Debakl s Hradcem už byl příliš. Hapal dostal v Sigmě vyhazov, končí v obou funkcích

U fotbalistů Sigmy Olomouc nečekaně skončil trenér Pavel Hapal. Vedení prvoligového klubu ho odvolalo krátce po odpoledním debaklu hanáckého mužstva 0:5 v Hradci Králové. Bývalý český reprezentant opouští i pozici generálního sportovního manažera, informovala Sigma na svém webu.
Hanáci uvedli, že rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu. Olomoucký celek před debaklem v Hradci Králové, kde inkasoval všech pět branek v oslabení po vyloučení Václava Sejka z 39. minuty, měl dobrou formu. V předchozích čtyřech kolech neprohrál a v neúplné ligové tabulce mu patří čtvrté místo.
Hapal převzal A-tým v dubnu v pozici generálního sportovního manažera Sigmy poté, co byl odvolán Tomáš Janotka. Původně měl být u mužstva jen dočasně, ale nakonec zůstal na lavičce i do nové sezony.
Vstup do ročníku se Hanákům poměrně povedl. Vypadli sice v domácím poháru s druholigovým Prostějovem, v nejvyšší soutěži se ale pohybují v horní části tabulky.
Za dosavadních 14 kol pouze čtyřikrát prohráli. Přesto Hapal v klubu končí, kdo ho na lavičce i ve funkcionářské roli nahradí, Sigma zatím neoznámila.
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