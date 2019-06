Lafata se těší na návrat Sivoka a uzdraveného Dočkala. Sám zatím sotva chodí

včera

Vynikající útočník David Lafata zahájil svoji profesionální fotbalovou kariéru v roce 1999 v Českých Budějovicích a ukončil ji se 41 zápasy v národním mužstvu loni v pražské Spartě. Na českobudějovickém sportovním gymnáziu začal trénovat mládež a v jihočeském Olešníku pak oblékat dres tamního klubu. S 22 góly se v jedné ze skupin krajského přeboru stal postrachem všech brankářů.

Až do osudné soboty 25. května, kdy v utkání s Hlubokou po brutálním faulu ve středu hřiště skončil se zlomenou lýtkovou kostí nad kotníkem v nemocnici. "Už začínám chodit o berlích po zahradě," usmíval se stále optimisticky naladěný hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Takže nejprve to nejpodstatnější. Jak probíhá léčení zlomené nohy?

Chodím na rentgeny a lékaři tvrdí, že léčení hladké zlomeniny probíhá bez problémů. Noha už neotéká, nebolí a sádru budu mít na noze už jen necelé čtyři týdny (úsměv). Je to moje vůbec první zlomenina, takže do nového způsobu života jsem vstoupil jako nováček. Ale s pomocí manželky jsem dosavadní první dva týdny snad zvládl.

Stejně jako České Budějovice celou uplynulou sezonu. Po čtyřech letech se vrátily do první ligy, takže jste spokojený?

Samozřejmě, vždyť prvních šest let své profesionální kariéry jsem hájil jejich barvy. Jsem moc rád, že druhou ligou prošly suverénně a teď půjde o to, aby se jim dařilo i mezi elitou a vyhnuly se jim záchranářské starosti. Začalo se mluvit o tom, že by se z Izraele měl vrátit jejich odchovanec Tomáš Sivok. Byla by to pro "Budějky" s jeho velkými zkušenostmi posila v kabině i na hřišti. Už dnes se těším, že tam zase budu jezdit na prvoligové zápasy.

Na tribuně letenského stadionu jste fandil Spartě v jejím posledním domácím střetnutí uplynulé ligy s Jabloncem. V čem vidíte její největší problém?

Obdivuji všechny mladíky, především Hložka, Drchala a Sáčka. Avšak potřebují mít vedle sebe zkušeného fotbalistu, dirigenta, osobnost. Sparta se chce pochopitelně pohybovat na špici ligové tabulky, ale na těchto samotných talentovaných mladících cestu do nejvyšších pater nelze stavět. Je samozřejmě obrovská škoda, že Bořek Dočkal skončil s achilovkou na operačním stole. Se svými fotbalovými kvalitami a spoustou životních zkušeností by byl jednoznačnou posilou. Snad se jí ještě brzy stane.

Co říkáte příchodu Libora Kozáka z Liberce?

Pokud jde o mé bývalé místo koncového hráče, tak když bude zdravotně v pořádku, tak jeho příchod vidím v dobrém světle. Další nové hráče neznám, takže se k nim nemohu vyjadřovat. U norského obránce bude velice důležité, jak se mu podaří zabydlet se v cizím prostředí. V každém případě bych si moc přál, aby se Spartě dařilo a po řadě let se na Letné zase slavil zisk mistrovského titulu.

A jaké jsou vaše ještě čerstvé dojmy ze dvou utkání národního mužstva?

Byla to důležitá střetnutí v boji o postup na mistrovství Evropy, a proto obě vítězství považuji za dobrý bodový úlovek. Je to solidní základ v boji o druhou příčku za jasným favoritem Anglií. Podle vlastních zkušeností vím, že není vůbec jednoduché hrát doma dva velice sledované zápasy během čtyř dnů. V utkání s Bulharskem si navíc náš tým vypracoval hodně šancí, ale dokázal proměnit jen dvě. Naopak proti Černé Hoře už tolik možností ke skórování neměl, a přesto byla radost ze tří gólů. Ale takový je už fotbal.

Takže dveře na evropský šampionát vidíte aspoň trochu pootevřené?

Věřím, že cestu na mistrovství současný reprezentační mužstvo najde. Ještě budou důležité zápasy s Kosovem, které dokázalo zvítězit v Bulharsku 3:2. A potom návrat zraněných hráčů, především Dočkala. Pokud si však většina hráčů současného kádru udrží solidní formu, tak by i bohatý podzimní program s pěti zápasy měl přinést očekávané úspěchy.