobé povýšení.
Když od všech dostal zelenou, informoval nejvyšší představitele asociace informoval, že dojede kvalifikaci mistrovství světa a skončí.
To se také stalo.
Köstlova tečka v úloze bridge trenéra dokreslila obrázek o amatérském řízení reprezentace. Mužstvo sice slavilo výhru nad Gibraltarem 6:0, která Česku zajistila účast v baráži o lístek do Ameriky, ovšem Součkova parta nešla po utkání poděkovat nejvěrnějším fanouškům národního celku.
Nikdo z povolaných tomuhle zbytečnému přešlapu v předstihu nezabránil. Byť všichni dopředu věděli, že příznivci, vrcholně nespokojení s hrou národního týmu, se chystají to dát během utkání najevo.
Svazový předseda Trunda pak kráčel na místě činu odradit hráče, aby toto gesto nedělali, ale ti ho obešli téměř bez povšimnutí. Kouč Köstl se vracel z tiskové konference, když k incidentu docházelo, a mohl již jen z dálky sledovat pohromu.
Tresty za počin, který by Součka a jeho kamarády v evropských klubech, kde působí, ani nenapadl, padaly až zpětně.
A do toho se narychlo sháněla stálá náhrada za Haška, což připomínalo tragikomedii. Nakonec reprezentaci zbyl ten, kterého Kubíček doporučoval bývalému předsedovi na sklonku třaskavého podzimu 2023.
Koubek může už brzy začít dokazovat, že se tentokrát vůdci FAČR s kontraktem na dva a půl roku nespletli.
