„Dějí se zvláštní věci.“ Prapodivný gól vyvolal údiv

Stačil první zápas nového ligového ročníku a o bulharském fotbale se mluví po celém světě. Na vině je prapodivný gól, který sezonu nejvyšší soutěže odstartoval.
Stačilo dvanáct minut úvodního duelu prvního kola a příznivci nevěřili vlastním očím.
Na začátku té třinácté totiž Jegor Parchomenko, běloruský stoper týmu CSKA 1948 Sofie, naprosto nepochopitelně poslal v roli posledního hráče už na soupeřově polovině míč ke kopačkám domácího Georga Stojanovskiho.
Makedonský forvard Spartaku Varna, snad ze zoufalství, vyslal od půlící čáry směrem na bránu střelu, nijak razantní.
Gólman hostů Petar Marinov měl spoustu času si pro balon dojít, jenže neuvěřitelně se vydal jinam, pak se alespoň snažil skokem všechno zachránit, jenže to už bylo pozdě.
Bizarní gól, na videu v čase 0:55:
Záběry bizarního gólu vzápětí obletěly svět. A fanoušci spekulovali, co za nevídanou trefou může být.
Zvlášť když hlavním sponzorem celku CSKA 1948 je podnikatel Cvetomir Najdenov. Ten založil s bratrem Bojanem a otcem Stefanem firmu, z níž se zrodila společnost efbet.
Ta dnes vlastní největší síť kasín v Bulharsku a provozuje také sázkovou platformu, expandovala i do Rumunska, Srbska, Itálie či Španělska.
A její jméno nese rovněž nejvyšší fotbalová soutěž v Bulharsku…
„Zvláštní góly padají všude na světě a nemyslím si, že na tomhle bylo něco zvláštního,“ namítal přesto bulharský novinář Teodor Borisov pro slovenský web mysme.sk.
„Přirozeně komentáře v bulharských facebookových skupinách mluví o tom, že brankář chyboval úmyslně, ale bez konkrétních důkazů nemá smysl se k tomu vyjadřovat,“ doplnil žurnalista.
To, že se na nejvyšší fotbalové scéně v jeho zemi prapodivné situace objevují, ale Borisov nijak nezastírá.
„Myslím si, že v bulharském fotbale se neustále dějí zvláštní věci a po tom, co vidíte majitele týmu, jak vstoupí na hřiště a zakáže svému hráči kopat penaltu, aby nezkazil dopředu naplánovaný výsledek, tak všechno ostatní v porovnání s tím bledne,“ líčil novinář pro slovenský deník.
Připomněl tak čtyři roky starý případ z utkání Carsko Selo - Lokomotiv Sofie. Domácí potřebovali vyhrát, aby se v lize zachránili.
V nastaveném čase dostali za stavu 1:1 možnost kopat penaltu, zahrávat se ji chystal Yusuf Yafa.
V tu chvíli vtrhl na hřiště majitel klubu Stojne Manolov, gambijského hráče napadl a vynutil si, aby si pokutový kop vzal kapitán Martin Kavdanski. Jeho slaboučkou střelu po zemi pak brankář Lokomotivu snadno chytil.
Manolov o den později oznámil, že už ho fotbal unavuje a klub rozpustil.
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