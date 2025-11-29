Fotbal

"Dělali opičí zvuky, rozhodčí mávl rukou." Jablonecký záložník si stěžuje na rasismus

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po dnešním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to uvedl na instagramu.
Alexis Alégué
Alexis Alégué | Foto: ČTK / Petrášek Radek

Alégué odešel ze hřiště v 72. minutě. Během střídání prošel kolem domácího "kotle" a začal si s ním něco vyříkávat. Podle televizních záběrů pak vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům "Votroků", uklidňovat ho musel i kapitán Hradce Tomáš Petrášek. Severočeši v Malšovické aréně prohráli 0:2.

"Můžu přijmout prohru, je to sport. Rasismus ale nepřijímám. Jsme v roce 2025 a považuji to za absolutně nepřijatelné. Fanoušci Hradce Králové jasně vydávali opičí zvuky a rozhodčí mi řekl, že o nic nejde. Od té doby, co tady hraji, se to stalo zhruba pětkrát. Liga s tím něco musí udělat, protože se nic nezměnilo," napsal Alégué.

 
Mohlo by vás zajímat

Schick tentokrát vyšel naprázdno a Leverkusen ve šlágru s Dortmundem padl

Schick tentokrát vyšel naprázdno a Leverkusen ve šlágru s Dortmundem padl

Slavii VAR zrušil dva góly, přesto jasně vyhrála. Samko trefil proti Zlínu gól kola

Slavii VAR zrušil dva góly, přesto jasně vyhrála. Samko trefil proti Zlínu gól kola

Slavia - Slovácko 3:0. Sešívaní si došli pro poklidnou výhru

Slavia - Slovácko 3:0. Sešívaní si došli pro poklidnou výhru

Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha
Fotbal sport Obsah FK Jablonec Chance Liga

Právě se děje

před 30 minutami
Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi asistencemi. Český gólman inkasoval sedmkrát
Hokej

Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi asistencemi. Český gólman inkasoval sedmkrát

Nejproduktivnější český hokejista v dosavadním průběhu sezony NHL si polepšil na 20 asistencí.
před 1 hodinou
Kára by se divil. Kultovní hlášky z legendární svatby teď pomáhají lidem bez domova
Magazín

Kára by se divil. Kultovní hlášky z legendární svatby teď pomáhají lidem bez domova

Část výtěžku z „Károvek“ putuje na loď Hermes, která v Praze poskytuje azyl lidem bez domova.
před 2 hodinami

Rekordní suma za Muchu. Plastika se vydražila za 18,35 milionu korun

Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se v sobotu na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami
"Dělali opičí zvuky, rozhodčí mávl rukou." Jablonecký záložník si stěžuje na rasismus
Fotbal

"Dělali opičí zvuky, rozhodčí mávl rukou." Jablonecký záložník si stěžuje na rasismus

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po dnešním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu.
před 3 hodinami
Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi
Ekonomika

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi

Zaslíbenou zemí technologické novinky se staly USA, kde jí ve 30. až 50. letech cestu prorazil podnikatel a inovátor David Sarnoff.
Aktualizováno před 3 hodinami
Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri vyhrál v Kataru sprint i následnou kvalifikaci
Motorismus

Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri vyhrál v Kataru sprint i následnou kvalifikaci

Australan Oscar Piastri z McLarenu vyhrál sprint ve Velké ceně Kataru formule 1 a snížil manko na lídra šampionátu.
před 3 hodinami
Schick tentokrát vyšel naprázdno a Leverkusen ve šlágru s Dortmundem padl
Fotbal

Schick tentokrát vyšel naprázdno a Leverkusen ve šlágru s Dortmundem padl

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 12. kole německé ligy St. Pauli 3:1 až dvěma góly v nastavení a zvýšili náskok v čele tabulky na osm bodů.
Další zprávy