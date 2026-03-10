Přeskočit na obsah
10. 3. Viktorie
Sport

Příšerný debut Kinského. Dvě chyby, tři góly a potupné střídání po 17 minutách

ČTK

Gólman Antonín Kinský při debutu ve fotbalové Lize mistrů vydržel na hřišti jen do 17. minuty, kouč Tottenhamu ho za stavu 3:0 pro Atlético vystřídal.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Antonína Kinského utěšuje Cristian RomeroFoto: REUTERS
Připravujeme podrobnosti…

Hasiči dostali k vánocům nové cisternové vozy.
V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce

Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.

Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě

Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.

